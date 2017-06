Annaberger Rumpfdelegation reist zur "Geburtstagsfeier"

Welche Mannschaften dürfen am 24. Juni die Finals in den Pokalwettbewerben bestreiten? Diese Frage wird morgen beantwortet - ebenso wie die nach den Siegern des Nachwuchses.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 02.06.2017



Annaberg-Buchholz. Auf den Gewinn des Erzgebirgspokals spekulieren noch vier Mannschaften: der VfB Annaberg, der ab 15 Uhr in Falkenbach gegen den FV Drebach/Falkenbach antreten muss, sowie die BSG Motor Zschopau, die zur gleichen Zeit den FSV Sosa empfängt.

Erzgebirgspokal

Wegen des "unglücklichen Termins" plagen den VfB Annaberg gewaltige Sorgen. Ob er deshalb zum dritten Mal hintereinander ins Endspiel einziehen kann, ist mehr als ungewiss. "Ich bin keiner, der jammert. Aber neun Stammspieler zu ersetzen, ist ohne Qualitätsverlust kaum machbar", blickt VfB-Trainer Ingo Klöpping voraus. "Braband, Klemm, Halm, Freund und Seidel sind im Urlaub. Torhüter Wolf plagt sich weiterhin mit einer Knieverletzung. Meyer, Klitzke und Wagner sind gesperrt", zählt er auf. Er wollte deshalb, dass die Partie verlegt wird. "Dem ist nicht zugestimmt worden. Also müssen wir da eben durch. Dass Spieler zu Pfingsten mal mit ihren Familien vereisen wollen, ist nachvollziehbar. Die Begegnungen hätten ja auch mal für Freitagabend angesetzt werden können", lautet Klöppings Denkanstoß. Er sieht in all den Unwägbarkeiten allerdings eine Chance: "Wir werden zwei, drei Jungs aus der Zweiten und vier, fünf aus der A-Jugend aufbieten. Die können sich unter Wettbewerbsbedingungen beweisen. Und ich kann mir bereits ein Bild machen, wie sie sich im Duell mit Männern behaupten", betont Klöpping. Dass seine Elf dem Drebacher Bürgermeister Jens Haustein die Feier vermiesen könnte, sieht er jedoch als unrealistisch an. Haustein, der zugleich Vorsitzender des FV Krokusblüte ist, hatte gestern seinen 50. Geburtstag und hätte natürlich gern den Finaleinzug als Zusatzbonbon. "Freiwillig geben wir die Partie aber nicht ab, auch nicht als Jubiläumsgeschenk", sagt Klöpping. Nach der Finalniederlage des Vorjahres - 2:3 gegen Olbernhau und dem Trophäengewinn 2015 mit einem 4:2 gegen Sosa - könnte nach vier Pokalserien erstmals wieder ein Endspiel ohne Teilnehmer aus dem Altkreis Annaberg anstehen. Denn 2014 stand die Elf des BSV Zschopautal (4:1 gegen Burkhardtsdorf) und 2015 die des BSV Gelenau (2:0 gegen Schneeberg) im Finale - und gewannen den Erzgebirgspokal.

Kreisklassenpokal

Im Kampf um die Kreisklassentrophäe sind alle Vereine des Altkreises Annaberg ausgeschieden. Um einen Endspielplatz bewerben sich morgen der FSV Mitteldorf gegen Tanne Thalheim II und Stützengrün-Hundshübel im Duell mit Teutonia Bockau. Beide Begegnungen werden 15 Uhr angepfiffen. Bereits am Vormittag beginnen auf verschiedenen Plätzen, so auch in Buchholz, die Endspiele und Finalrunden für den Nachwuchs.