BSV schafft zweiten Durchmarsch in Folge

Die Tischtennisspieler haben ihre Mannschaftssaison beendet. Für die Ehrenfriedersdorfer endete sie erneut mit einem Staffelsieg.

Von Thomas Lesch

erschienen am 22.04.2017



Ehrenfriedersdorf. Die Tischtennis-Männer des BSV Ehrenfriedersdorf haben in der Erzgebirgsliga, Staffel West, am lautesten gejubelt. Über den Meistertitel. Die Bergstädter hatten in der Meisterschaft vor dem SV Schneeberg die Nase mit einem Zähler Vorsprung ganz knapp vorn, weil sie sich während der Serie lediglich zwei Remis leisteten.

Die beiden Unentschieden passierten der Mannschaft um Teamchef Heiko Winter gegen Verfolger Schneeberg und den TSV Gornsdorf. Ansonsten blieb der BSV immer siegreich und konnte somit den zweiten Durchmarsch feiern, nachdem dies bereits nach dem Wiederaufstieg in der Kreisliga gelungen war.

Der Aufschwung liegt vor allem in der Rückkehr von Spitzenmann Kevin Berndt begründet. Er schmetterte bereits für den TTV Schwarzenberg in der Oberliga und bringt viel Erfahrung ein. Das Gleiche gilt für die Ex-Oberligaspielerin Sabine Gerber, die in der Männermannschaft zum Einsatz kam und ab dieser Saison stark überzeugte. Von diesen Verstärkungen profitierten die Ehrenfriedersdorfer und sicherten sich demzufolge den Staffelsieg. Weiterhin mischte in der West-Staffel der TTV Scheibenberg kräftig mit. Er kam auf einem guten vierten Tabellenplatz ein.

In der Erzgebirgsliga, Staffel Ost, ist dem TuS Olbernhau der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksklasse gelungen. Daran konnten auch die Zweitplatzierten von der TSG Sehma nichts ändern, obwohl sie dem Tabellenführer in der Hinrunde ein Unentschieden abgerungen haben. Auf einem ordentlichen dritten Rang kam die dritte Mannschaft vom TTC Annaberg ins Ziel. Nicht so rund lief es hingegen bei den Mildenauern, die in der Rückrunde sieglos bleiben, jedoch ausgerechnet den Sehmaern ein Remis abtrotzten. Die Mildenauer müssen allerdings höchstwahrscheinlich den Gang in die Kreisliga antreten, in der der TTV Thum II diesmal das Maß der Dinge gewesen ist. Durch die Hinrunde marschierte Thums Reserve ungeschlagen. In der Rückrunde gab es zwei Unentschieden gegen die Verfolger Arnsfeld und Gelenau. Doch den Titel hatten die Thumer mit einem satten Polster von sechs Zählern bereits sicher. Altmeister Ludwig Thibaut (26:6) zählte neben Kapitän Alexander Stopp (25:6) zu den erfolgreichsten Spielern.

In der 1. Kreisklasse triumphierte die zweite Garde des TTSV Handwerk Tannenberg, die in Wiesa/Wiesenbad den ärgsten Konkurrenten hatte. Die Wiesaer brachten den Tannenbergern die einzige Heimniederlage bei, der andere Vergleich endete mit einem Remis. Rot-Weiß Arnsfeld hatte mit einem deutlichem Vorsprung von sechs Zählern die Nase vor Zwönitz-Elterlein in der 2. Kreisklasse vorn.