Ballett tanzt auch bei schlechtem Wetter

Fünf Tage lang haben 32 Kinder und Jugendliche ein Fußballcamp der weltberühmten "Clinic" besucht. Trotz nasskalten Wetters gab es jede Menge Spaß - und von Real Madrid viel zu lernen.

Von Michael Thriemer

erschienen am 08.10.2016



Gornsdorf. Zwei Trainingseinheiten, dazwischen Mittagessen. Der Kunstrasenplatz des TSV Elektronik Gornsdorf war gut frequentiert in den vergangenen Tagen, trotz miesen Ferienwetters. "Deshalb kam am Montag doch tatsächlich die Frage auf, ob wir bei dem Regen im Freien trainieren", sagt Julian Rathofer schmunzelnd. Der Betreuer des Deutschland-Ablegers der Madrilenen schickte die Kids natürlich an die frische Luft, um täglich mehr als vier Stunden allerhand technische Übungen, Spieltempo und -verständnis zu schulen. Für den Sportwissenschaftler spielten zudem andere Dinge eine maßgebliche Rolle. "Die Teilnehmer sollen etwas fürs Sozialverhalten mitnehmen. Die Besten werden ausgezeichnet", so der 24-Jährige. Er besitzt die Fußball-B-Lizenz und leitet unter anderem in England derartige Kurse. Mehr als 150 solcher Camps gebe es zudem in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

die Heimstätte der "Königlichen Fußballer Spaniens".

Den Kontakt zur Fußballschule hatte Teresa Hinkel hergestellt. Die Spielerin des ESV Thum-Herold, die derzeit einen Kreuzbandriss auskuriert, spielt bei Elektronik Gornsdorf für die "Mini-Kicker" eine tragende Rolle. "Diesmal hatten wir gerade so die nötigen 32 Teilnehmer im Alter von 7 bis 14 Jahren zusammen, obwohl wir viel geworben haben. Vielleicht werden es nächstes Jahr mehr. Aber die notwendigen Bedingungen sind da, den Kindern macht's Spaß", so die 25-Jährige, die einst beim FC Erzgebirge Aue aktiv war. "Die Teilnehmer, darunter fünf Torhüter, sind aus Thalheim, Burkhardtsdorf, Ehrenfriedersdorf, Auerbach/V., Affalter, Zschorlau und Chemnitz - mit 13 die meisten von uns. Der Platz bietet mit dem direkt daneben liegenden Volkshaus optimale Möglichkeiten", schwärmt Hinkel.

Vielleicht hat der Preis - alles in allem rund 250 Euro - doch einige abgeschreckt. Dafür bekommen die Mädchen und Jungen aber auch allerhand geboten: fünf Tage Fußball, Mittagessen, eine komplette Ausrüstung mit Stutzen, Hosen, mit Wunschnamen beflockte Trikots, Bällen, Trinkflaschen und nicht zuletzt eine Menge Wissen.

Engagiert war Maurizio Mastroeni unterwegs. Den Steigermarsch singend, bereitete der Co-Trainer die nächsten Übungen vor. Aue-Fan? "Nein, ich bin Schalker mit Herz und Seele", so der 44-Jährige. "In der Traditionself von S 04 spiele ich unter anderem mit Klaus Fischer." Sein Vertrag in Gelsenkirchen, wo er eine Fußballschule betrieb und zudem behinderte Kinder betreute, wurde beendet. "Real hat mich mit Kusshand genommen", so Mastroeni.

Zwar merke man den Kindern an, dass nach vier Tagen etwas Konzentration fehle, aber trotz des schlechten Wetters seien alle engagiert dabei. "In den Vereinen muss mehr auf Beidfüßigkeit und Tempo geachtet werden", lautet Mastroenis abschließender Rat an alle Nachwuchsverantwortlichen im Erzgebirge. Sie schaffen die Grundlage dafür, ob es einmal ein Teilnehmer der jetzigen Real-Madrid-Fußballschule in die Reihen des erfolgreichsten Vereins der Welt schafft. Denn dies sind die "Königlichen", zumindest wenn es nach Titeln und Marktwert der Spieler geht.