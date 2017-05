Wie Stadt und Niners die EM im Basketball nach Chemnitz holten

Noch bevor die Bewerbungsphase endete, erhielt die Stadt den Zuschlag für die Ausrichtung der U20-Titelkämpfe 2018. Die stellen die Organisatoren vor Herausforderungen - zum Beispiel bei der Größe der Gästebetten.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 24.05.2017



So richtig konnte sie es noch gar nicht fassen. Überrascht, aber überglücklich sei sie, sagte Micaela Schönherr gestern Mittag vor Journalisten. Die Präsidentin von Basketball-Zweitligist Niners Chemnitz konnte gute Nachrichten verkünden: Chemnitz ist im kommenden Jahr Austragungsort der U20-Europameisterschaft im Basketball. Bei den bedeutendsten Titelkämpfen im Nachwuchs werden die künftigen Superstars im europäischen Basketball auflaufen. Die deutsche Auswahl will mit ihrer goldenen Generation antreten, der man durchaus den Einzug ins Halbfinale zutraut. Einige der Spieler könnten später Dirk Nowitzki in die US-Amerikanische Profi-Liga NBA folgen.

Der gestrigen Verkündung vorangegangen war mehr als ein Jahr Arbeit hinter den Kulissen. Die Idee, sich für die Ausrichtung der EM zu bewerben, wurde bei den Niners geboren, sagt Schönherr. Der Verein setzte sich mit der Stadt in Verbindung und rannte offene Türen ein. Nach den Deutschen Meisterschaften im Tischtennis 2015 und den Straßenradmeisterschaften in diesem Jahr freue sie sich auf einen internationalen Wettkampf, so Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig.

Der Deutsche Basketball-Bund (DBB) sei anfänglich nicht von Chemnitz überzeugt gewesen, sagt die Niners-Präsidentin. Delegationen des Verbandes hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten wiederholt ein Bild von der Stadt und ihren Sportanlagen gemacht. "Beim Weihnachtsspiel in der Arena mit 5000 Zuschauern haben wir den Haken rangemacht", so Schönherr. Der DBB schickte Chemnitz ins Rennen. Allerdings wollten auch noch Frankreich und Litauen die Spiele austragen. Vergangene Woche sei eine Delegation des europäischen Verbandes FIBA, der die EM vergibt, in Chemnitz zu Gast gewesen. Kurz darauf kam die überraschende Zusage. "Wir haben den Zuschlag erhalten, obwohl die Bewerbungsphase noch nicht abgeschlossen war. Eigentlich hätte die Entscheidung erst im Herbst fallen sollen", so Schönherr.

Die EM soll Anfang Juli kommenden Jahres stattfinden, der genaue Termin steht noch nicht fes. Ausrichter ist der Deutsche Basketball-Bund, die Stadt und die Niners stellen Logistik und Helfer zur Verfügung. Im Haushalt der Stadt seien vorsorglich bereits 100.000 Euro für den Wettbewerb eingestellt worden, sagt OB Ludwig.

Binnen zehn Tagen finden 28 Partien statt. Da pro Tag bis zu vier Begegnungen auf dem Spielplan stehen, sind zwei Austragungsorte vorgesehen: die Hartmannhalle und die Messe Chemnitz. Die deutsche Mannschaft soll wegen des zu erwartenden großen Interesses alle Partien in der Arena austragen; dort sollen auch KO-Spiele stattfinden. Alle Partien werden wohl live im Fernsehen oder Internet übertragen.

Man rechne mit im Schnitt 2000 Zuschauer pro Partie, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (CWE), Sören Uhle. Zusammengenommen könnten also 56.000 Zuschauer die Partien verfolgen. Die Europameisterschaft sei damit auch ein großer wirtschaftlicher Faktor, so Uhle. "Allein aufgrund von Übernachtungen rechnen wir mit einem Umsatz in Höhe von einer halben Million Euro." Immerhin müssen neben den rund 300 Spielern in etwa noch mal so viele Betreuer untergebracht werden.

Vor allem bei den Korbjägern ist das nicht ganz einfach. "Betten mit einer Länge on 1,90 Meter reichen bei Basketballern in der Regel nicht aus", gab er zu Bedenken. Nach Rücksprache mit den Hoteliers der Stadt, konnte der CWE-Chef aber Entwarnung geben. "Es gibt Betten-Verlängerungen. Unsere Hotels erfüllen also die Anforderungen."

Ob auch Chemnitzer Spieler bei der EM auflaufen, ist ungewiss. Die größten Talente, Daniel Mixich und Jonas Richter, feiern in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und sind 2018 zu alt für den Wettbewerb. Allerdings sind mit Arne Wendler und Aaron Kayser gerade zwei Niners-Spieler für die U18-Nationalmannschaft nominiert worden und könnten nächstes Jahr in die U20-Auswahl aufrücken.