Wie die Saison im Eisstadion gelaufen ist

Immer mehr Familien entdecken öffentliches Laufen für sich - Betreiber will Service verbessern und einem Verein zu mehr Einnahmen verhelfen

erschienen am 22.03.2017



Rund 79.000 Besucher sind in den vergangenen Monaten zum öffentlichen Laufen in den Küchwald gekommen. "Freie Presse" beantwortet einige der wichtigsten Fragen zur Situation im Eisstadion.

In der Vorsaison waren annähernd 80.000 Freizeitläufer ins Eissportzentrum gekommen, diesmal 1000 weniger. Was ist der Grund dafür?

Die Resonanz im Januar ließ zu wünschen übrig. Laut Sascha Brandt, Geschäftsführer der Eissport- und Freizeitgesellschaft, kamen in jenem Monat 2500 Gäste weniger als erwartet. Ursache seien sicherlich die guten Schneeverhältnisse gewesen, sodass die Leute lieber im Wald Ski gelaufen sind.

Was gehörte zu den wichtigsten Erkenntnissen der Saison?

Der Trend, dass immer mehr Familien die Eislauf-Angebote nutzen, hat sich noch verstärkt. Aufgrund der großen Nachfrage hatte die Betreibergesellschaft für 2016/17 erstmals eine Familienkarte angeboten. "Das war ein großer Erfolg. Wir haben rund 6600 Familientickets verkauft", sagt Brandt.

Kann man den Service für die Besucher noch verbessern?

Ja. Dies betrifft in erster Linie die gastronomische Versorgung an der 400-Meter-Bahn. "Wir werden dort ein Häuschen bauen, in dem alle Speisen und Getränke unter einem Dach verkauft werden", kündigt der 38-Jährige an. Bisher mussten die Gäste verschiedene Verkaufsstellen aufsuchen und zudem noch Treppen steigen. Das fällt künftig weg.

Können die im Stadion beheimateten Vereine derzeit noch Eis- flächen nutzen?

Bis zum Freitag ist die große Wettkampfhalle vereist. Dann wird auch dort abgetaut - für etwa sechs Wochen. Pro Jahr steht in der Sportstätte insgesamt zehn Wochen lang kein Eis zur Verfügung.

Welche Modernisierungen sind in den kommenden Monaten auf der Anlage vorgesehen?

Zum Eisstadion gehört eine Turnhalle, in die im Sommer knapp 80.000 Euro investiert werden sollen. "Wir lassen den Sportboden sowie die Prallschutzwände erneuern und schaffen neue Sportgeräte an. Wenn die Zeit bis zur nächsten Saison noch reicht, wird auch im Sanitärbereich einiges gemacht", so Brandt. Zudem werde man in der Eislauf-Trainingshalle die Umkleidekabinen und Sanitäranlagen auf Vordermann bringen. Das meiste Geld mit rund 120.000 Euro soll allerdings in eine neue Eisbearbeitungsmaschine fließen.

Was sagt der Betreiber über die Vereinslandschaft im Eissportkomplex?

Man sei auf die Vereine beziehungsweise die beiden Bundesstützpunkte (Eiskunstlaufen und Eisschnelllaufen) angewiesen. Sie seien wichtige Säulen für die Wirtschaft- lichkeit der Betreibergesellschaft, betont Geschäftsführer Brandt. Während die Eisschnellläufer durch Nico Ihle international ein Wort mitreden, sieht es im Kunstlauf seit dem Abschied des Paares Savchenko/Szolkowy mau aus. "Wir können nur hoffen, dass es sportlich bald wieder aufwärts geht und der Bundesstützpunkt erhalten bleibt", sagt Brandt.

Was kann getan werden, um die Vereine im Eisstadion finanziell zu entlasten?

Hoffnung auf mehr Einnahmen bei seinen Heimspielen kann sich der Eishockey-Club der Crashers machen. Laut Brandt laufen mit Blick auf die nächste Saison Verhandlungen zu dem Thema. "Bisher haben wir als Betreibergesellschaft die gastronomische Versorgung bei den Crashers-Spielen übernommen. Denkbar ist, dass der Verein künftig gegen eine Hallenmiete selbst Speisen und Getränke verkauft und die Einnahmen behalten kann", erklärt Brandt. Eine weitere Variante sei, dass der Eishockey-Verein zu Heimpartien den Parkplatz am Stadion mietet und die Parkgebühren ebenfalls für seine Zwecke verwenden kann.

Der Stadtrat hat die rund neun Millionen Euro teure Sanierung der maroden Eisschnelllaufbahn beschlossen. Aber in welchem Zustand ist eigentlich die Eissporthalle?

Für Sascha Brandt steht fest: In den nächsten fünf Jahren sind in der Sportstätte keine größeren Probleme zu erwarten. "Allerdings ist das Niveau der Halle nicht mehr zeit- gemäß", ergänzt der 38-Jährige. Die Sitze sind nicht beheizbar, und die Optik des Gebäudes ist wenig ansprechend, so Brandt. Ein neuer Farbanstrich für Fassade und Dach wäre notwendig - eine Maßnahme, die vorerst aber nicht geplant sei.

Wie groß ist bei der städtischen Tochterfirma die Enttäuschung darüber, dass auf dem Gelände des Eissportzentrums keine Schwimmhalle gebaut wird?

Sie ist zu spüren. Denn solch ein Neubau hätte den Standort auf- gewertet und die Trainingsbedingungen deutlich verbessert, ist Brandt überzeugt. Er finde es schade, dass das Projekt nicht zustande- gekommen ist. "Doch die Entscheidung lag nicht bei uns. Wir sind nur die Betreibergesellschaft", fügt er hinzu.

Apropos Betreibergesellschaft: Ist das Unternehmen ausschließlich fürs Küchwald-Eisstadion zuständig?

Nein, Brandt und seine Mitarbeiter betreiben auch den Stausee in Rabenstein inklusive des dortigen Gesundheitsparks mit Sauna- Landschaft. "Seit zwei Jahren machen wir mit dem Komplex in Rabenstein sogar höhere Umsätze als im Eissportzentrum", erklärt der Geschäftsführer. (ms)