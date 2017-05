Zwischen Tränen und Trotz: Die Emotionen der Niners-Fans

Nach dem verpassten Aufstieg beim Basketball- Drama gegen Gotha haben Anhänger und Familien- angehörige von Spielern teils überraschende Reaktionen gezeigt. Ein Fan aus Thüringen meint, dass der Chemnitzer Verein im Halbfinale einen groben Fehler beging.

Von Mario Schmidt

erschienen am 05.05.2017



Hersteller von Papiertaschentüchern hätten am späten Mittwochabend in der Chemnitzer Richard-Hartmann-Halle ihre Freude gehabt. Als um 21.24 Uhr die 67:70-Niederlage der Niners im fünften und entscheidenden Playoff-Halbfinale gegen die Gotha Rockets feststand, mussten sich selbst einige gestandene Männer Tränen aus den Augen wischen.

Auch Franz Poth war am Ende einer hochdramatischen Partie fix und fertig. Der Niners-Fan hatte sich in der Schlussphase des Spiels mehrfach ans Herz gegriffen, um danach mit gefalteten Händen ein Stoß- gebet gen Himmel zu senden. Es half nichts: Die Chemnitzer Basketballer verpassten den Erstliga-Aufstieg um Haaresbreite. "Die Gothaer haben ihre Chancen besser genutzt und vor allem viel mehr Dreier versenkt. Sie steigen verdientermaßen auf", zeigte sich Poth trotz seiner starken Emotionen als fairer Verlierer. Wie bei vielen anderen Niners-Anhängern waren seine Tränen schnell getrocknet. Auch der 27-Jährige feierte die Mannschaft für eine grandiose Saison. Klappt es nächstes Jahr mit dem Aufstieg? "Natürlich", antwortete Poth.

Auch Andreas Lorenz versuchte, die knappe Niederlage mit Fassung zu tragen. "Enttäuscht bin ich nicht. Das war ich am Montagabend, als wir von den Schiedsrichtern verpfiffen wurden", sagte der 54-Jährige im Rückblick auf das vierte Halbfinalspiel in der Messe Erfurt, wo die Gothaer ihre Heimspiele austragen. Seiner Auffassung nach hatten die Schiris maßgeblich dazu beigetragen, dass die Rockets zum 2:2 ausgleichen und ein fünftes Duell erzwingen konnten. Für Lorenz, der viele Jahre als Fußball-Trainer beim TSV Germania aktiv war, steht fest: "Die Niners sollten weiter am Aufstieg arbeiten." Wenn es nach ihm ginge, könnte die neue Saison schon in Kürze losgehen. "Meine Dauerkarte habe ich bereits bestellt", so Lorenz.

Mit verweintem Gesicht stand Carmen Mixich mit ihrer Familie noch lange nach Spielschluss auf der Zuschauertraverse. "Ich war so sicher, dass die Jungs aufsteigen. Nachdem wir die ersten beiden Spiele gewonnen hatten, sprach alles für uns", sagte die Mutter von Niners-Korbjäger Daniel Mixich. Auch Vater Alexandru konnte den Ausgang kaum fassen: "Wir waren kurz vor dem Ziel. Aber man kann niemandem einen Vorwurf machen, die Spieler haben alles gegeben", betonte Mixich senior, der wie seine Frau aus Rumänien stammt. Heute wohnt die Familie in Berlin. "Mit einer Ausnahme sind wir diese Saison zu allen Heimspielen der Niners gefahren", erzählte der Vater. Ob Sohn Daniel definitiv in Chemnitz bleibt, konnten die Eltern am Mittwochabend nicht sagen. "Ich hoffe es auf jeden Fall. Hier ist er gut aufgehoben und zum Profi gereift, findet ein sehr gutes Umfeld vor", erklärte Mutter Carmen. Die Entscheidung über seine sportliche Zukunft werde der Junior aber gemeinsam mit seinem Agenten treffen. "Wir reden da nicht rein", so Carmen Mixich.

Wenige Meter neben ihr wartete Laila Fleischmann auf ihren Gatten Michael, den Kapitän der Niners. "Ich bin schon traurig. Die Jungs hätten den Aufstieg verdient gehabt", sagte die Spielerfrau und frühere Erstliga-Basketballerin. Das Team habe eine super Saison hingelegt. "Jetzt bin ich erleichtert, dass es vorbei ist. Die vergangenen Wochen mit den zahlreichen Playoff-Spielen waren extrem nervenaufreibend", gestand Laila Fleischmann. Für die Niners und ihren Mann, der auf jeden Fall in Chemnitz bleibt, könne es jetzt nur ein Ziel geben: Aufstieg 2018! Ihren Optimismus macht die Basketball-Expertin vor allem am argentinischen Chefcoach fest. "Rodrigo Pastore hat die Mannschaft toll geformt. Er ist der beste Trainer, den Michael jemals hatte", betonte die Ehefrau des 30-jährigen Kapitäns.

Im Hallenfoyer stieß indes eine größere Gruppe von Gotha-Fans auf den erstmaligen Aufstieg ihres Klubs in Liga eins an. "Ich hoffe, dass heute Nacht bei uns zu Hause noch irgendwo eine Feier statt- findet. Ich habe mir morgen frei- genommen", berichtete der mit einer großen Trommel ausgerüstete Rockets-Schlachtenbummler Jan Trützschler. Seiner Ansicht nach haben die Niners bei der Planung der Halbfinal-Spiele einen groben Fehler begangen. "Es war gut für uns, dass die zweite Begegnung in Chemnitz in der großen Messehalle stattgefunden hat", meinte Trützschler. Damit hätten die Niners zwar mehr Zuschauereinnahmen gehabt, aber auch ein Stück ihres Heim- vorteils abgegeben.

Antje Nicol nickte zustimmend. Die Gothaerin hatte am Mittwoch reichlich Stress auf sich genommen, um ihr Team in Chemnitz unter- stützen zu können. "Heute Morgen kurz vor vier Uhr bin ich nach Köln gefahren, wo ich dienstlich zu tun hatte", erzählte die Rockets- Anhängerin. Sie habe ihr dortiges Programm schnellstmöglich abgespult und sei anschließend im Höchsttempo von Köln nach Chemnitz gefahren. "Und ich war rechtzeitig in der Halle", fügte die Thüringerin hinzu.