"Wir brauchen den CFC"

Stadtsportbund-Geschäftsführerin Janette Berndt über Folgen der Club-Krise, Enttäuschung über ein Neubauvorhaben und Ereignisse 2017

erschienen am 28.12.2016



223 Vereine mit insgesamt 35.235 Mitgliedern sind gegenwärtig im Stadtsportbund Chemnitz organisiert. Das Angebot umfasst 84 Sportarten. Über das zu Ende gehende, teilweise turbulente Sportjahr sprach Mario Schmidt mit Stadtsportbund-Geschäftsführerin Janette Berndt.

Freie Presse: Das Sportjahr wurde von der CFC-Finanzkrise überschattet. Könnte die Misere des Fußball-Drittligisten die gesamte Chemnitzer Sportszene negativ beeinflussen oder vielleicht sogar spalten?

Janette Berndt: Die Krise des CFC wird die Sportszene weder spalten noch negativ beeinflussen. Ich denke, die Sportgemeinschaften sind eher erschüttert, dass der größte Verein der Stadt, der ein Aushängeschild sein sollte, in so eine schwierige Situation geraten ist. Das Beispiel zeigt, was für eine immense Verantwortung die Vorstände von Vereinen tragen. Dass der CFC in so eine Misere geraten ist, ist bitter. Man sollte jedoch nicht nur Kritik üben, sondern dem Club helfen, eine Lösung zu finden. Dabei ist nur die kurzfristige finanzielle Hilfe nicht ausreichend. Vielmehr bedarf es Hilfe mit Weitsicht im strukturellen und organisatorischen Bereich des Vereins.

Aber haben Sie nicht Verständnis dafür, wenn zum Beispiel beim Schwimm-Club gesagt wird: Wir warten seit über 20 Jahren vergeblich auf eine modernere Halle, für den Fußball ist hingegen immer Geld da?

Klar sind solche Aussagen menschlich und nachvollziehbar. Man sollte jedoch vorsichtig sein und die Dinge nicht vermischen. Es ist ein Problem des Chemnitzer Sports, dass jeder nur seinen Bereich und seine Probleme sieht. Wäre die vom Stadtrat gerade beschlossene finanzielle Hilfe für den CFC ausgeblieben, hätte dies ja nicht bedeutet, dass die 1,26 Millionen Euro in die Schwimmhalle des Sportforums oder in eine andere Anlage fließen.

Welche Folgen hätte es gehabt, wenn der CFC nicht gerettet worden wäre?

Das wäre sehr hart gewesen. Der Fußball-Club ist ein Aushängeschild der Stadt Chemnitz. Deshalb brauchen wir den CFC. Es hätte dabei ja nicht nur den Profibereich, sondern auch die vielen Nachwuchsmannschaften, das Frauenfußballteam und den Blindenfußball hart getroffen. Im Übrigen ist es naiv zu glauben, dass die Sponsoren der Himmelblauen ihr Geld zwangsläufig in andere Sportarten stecken würden, wenn der Club zugrunde geht.

Sie sprachen davon, dass dem Fußball-Drittligisten geholfen werden sollte. Was kann der Stadtsportbund tun?

Dem CFC fehlen unter anderem Einnahmen. Wir stehen dem CFC als Partner gern zur Seite, wenn es darum geht, Zuschauer ins Stadion zu bekommen. Wie das aussehen könnte, würden wir gern mit dem Verein im Detail besprechen, wenn dieser unsere Hilfe wünscht.

Befürchten Sie in weiteren Chemnitzer Vereinen finanzielle Turbulenzen?

Nein. Der Umgang der Führungs- gremien mit den Finanzen läuft aus unserer Sicht in geordneten Bahnen.

Das Jahr ist fast zu Ende. Was waren für Sie die Höhepunkte 2016 für den Sport der Stadt?

Sehr positiv war das Abschneiden unserer Leistungssportler, allen voran Kunstturnerin Sophie Scheder mit ihrer Bronzemedaille bei Olympia in Rio de Janeiro.

Sehr angespannt bleibt die Sportstättensituation, vor allem im Sportforum.

Schwerpunkt dort ist auch aus unserer Sicht das Hauptstadion sowie der Anbau an der Kunstturnhalle. Über diese Maßnahmen wurde genug geredet. Jetzt wäre es wichtig, endlich einmal anzufangen. Positiv sehe ich die gegenwärtige Sanierung der Radrennbahn. Die Hauptsache ist, dass die Anlage als Trainingsstätte erhalten bleibt.

Was sagen Sie zum Beschluss, das neue Schwimmbad in Bernsdorf mit einer 25-Meter-Bahn zu bauen?

Grundsätzlich begrüßt der Stadtsportbund die Entscheidung der Stadt, eine neue Schwimmhalle zu bauen. Bis man zu diesem Entschluss kam, sind ja bekanntlich viele Jahre ins Land gegangen. Im Vorfeld der Entscheidung haben wir unseren Standpunkt klar gemacht und wollten zwingend die 50-Meter-Halle am Standort Bernsdorf, da dort am schnellsten gebaut werden kann. Mit einer 50-Meter-Bahn hätten die Bedarfe der Bevölkerung und der Vereine abgedeckt werden können. Dass Chemnitz wieder mal nur zur Minimalvariante greift, ist aus unserer Sicht unverständlich und sehr bitter. Mit der angekündigten Schließung des Bernsdorfer Hallenbades wird der Schwimmsport der Stadt stark bedroht. Hier sollte die Kommune bemüht sein, eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden, bis die neue Halle genutzt werden kann.

Seit mehreren Jahren bemüht sich der Stadtsportbund darum, die kommunalen Fördergelder selbst an die Vereine zu verteilen. Bis jetzt geschieht das durch die Stadtverwaltung. Warum können Sie sich nicht durch- setzen?

Es existiert bereits ein Beschluss des Stadtrates, dass die Fördermittel durch den Stadtsportbund aus- gereicht werden. Das ist jedoch noch nicht in die Praxis umgesetzt worden.

Warum nicht?

Seitens der Verwaltung gibt es Bedenken, dass dadurch eine Umsatzsteuer auf die Sportfördergelder fällig wird. Wir haben uns mit Anwälten des Deutschen Olympischen Sportbundes und weiteren Experten zu diesem Thema beraten. Sie sehen diesbezüglich kaum eine Gefahr. Wir werden von unserem Vorhaben jedenfalls nicht abrücken.

Was würde sich denn für die Vereine ändern, wenn der Sportbund die Gelder selbst verteilt?

Das wäre für sie mit deutlich weniger Verwaltungsaufwand und Papierkrieg verbunden. Sie hätten nur noch einen Ansprechpartner beim Thema Förderung, weil wir auch die Sportförderanträge des Landessportbundes bearbeiten. Zudem könnten wir schneller auf Belange des Sports reagieren.

Zum Beispiel?

Wenn kurzfristiger finanzieller Bedarf für die Werterhaltung von Sportstätten oder die Ausrichtung einer Großveranstaltung besteht, kann man viel schneller prüfen, ob übrig gebliebene Gelder aus anderen Bereichen zur Verfügung stehen und für diesen Zweck verwendet werden können.

Ein Blick voraus: Worauf freuen Sie sich 2017 am meisten?

Auf einen höhepunktreichen Radsportsommer in Chemnitz mit dem 24-Stunden-Mountainbike-Rennen in Rabenstein, dem Fichtelberg-Radmarathon des Stadtsportbundes und natürlich den Deutschen Straßenradsport-Meisterschaften am letzten Juni-Wochenende. Vielleicht gibt es ja nach Abschluss der Sanierung der Radrennbahn im Sport- forum auch wieder Steherrennen des RSV Chemnitz.