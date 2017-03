Wie sich die Niners auf ihre Gegner vorbereiten

Die Trainer des Basketballzweitligisten stimmen ihre Spieler detailliert auf den kommenden Kontrahenten ein. Schwerpunkte sind die Videoanalyse - und ein mehrseitiges, geheimes Papier.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 04.03.2017



Eiko Potthast ist ein Fernseh-Junkie - berufsbedingt. Etwa zwölf Stunden pro Woche schaut sich der Co-Trainer der Niners Videoaufnahmen von Basketballspielen an und schneidet sie zurecht. Diese Analysen sind zentraler Bestandteil der Vorbereitung der Chemnitzer Zweitliga-Basketballer auf das kommende Spiel, wie jene Begegnung der Niners in Paderborn heute Abend.

Eigentlich beginnt diese Vorbereitung aber mit einem Blick zurück. Direkt nach dem Spiel - zum Beispiel auf der Heimfahrt im Bus - werten Potthast und der Chef-Trainer Rodrigo Pastore die Partie aus. Dem folgt eine Analyse gemeinsam mit den Spielern vor dem Bildschirm am darauffolgenden Montag. "Da geht es darum: Was war gut? Was schlecht? Haben wir die geplante Strategie umgesetzt", erklärt Potthast. Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen Kirchheim am vergangenen Samstag zeigten die beiden Coaches vor allem gelungene Aktionen. "Wir sind aus einer guten Defensive heraus schnell zu einfachen Punkten gekommen", lobt der Co-Trainer. Mit dieser Analyse ist das Spiel abgehakt und der Blick richtet sich auf die nächste Partie.

Jeden Dienstag sitzt Potthast mit Pastore zusammen und entwickelt die Strategie für die nächste Begegnung. In den drei Tagen zuvor schaue er sich Spielszenen des Gegners an, berichtet der 25-Jährige. "Meistens konzentriere ich mich auf die letzten zwei, drei Partien", sagt Potthast. Szenen aus dem Hinspiel nehmen dagegen nur eine untergeordnete Rolle ein, weil der Gegner womöglich seine Taktik geändert hat oder mit neuen Spielern antritt.

Aus dem Filmmaterial schneidet der gebürtige Bonner einen etwa einstündigen Clip zusammen, den sich die beiden Trainer gemeinsam anschauen. Auf Basis dieses Materials gestalten die beiden Übungsleiter das Training der kommenden Tage. Dabei stellen sie auch Spielzüge des Gegners nach, damit sich die Niners auf diese einstellen können.

Am Donnerstag und Freitag sitzen schließlich auch die Korbjäger selbst vor dem Fernseher. In zwei jeweils zwölf Minuten langen Clips bekommen sie zum einen das Spielsystem des Gegners vorgeführt. Zum anderen zeigen Pastore und Potthast die individuellen Stärken der einzelnen Spieler. "Die Videos laden wir im Internet hoch, damit sie jeder Spieler jederzeit anschauen kann."

Am Donnerstag bekommt jeder Spieler das wichtigste Dokument für die kommenden Tage in die Hand: den Scouting Report, der den Game Plan beinhaltet. Das mehrseitige Dokument gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil beschreibt der Scouting Report die Taktik des Kontrahenten und listet für fast jede Spielsituation mögliche Aktionen der Niners-Spieler auf. Im zweiten Teil nennt er Stärken und Schwächen jedes einzelnen Basketballers des Gegners, von der Anzahl der Wurfversuche über die begangenen Fouls bis hin zu gewonnenen Rebounds. "Diesen Plan müssen die Spieler bis zur nächsten Begegnung immer dabei haben", sagt Potthast.

Beim heutigen Gegner haben Potthast und Pastore eine sehr aggressive Verteidigung ausgemacht: "Sie pressen über das gesamte Feld", erklärt der Co-Trainer. Zudem gehörten zum Kader der Paderborner viele gleichstarke Werfer, aber kaum ein überragender Schütze, ergänzt der Coach. Den Game Plan müssten die Korbjäger einstudieren. Am Spieltag selbst werde er noch einmal kurz durchgesprochen.

Nicht immer gehe das Konzept auf, sagt Potthast. Im Hinspiel gegen den Mitteldeutschen BC habe der Game Plan vorgesehen, den serbischen Top-Spieler Djordje Pantelic zu attackieren und ihn so aus dem Spiel zu nehmen. Der habe die Angriffe aber erfolgreich abgewehrt. "Unsere Attacken sahen ziemlich kopflos aus", erinnert sich Potthast an die 65:79-Niederlage. In so einem Fall müsse man während der Partie Änderungen vornehmen.

Auch wenn Video-Analyse und Scouting Report mittlerweile zum Standard bei Profi-Teams gehören, sei seine Arbeit in Chemnitz doch etwas Besonderes, sagt der Co-Trainer. "Ich glaube nicht, dass andere Vereine das so intensiv machen wie wir." Trotz des hohen Aufwands genieße er die Zeit in Chemnitz, sagt Potthast, der vor der Saison nach Chemnitz gewechselt war und wegen dieses Jobs sein Studium der Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an der Uni Bonn ruhen lässt. "Der Job bei den Niners, ist das, was ich mir vorgestellt habe", sagt Potthast. Er habe viel dazugelernt - vor allem dank der Arbeit mit Rodrigo Pastore: "Er ist für mich wie eine Bibliothek." In der kommenden Saison wird er voraussichtlich weiter für die Niners arbeiten. Mit dem Erreichen der Playoffs habe sich sein Vertrag um ein Jahr verlängert, so Potthast.