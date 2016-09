150 Jahre - ein Balanceakt nicht nur auf dem schmalen Balken

Annaberg-Buchholz ist in Feierlaune. Das hat vor allem sportliche Gründe. Maßgeblichen Anteil daran haben auch einige unermüdliche Frohnauer.

Von Antje Flath

erschienen am 21.09.2016



Frohnau. Er gehört nicht nur zu den ältesten Vereinen in der Region, er ist auch einer der mitgliederstärksten: der Allgemeine Turnverein Frohnau. Mehr als 420 Mitglieder trainieren gegenwärtig in verschiedenen Sportarten - darunter mehr als 200 Kinder und Jugendliche. Sie alle stehen in dieser Woche besonders im Mittelpunkt in Annaberg-Buchholz, denn das 150-jährige Bestehen des Vereines wird gleich mit einer ganzen Festwoche gefeiert.

Zu denen, die den Verein über all die Jahre maßgeblich mitgeprägt haben, gehört Siegmund Schuster. Er war nicht nur 52 Jahre als Trainer der Turnerinnen und Turner aktiv, sondern auch mehr als drei Jahrzehnte als Vereinsvorsitzender. Für ihn sind es wiederum Gerhard und Inge Keil, die den Verein insbesondere in den schlechten Zeiten in den 1950er-Jahren zusammengehalten haben: Gerhard Keil als Vorsitzender und seine Frau Inge als "Mutter des Vereins". Inge Keil gehört mit mehr als 70 Jahren Mitgliedschaft - wie auch die 90-jährige Inge Süß - außerdem zu den ältesten Vereinsmitgliedern. Und ebenfalls eine der Unermüdlichen: Renate Hildebrand. Sie hat sich als Hauptkassiererin 50 Jahre lang um die Finanzen des Vereines gekümmert. "Aber an unseren Erfolgen sind viele beteiligt und sie sind alle mit dem Herzen dabei. Das ist unser Schatz", sagt Siegmund Schuster.

Darin schließt er auch die Eltern und Familien mit ein, die ihre Schützlinge von Zschopau, Oberwiesenthal, Drebach und Königswalde beispielsweise zu den zahlreichen Wettkämpfen und natürlich regelmäßig zum Training chauffieren, das für die Besten auch einmal wöchentlich beim Turn- und Sportverein in Chemnitz stattfindet. Dorthin pflegt der Verein seit Jahren bereits gute Verbindungen. Und so wundert es wenig, dass die Chemnitzer auch beim Jubiläum mit dabei sind: Zum Abschluss der Sportwoche gestalten Teilnehmer der diesjährigen Turn-Olympiamannschaft des TuS 1861 Chemnitz-Altendorf gemeinsam mit den Frohnauern am Sonntagnachmittag ein großes Schauturnen in der Silberlandhalle. Eine allerdings wird nicht dabei sein: Bronzemedaillengewinnerin Sophie Scheder. Sie befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Auszeichnungsreise des Deutschen Olympischen Sportbundes. Ein Termin, der zur Planung des großen Sportereignisses in Annaberg-Buchholz noch nicht bekannt war und so zunächst davon ausgegangen wurde, dass Sophie Scheder mit in der Silberlandhalle dabei sein wird. "Vielleicht kommt sie ja später mal zu uns", sagt Siegmund Schuster.

Nach den erfolgreichsten Zeiten gefragt, nennt er zum einen die 1970er- und 1980er-Jahre, in denen vor allem die Jungs erfolgreich waren. In dieser Zeit konnten die Frohnauer mehrere DDR-Meister und -Vizemeistertitel erringen. Zum anderen seien es die zurückliegenden 15 bis 20 Jahre, in denen der vergleichsweise kleine Verein aufhorchen ließ und noch lässt. So war eine vierköpfige Damenriege erst am Wochenende beim Bundesfinale der Deutschen Mehrkampfmeisterschaft im badischen Bruchsal dabei. Und das gleiche Quartett hat sich auch für das Deutsche Turn- und Sportfest im nächsten Jahr in Berlin qualifiziert.

Jetzt steht aber erst einmal das Jubiläum im Mittelpunkt. Aus diesem Anlass gibt es am Sonnabend von 12 bis 17 Uhr zunächst ein großes Vereins- und Familienfest, an dem auch die beiden anderen Jubilare beteiligt sind: der Stadtsportbund, der seinen 25. Geburtstag feiert, und die Silberlandhalle, die in mittlerweile 20 Jahren schon zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern Domizil war. Am Sonntag stehen an gleicher Stelle von 14 bis 17 Uhr eine Festveranstaltung und das Schauturnen auf dem Programm.