Auf Peru folgt Spanien: Gablenzerin erneut bei WM dabei

Trotz zweier Niederlagen am Montagabend im Spiel gegen Frankreich ist Annika Schreiber vom BC Stollberg-Niederdorf guter Dinge. Die 17-Jährige wurde erneut für die Welttitelkämpfe der U 19 nominiert.

Von Thomas Kaufmann

erschienen am 12.10.2016



Gablenz. Für ein paar Tage kann Annika Schreiber die am Montag in Nordrhein-Westfalen begonnenen Herbstferien genießen. "Ich bin nach acht Wochen mal wieder im Erzgebirge, werde da natürlich auch mal beim BC Stollberg-Niederdorf vorbeischauen. Dann aber heißt es wieder Vollgas für die WM-Vorbereitung geben", so die Gablenzerin. Seit nunmehr drei Jahren lernt und trainiert sie am Badmintonstützpunkt in Mülheim/Ruhr.

Auch wenn in diesem Schuljahr mit dem Ablegen des Abiturs die Weichen für die Zukunft gestellt werden, ist die Zwölftklässlerin als Leistungssportlerin gefordert. Nach der Premiere in Perus Hauptstadt Lima ist die 17-Jährige vom Bundestrainer erneut für die U-19-Weltmeisterschaft nominiert worden. "Vom 2. bis zum 13. November wird die WM diesmal im spanischen Bilbao ausgetragen. Für uns als Mannschaft bedeutet dies vor allem weniger Reisestress, da auch die Zeitumstellung wegfällt", so Annika Schreiber, die das deutsche Team "genau so gut aufgestellt" sieht wie im Herbst vergangenen Jahres. Damals belegte die Auswahl des Deutschen Badmintonverbandes als zweitbeste europäische Mannschaft hinter Dänemark den 12. Platz.

"Immerhin sind 56 Nationen dabei. Da kommt es auch auf die Auslosung an. Wir sind in dem Topf, in dem sich laut Weltrangliste die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 befinden", so die amtierende deutsche U-17-Meisterin, die allerdings im letzten Vorbereitungsspiel am Montagabend in Bad Kissingen gegen Frankreich (Endstand: 2:5) zwei Niederlagen hinnehmen musste. Sowohl im Einzel gegen Juliette Moniard (21:16, 20:22, 14:21) als auch im Doppel gemeinsam mit Judith Petrikowski gegen Vimala Heriau/Léonice Huet (16:21, 13:21) ging Schreiber leer aus. "Ich konnte in den vergangenen zwei Wochen krankheitsbedingt nicht trainieren. Daher bin ich trotz allem nicht ganz unzufrieden", schätzt die Gablenzerin ein, die ein gutes erstes und weniger gutes zweites Halbjahr durchlebt.

"Nach einigen Ausfällen und verpassten Turnieren zuletzt habe ich mich aber wieder rangekämpft", so die angehende Abiturientin, die für die Zeit nach der Schule eine Sportförderstelle bei der Bundeswehr anpeilt. "Da hätte ich die Möglichkeit, noch häufiger trainieren zu können. Ansonsten würde ich etwas in die sportliche Richtung oder auf Grundschullehramt studieren", sagt die 17-Jährige, die derzeit bis zu zehnmal pro Woche trainiert. "Zweimal stehen dabei Krafteinheiten an, jeweils 7 Uhr morgens", so Schreiber, die weiß, dass Leistungssport kein Zuckerschlecken "und Badminton nun 'mal leider kein Fußball" ist.