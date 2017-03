Blau-Weiß gegen Gelb-Blau bringt Farbe in den Spieltag

In der Erzgebirgsliga richten sich die Blicke aufs Derby. Die Frage lautet: Setzt sich Kampfstärke oder Spielfreude durch?

Von Thomas Schmidt

erschienen am 31.03.2017



Crottendorf. Im stets jungen Duell zwischen dem SV Crottendorf und dem VfB Annaberg hat der 17. Spieltag der Fußball-Erzgebirgsliga seinen Magneten. Bei Blau-Weiß gegen Gelb-Blau treffen Leute aufeinander, die schon für beide Seiten die Stiefel geschnürt haben. Anpfiff, wie auch bei Zschopautal gegen Zschopau: Sonntag, 15 Uhr.

SV Crottendorf (8./19) - VfB Annaberg (4./29). Die Bilanz in den letzten drei Spielen auf Crottendorfer Flur ist ausgeglichen: 2:2, 1:2, 4:3. Insofern erwarten die Verantwortlichen eine enge Kiste. "Wir müssen scharf in die Zweikämpfe gehen. Wenn wir Tommy Meyer und Richie Schulze nicht ins Spiel kommen lassen, bin ich guter Dinge", so SV-Trainer Daniel Mannsfeld. Er hat allerdings ein Problem: keinen Torhüter. Für den gesperrten Stammkeeper wird er wohl Volte in den Kasten stellen müssen. Zudem fehlt Pelka wegen eines Arbeitsunfalls, und Mannsfeld selbst kann wegen einer Sehnenscheidenentzündung nicht einspringen. "Daheim sind wir trotzdem nicht chancenlos." Dies sieht Ingo Klöpping genauso. "Crottendorf ist auf eigenem Platz immer gefährlich. Für uns wird entscheidend sein, wie wir körperlich dagegenhalten", prophezeit der VfB-Coach. Ihm fehlt nach Lage der Dinge nur Richard Freund.

BSV Zschopautal (12./14) - Zschopau/Krumhermersdorf (6./28). BSV-Trainer Mirko Schneider würde am liebsten das Hinspiel wiederholen. "Beim 5:1 in Krumhermersdorf haben wir eines unserer besten Auswärtsspiele gemacht. Vor allem waren wir effektiv. Daran wollen wir am Sonntag anknüpfen", so Schneider. Die erste Phase in Dittmannsdorf gibt ihm Hoffnung, dass dies gelingt. Allerdings fehlen mit dem verletzten Moritz und dem gesperrten Häßler zwei Leistungsträger.