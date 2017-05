Wo sich Menschen mit Handicap wie Sieger fühlen

"Chemlympics" heißt das besondere Sportfest für behinderte Erwachsene, das am Samstag in der Leichtathletik-Halle des Sportforums stattfand - und mitunter Begeisterungsstürme auslöste.

Von Mario Schmidt

erschienen am 08.05.2017



Hunderte Personen hielten sich in der Halle auf. Ernste Gesichter, die in Chemnitz sonst zum Alltagsbild gehören, suchte man vergeblich. Bei der siebenten Auflage der "Chemlympics", dem besonderen Sportfest für Erwachsene mit Handicap, waren gute Laune und Lebensfreude angesagt. Und das ausgerechnet bei Menschen, die weniger auf der Sonnenseite des Lebens beheimatet sind. Am Samstag in der Leichtathletik-Halle des Sport- forums konnten sie ihren oftmals beschwerlichen Alltag für einige Stunden vergessen.

Kay Uhrig nannte den Hauptgrund dafür. "Beim Sport können sich die behinderten Menschen Erfolgserlebnisse verschaffen. In der Schule oder im Beruf waren sie vielleicht nie vorn dran, doch hier können sie in ihrer Leistungsklasse Medaillen gewinnen", erklärte der Leiter der Mobilen Behindertenhilfe der Stadtmission und Mitorganisator der "Chemlympics".

Annähernd 150 Aktive waren mit ihren Betreuern ins Sportforum gekommen, um in leichtathletischen Disziplinen sowie im Bogenschießen und Teppich-Curling die Kräfte zu messen. Zum ersten Mal nahm Nele März an den Wettbewerben teil. "Mein Sozialarbeiter hat mich dafür motiviert. Jetzt bin ich mit Ehrgeiz bei der Sache", sagte die 25-jährige Rollstuhlfahrerin aus einer Behinderten-Wohngemeinschaft auf dem Sonnenberg. Doch sie hatte am Samstag nicht nur Sport im Kopf, sondern rührte die Werbetrommel für ihre erste Ausstellung als Malerin. Diese wird vom 22. Juni bis 22. Juli im Club "Heinrich" an der Heinrich-Schütz-Straße zu sehen sein. "Ich male Bilder mit abstrakten Motiven", berichtete die junge Frau.

Kurz zuvor hatte sie sich ein Autogramm von einem der prominenten Gäste der Veranstaltung geholt: CFC-Profi Marc Endres. Der seit einem halben Jahr verletzte Innenverteidiger zeigte sich tief beeindruckt vom Geschehen bei dem Sportfest. "Respekt ist das erste Wort, das mir dazu einfällt. Es ist bemerkenswert, was die Teilnehmer trotz ihrer Einschränkungen leisten", betonte Endres. Es erdet, bei den "Chemlympics" zuzuschauen, ergänzte der 26-Jährige. Im Vergleich zu den Problemen, die diese Menschen haben, sei seine Verletzung eine Kleinigkeit. Endres laboriert an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. "Mein Ziel ist es, im Sommer die Vorbereitung auf die kommende Saison mitzumachen und im neuen Spieljahr meine Chance zu nutzen", sagte der Abwehrspieler, der am Samstag von seinem Teamkollegen Fabian Stenzel abgelöst wurde.

Stenzel war bei den Siegerehrungen im Einsatz, die fast eine drei- viertel Stunde dauerten. Schließlich waren mehr als 80 Medaillen zu verteilen. Drei davon hatte Thomas Kretzschmar umhängen. Der Mann im Rollstuhl holte am Samstag jeweils einmal Gold, Silber und Bronze. Groß reden wollte er über seine Ausbeute nicht. "Ich bin ohne Training und ohne sportliches Ziel hergekommen und wusste nicht mal, dass es Medaillen zu gewinnen gibt", bemerkte Kretzschmar. Er ist vor allem in der Chemnitzer Judo-Szene ein guter Bekannter. Als Aktiver hatte er Bronze bei DDR-Meisterschaften gewonnen und später als Trainer unter anderen zwei Deutsche Meisterinnen herausgebracht.

Riesenjubel bei der letzten Siegerehrung gab es im Lager der gemeinnützigen Heim-Gesellschaft, Wohnstätte Altendorf. Deren Team wurde als Gewinner des Staffellaufes um den Wanderpokal von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig geehrt. Die "Wanderung" der Trophäe hat jetzt aber ein Ende, denn es war der dritte Sieg der Altendorfer in Folge. Damit dürfen sie den Pokal behalten, wie Petra Liebetrau, Behindertenbeauftragte der Stadt, erklärte. Zum Gelingen des Sportfestes für Gehandicapte trugen auch zwei Sportgruppen der Niners bei: die Rollstuhl-Basketballer und die Cheerleader Clovers. Die Schirmherrschaft hatte erneut Horst Wehner, 2. Vizepräsident des sächsischen Landtages, übernommen.