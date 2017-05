73 Jahre Differenz, aber als Duo auf einer Wellenlänge

Karl Hartmann und Lenny Schubert trennen Generationen. Und doch bilden sie eine Mannschaft. Vermutlich ist es die ungewöhnlichste weit und breit.

Von Thomas Lesch und Thomas Schmidt

erschienen am 06.05.2017



Tannenberg. "Die spielen dann immer kurz." Als Lenny Schubert dies sagte, bog sich zur Gala für die erzgebirgischen Nachwuchssportler der ganze Saal vor Lachen. Denn das kleine, aber doch schon so pfiffige Tischtennistalent antwortete damit auf die Frage, wie ihn denn seine Gegner so besiegen wollen. "Kurz" bedeutet, dass der Ball direkt hinterm Netz landet, wo der Knirps nur schwer hinkommt. Kein Wunder, konnte er doch vor einiger Zeit kaum über die 76 Zentimeter hohe Platte gucken. Vom Sport hält ihn dies aber nicht ab, auch nicht vom Duell mit den Männern. "Macht der Kleine auch mit?" Das wird oft von jenen Erwachsenen gefragt, die Lenny Schubert noch nicht gesehen haben. Fliegt das Zelluloid, lernen sie den Achtjährigen vom TTSV Handwerk Tannenberg aber kennen.

Auch wenn Lenny mittlerweile über den Tisch schauen kann, verschwindet der Schläger meist noch darunter. "Das sieht lustig aus, doch Lenny hat gute Reflexe und macht instinktiv meist das Richtige", zollt der Tannenberger Übungsleiter Karl Hartmann dem Wirbelwind Respekt. Der 81-Jährige hat schon viele Talente in seiner 27-jährigen Tätigkeit als Übungsleiter ausgebildet, doch Lenny begeistert ihn besonders. Und diese Begeisterung ist so groß, dass das Urgestein Karl Hartmann mit dem 1,20-Meter-Schüler gemeinsam im Doppel auf Punktejagd in der 2. Männer-Kreisklasse geht. "Ich spiele mit dem Kleinsten, habe ich vor der Saison gesagt. Und wir fallen auf", sagt "Opa" Hartmann lächelnd. Ihm gefällt diese Rolle mit Lenny, der sein Urenkel sein könnte. "Wir treten dabei sogar als vorderes Doppel an, was unsere Gegner nun gar nicht verstehen können", sagt der Senior schmunzelnd. Doch die Erfolge geben dem ungewöhnlichsten Duo recht: Vier von sechs Partien konnte das alters- und größenmäßig ungleiche Gespann Hartmann/Schubert gewinnen. "Karl macht lange Aufschläge und Lenny zieht dann den Topspin. Das ist super anzusehen", schwärmt Mutter Peggy, die selbst mit Lenny und ihrem Gatten Mike in dieser Kreisklassemannschaft spielt.

Im Einzel hat Lenny Schubert, der in der Grundschule Geyer lernt, auch schon Erfolge gegen die "Großen" gefeiert, obwohl diese immer noch versuchen, den Ball so kurz wie möglich in der Hälfte des Tischtenniszwerges zu platzieren. "Und für mich wird es prekär, wenn Lenny zu schnell spielt. Dann komme ich nicht mehr hinterher", gibt Karl Hartmann zu. Doch der Routinier, der seit 62 Jahren dem Zelluloidball verfallen ist, weiß damit umzugehen: "Wenn Lenny mal übertourt, nehme ich ihn zum Beruhigen an die Seite." Die Augen des Übungsleiters glänzen, wenn er auf die Erfolge des Achtjährigen kommt: Durch Kreis- und Bezirkstitel sowie mit Gold bei den Erzgebirgsspielen in der U 9 und in der U 11 hat sich das Talent einen Namen gemacht, zudem durch Rang 3 bei der Sporttalentewahl des Erzgebirgskreises. Als größten Erfolg 2016 sieht er aber den Bronzeplatz zur Landesmeisterschaft der U 11. Lenny wurde außerdem in den Landeskader berufen.

Schon mit vier Jahren hat der Knirps mit dem Tischtennis begonnen. "Weil unser großer Sohn Leon seit vielen Jahren am Talentestützpunkt in Seiffen bei Eberhard Hübner trainiert, hat dieser unseren Kleinen zum Schnuppertraining eingeladen. Es wurde extra ein höhenverstellbarer Tisch gebaut, auf dem Lenny seine ersten Treffer mit einem kleinen Tischtennisschläger erlernte", erklärt Mutter Peggy. Dass daraus eine große Begeisterung erwachsen ist und sich immer mehr Erfolge einstellen, macht die Eltern sehr stolz. Da auch Vater Mike dem Tischtennisball hinterherjagt, könnte die Familie fast eine eigene Mannschaft stellen. Lennys Vorbild heißt übrigens Timo Boll, den er 2015 bei den Deutschen Meisterschaften in Chemnitz beobachten konnte. Natürlich schaut er sich auch Kniffe bei seinem großen Bruder ab, der bereits in der Sachsenligamannschaft des TTV Schwarzenberg schmettert. Wenn Lenny mal nicht trainiert oder zu Wettkämpfen unterwegs ist, dann spielt er mit seinen Freunden Fußball. Im Juni steht für den Tannenberger ein großer überregionalen Tischtennis-Wettkampf an: der Talentecup in Düsseldorf.

Karl Hartmann hat auf alle Fälle seine helle Freude an dem Schüler, der schon angekündigt hat, dass er in der kommenden Saison noch mehr Spiele in der Kreisklasse gewinnen will. Und das nicht nur im Einzel. Dann wird Lenny bestimmt nicht mehr unterschätzt und es wird heißen: "Der Kleine spielt wieder mit - und der schlägt ganz groß auf!"