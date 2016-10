Balkan-Abenteuer endet an der Spitze

Aus reinem Spaß nahm Franz Schreiber an einer Rallye in Bulgarien teil. Trotz der ungewohnten Wettkampfbedingungen ließ der Geländefahrer aus Dittersdorf nach acht Tagen alle erfahrenen Experten hinter sich.

Von Andreas Bauer

erschienen am 19.10.2016



Wolkenstein. Einmal so ein Abenteuer miterleben, dachte sich Franz Schreiber, als er Anfang Januar vor dem Fernseher saß. Eine Etappe der Rallye Dakar flimmerte gerade über den Bildschirm. Neun Monate später braucht er keinen Reporter mehr, der ihm die Strapazen und Gefahren eines solchen Extrem-Wettkampfes schildert. Der 24-jährige Dittersdorfer hat sie selbst erlebt. Zwar war er nicht bei der berühmtesten Langstrecken-Wüsten-Tour der Welt dabei. Dafür bewältigte Schreiber aber die Balkan Offroad Rallye. Auch diese reichlich 2000 Kilometer binnen acht Tagen quer durch Bulgarien hatten es in sich.

Bücherlesen gehört nicht gerade zu den Hobbys des Erzgebirgers, doch das änderte sich bei der härtesten Amateur-Rallye Europas. "Das ist das sogenannte Roadbook", sagt Schreiber und zeigt auf einen Apparat, der immer noch am Lenker seines Motorrades befestigt ist - darin eine Papierrolle mit Symbolen und Zahlen: "Das erhält man am Vorabend jeder Etappe." Die Symbole dieses "Straßenbuches" stellen markante Punkte wie Kreuzungen, Kurven, Berge oder auch Bäume dar. Die Zahlen stehen für die Kilometerzahl, wenn es soweit sein müsste. Taucht nicht die markierte Stelle auf, wenn der digitale Entfernungsmesser (Tripmaster) die entsprechende Zahl anzeigt, hat sich der Teilnehmer verfahren. "Dann muss man suchen - am besten zurück zur letzten Stelle und den Tripmaster neu starten", rät Schreiber.

Auch als gelernter Anlagenmechaniker hatte der 24-Jährige von solchen Abläufen bis Mitte September null Ahnung. Sein Motorsport-Interesse beschränkte sich auf den Endurosport. Als B-Lizenz-Fahrer startet der Dittersdorfer eigentlich im DMSB-Enduro-Cup. Nun suchte er mal eine außergewöhnliche Herausforderung - und fand sie in Bulgarien. Auch dank Jens Weigelt, dem Vater seiner Freundin. Der 45-jährige Wolkensteiner, ebenfalls leidenschaftlicher Geländefahrer, hatte im Vorjahr aus Neugierde an der Sahara-Rallye in Tunesien teilgenommen. Mehr als ein paar Anfänger-Tipps konnte er aber nicht geben.

"Fahre nie einem anderen Teilnehmer hinterher", nennt Schreiber die wohl wichtigste Regel: "Wenn man sich auf den verlässt und sein Roadbook nicht weiter dreht, kann alles vorbei sein. Denn der andere fährt ja womöglich auch den falschen Weg." Selbst ausgefahrene Spuren müssen noch lange kein sicherer Hinweis sein. Deshalb wollte das Duo aus dem Erzgebirge in Bulgarien gemeinsam fahren, um sich zu unterstützen. Kurz vor dem Start meinte der Schwiegersohn in spe dann spontan: "Lass es mich doch allein versuchen." Nicht mal die Passagen, an denen nur nach Kompass gefahren wird, schreckten ihn ab. Erst beim Abendbrot trafen sie sich und ihre Frauen im Wohnmobil wieder. Vom Frühstück noch satt, reichte tagsüber im Sattel der Trinkrucksack oder ein Schoko-Riegel, der an in der Tankstelle gekauft wurde.

Womöglich fühlte sich Schreiber ja doch ein wenig wie im Enduro, denn der Modus ist ähnlich. Auf jeder Etappe gibt es mehrere Sonderprüfungen, dazwischen muss ein Zeitlimit eingehalten werden. Die Tests sind allerdings durchschnittlich 120 Kilometer lang. Außerdem führen sie über Feld-, Wald- oder Schotterwege, auf denen das Tempo schon fast an den Straßenrennsport heranreicht. "Mitunter hatte ich mehr als 160 km/h drauf. Jetzt würde ich den Kopf schütteln, aber bei der Rallye hat man zu viel Adrenalin im Körper", sagt der Dittersdorfer mit etwas Abstand. Sein Mut zum Risiko wurde belohnt. Er bewahrte die Konzentration - und die Übersicht. Nur am vorletzten Tag verirrte er sich kurz: "Bei Kilometer 123,6 haben die Symbole nicht mehr gepasst. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich war." Zehn Minuten büßte Schreiber auf die Konkurrenz ein. Doch weil er zuvor zwölf herausgefahren hatte, lag er unter den 36 Motorradpiloten - hinzu kamen knapp 100 Teilnehmer in Autos, Lkw, Buggys oder auf Quads - noch immer vorn. Seinen Vorsprung verteidigte der 24-Jährige bis ins letzte Tagesziel, gelegen am Strand des Schwarzen Meeres. Selbst erfahrene Experten mit Starts bei der Rallye Dakar mussten dem Dittersdorfer, der am Samstag bei "Rund um Zschopau" fährt, den Vortritt lassen.