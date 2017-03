Wie der CFC-Vorstand seine Dynamo-Beziehungen erklärt

Mitglieder des neuen Gremiums mit Verbindungen nach Dresden - Vorerst kein Geschäftsführer vorgesehen

Beim in finanzielle Schieflage geratenen Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC waren der Aufsichtsrat und der Vorstand zurückgetreten. Der mittlerweile amtierende neue Aufsichtsrat hat nun einen Vorstand benannt, der gestern der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Wer gehört dem neuen Vorstand an?

Der Vorstand zählt drei Mitglieder: der bisherige Vorstandsvorsitzende Mathias Hänel, der Kaufmännische Geschäftsführer des Energieversorgers Eins, Herbert Marquard, und der Unternehmer Stefan Bohne. Alle Vorstände sind ehrenamtlich tätig.

Ist der Vorstand nur interimsweise im Amt?

Nein. Das war eine Fehlinformation des Vereins, räumte Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Bauch ein. Die Satzung sehe keinen Interimsvorstand vor. Das jetzt berufene Gremium arbeite dauerhaft. Es könne nur durch eine Hauptversammlung abberufen werden; alternativ können Mitglieder zurücktreten.

Wer soll das Gremium anführen und wie entscheidet es?

Als Vorstandsvorsitzender sei der bisherige Vereins-Chef Mathias Hänel vorgesehen, sagte Marquard. Er selbst wolle den Stellvertreter-Posten einnehmen. Beschlossen werden soll das auf der konstituierenden Sitzung am 14. März. Der Vorstand werde Beschlüsse nur einstimmig fassen, kündigte Marquard an.

Wer wird Nachfolger des zum 1. März ausgeschiedenen Geschäftsführers Dirk Kall?

Vorerst niemand. Erst, wenn im Verein Strukturen aufgebaut worden sind, soll ein Geschäftsführer eingestellt werden, informierte Marquard. Stattdessen werde Eins einen Vertrag mit der Firma Logsol abschließen, die den CFC gegen ein Honorar beim Aufbau der Strukturen beraten soll. Geschäftsführer der Firma Logsol, einem Logistikberatungs- und Planungsunternehmen, ist Neu-Vorstandsmitglied Bohne.

Welche Kritik gibt es an den Vorstandsmitgliedern?

Fans hatten die Zusammenstellung kritisiert. Sie sprachen unter anderem von einer "Dynamo-Connection", die nun das Sagen beim CFC habe. Hintergrund dafür sind Beziehungen des neuen Mitglieds Stefan Bohne zum Fußball-Zweitligisten aus der Landeshauptstadt. Der heute 43-Jährige war von Januar 2009 bis Juni 2010 Hauptgeschäftsführer von Dynamo Dresden. Mit seiner Firma ist er zudem Partner von Dynamo. Außerdem vermuteten die CFC-Anhänger Kungeleien, weil sich Bohne und Marquard aus Pirna-Copitz kennen. Darüber hinaus wurde eine Übernahme des Vereins durch Eins befürchtet.

Was sagen die Betroffenen zu den Vorwürfen?

Sie weisen die Kritik zurück. Es gehe ausschließlich um den Verein und dessen Existenz, sagte Marquard. Eins brauche in dieser Angelegenheit Hilfe. Er habe Stefan Bohne angesprochen, den er aus seiner Zeit in Pirna kennt. Marquard war unter anderem Kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Pirna, die den VfL Pirna-Copitz unterstützt hatten, als der heutige Fußball-Landesligist in finanzieller Schieflage war. Bohne ist seit 2011 für den Verein tätig und hat ihn mit saniert. Er will Vorstandsvorsitzender des VfL bleiben.

Wie reagiert Stefan Bohne auf die Vorwürfe?

Er sagte, dass er mit Dynamo verwurzelt sei und sich das auch nicht ändern werde. "Ich hänge mein Fähnchen nicht in den Wind", so Bohne, der seit Montag auch Mitglied des Chemnitzer FC ist. Er könne die Emotionen der Fans verstehen: "Aber hier geht es nur um die Sanierung des Vereins." Ob seine Firma Einnahmen aus der Beratertätigkeit beim CFC generiert und dieses Geld als Sponsoring-Leistung bei Dynamo Dresden investiert, beantwortete Bohne so: "Das ist eine wilde Konstruktion. Jeder Geschäftsauftrag, den wir als Logsol generieren, wird zu einem gewissen Teil auch dafür verwendet, Sponsoring-Vorhaben zu bedienen." Zudem sei sein Unternehmen der Firma Eins beim Honorar "hochgradig entgegengekommen". Das liegt laut Verein unter dem Gehalt, das Ex-Geschäftsführer Kall bezogen hat.

Welche Rolle übernimmt Eins künftig im Verein?

Der Energieversorger hat zum 1. Februar Buchführung und Controlling des CFC übernommen. Damit gehe aber kein langfristiges Engagement einher, sagte der Kaufmännische Geschäftsführer. "Wir haben keine feindliche Übernahme vor. Wir wollen so schnell wie möglich wieder raus. Das ist nicht unser Geschäft", so Marquard.

Wie steht der Verein derzeit finanziell da?

Laut Marquard ist die Situation immer noch angespannt. So sei das geplante Budget für die Spieler des Drittligateams in dieser Saison um 400.000 Euro überschritten worden. "Wir brauchen Budget-Treue. Die erkenne ich im Moment noch nicht." Sollte die Himmelblauen nicht aufsteigen, werde es also zu Einschnitten kommen, so Marquard. In den in dieser Woche beim DFB eingereichten Lizenzunterlagen rechnet der CFC mit einem Etat von 7,5 Millionen Euro. (lumm)