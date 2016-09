Als rasender Wecker quer durchs Dorf

Peter Queck hat sich viele Jahre lang ehrenamtlich um den Eishockeysport in Schöneheide verdient gemacht. Unter anderem war er Sektionsleiter.

Von Eberhard Mädler

erschienen am 28.09.2016



Schönheide. Acht Jahrzehnte und manch gesellschaftlichen Umbruch hat der Eishockeysport in Schönheide überdauert. Ein Stück dieser wechselvollen Geschichte sowie einige skurrile Geschichten dazu kennt Peter Queck. Ohne ihn würden in Schönheide die Schläger wohl nicht mehr gekreuzt werden. Und dies, obwohl Queck selbst nie auf Schlittschuhen dem Puck nachjagte.

Dennoch ließ sich der heutige Rentner schon als Jugendlicher von der schnellsten Mannschaftssportart der Welt faszinieren. Eishockey gab es in Schönheide indes meist nur von Dezember bis Februar zu sehen - und das auch nur an den wirklich kalten Tagen. "Dann wurde unser Freibad schnell mit großem Aufwand zum Natureisstadion umgestaltet", erinnert sich der Zeitzeuge. Junge Kerle wie Peter Queck packten beim mühsamen Aufbau der Holzbande und beim Schneeräumen auf der Eisfläche mit zu. Em- siger Eismeister war mit Helmut Seidel stets der Bademeister aus dem Sommer.

Queck fuhr als Fan und Helfer ab 1967 auch zu Auswärtsspielen mit. Sein Organisationstalent blieb nicht verborgen. "Wohl auch deshalb redeten plötzlich immer mehr Leute auf mich ein", weiß er noch. "Und plötzlich war ich Sektionsleiter." Und zwar für Eishockey in der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Aufbau Schönheide. Das Ehrenamt übernahm er 1972 von Manfred Männel, einem weiteren Schönheider Puckjäger-Urgestein. Queck "lebte" das Amt bis 1990. Trotz der Abstufung des Eishockeys zur zweitrangigen Sportart durch die DDR-Staatsführung stellte Schönheide alljährlich jeweils ein Kinder-, ein Jugend- und ein Männerteam. "Bis zu 500 Sportfreunde waren mir in diesen fast 20 Jahren insgesamt anvertraut", zeigt sich Queck selbst erstaunt. Zeitweise kam er mit dem Ausstellen neuer Mitgliedsausweise nicht mehr nach. Zudem war er ein guter Motivator. "Hatten wir mit viel Glück und manch guter Beziehung tatsächlich mal einen Betriebsbus für ein Auswärtsspiel, fuhr ich am Sonntagmorgen per Moped durchs Dorf und warf die Spieler persönlich aus ihren Betten. Denn Telefone gab's ja damals kaum", blickt Queck augenzwinkernd zurück.

Wie die Zeiten auch waren: Die Sportler aus dem Erzgebirgsdorf machten auf dem Eis stets eine gute Figur. Die Nachwuchstruppen gewannen regelmäßig die Meisterschaft des Bezirks Karl-Marx-Stadt. Und die Männer behaupteten sich in den DDR-Bestenermittlungen gegen Vertretungen aus Städten mit Kunsteisflächen. Gerne erinnere er sich an das einheimische wieselflinke Stürmerduo Jürgen und Gerolf Schmidt. "Vorübergehend stellten wir Schönheider sogar den Kern der Karl-Marx-Städter Oberliga-Truppe", sagt Queck. Rolf Tittes, Günther Unger, Manfred Lein, Wolfgang Ott und Jürgen Franke, der später in der Nationalmannschaft spielte, waren eine Weile dahin "delegiert".

Traurig stimme ihn noch heute die Erinnerung an die Festwoche zum 50. "Geburtstag" des Schönheider Eishockeys. Dafür lud Queck auch vier ehemalige Schönheider, die nach Westdeutschland geflüchtet waren, zu einer Traditionspartie ein. "Einen Tag vor dem eigentlichen Jubiläum untersagten Sportfunktionäre, der Ortsparteisekretär und der Bürgermeister aber, dass sie mitspielen", berichtet Peter Queck und ergänzt: "Weil solche innerdeutschen Sportbegegnungen in der DDR nicht erwünscht waren."

Queck blieb dem Schönheider Eishockeysport auch nach 1990 erhalten. Zum Beispiel als Zeitnehmer und Kampfrichter und mittlerweile wieder als Fan.