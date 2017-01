Bogen spannt sich von Utah bis Sachsen

Von Juniorenweltmeisterschaft bis zu Erzgebirgsskimarathon und Sachsenpokal reicht die Palette der Wintersportwettkämpfe. Es geht richtig rund am Wochenende.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 27.01.2017



Oberwiesenthal. Im Wintersport herrscht Hochbetrieb. Speziell im Lager der Skilangläufer gibt es mehrere Höhepunkte. Während die besten Nachwuchssportler in den Rocky Mountains um Erfolge kämpfen, tun dies andere im Erzgebirge.

"Wir sind gut in Utah gelandet", funkte Julia Richter in die Heimat. "Aber es war ein ganz schön wackeliger Flug nach Salt Lake City", fügte Anna-Maria Dietze hinzu. Die beiden Mädchen gehören zu dem Aufgebot, das in den USA zur U-23- und Juniorenweltmeisterschaft antritt. Nachdem der Tross vom Flughafen mit dem Auto in die Mountains nach Park City gefahren wurde, gibt es jetzt die Akklimatisierungsphase. Ab Montag stehen dann die Wettkämpfe in Amerika an. Zunächst beginnen die Sprinter, ab Mittwoch folgen die Distanzrennen, ab Freitag stehen die Skiathlonwettbewerbe an und am ersten Februarsonntag schließen die Staffeln im Skigebiet Soldier Hollow die Weltmeisterschaften ab.

Soweit reisen müssen diejenigen, die den Erzgebirgsskimarathon bestreiten möchten, keineswegs. Nachdem morgen die Freistiltechniker vorlegen können, sind am Sonntag die Klassiker dran. 10 Uhr soll in der Sparkassen-Skiarena Oberwiesenthal der Startschuss für das Hauptrennen über rund 40 Kilometer fallen, kurz danach geht es über die Halbdistanz und mit den Kinderläufen los. "Für den langen Kanten müssen die Aktiven viermal über die Claudia-Nystad-Runde. Für einen Volkslauf ist das eine sehr anspruchsvolle Strecke", erklärt Wettkampfchef Heiko Hennig. Er weiß gar nicht mehr genau, wann das letzte Mal tatsächlich eine Marathondistanz gelaufen werden konnte. Egal, diesmal ist es möglich.

"Gute Laune ohne Ende" versprühen auch die Nachwuchsathleten. Sie machen sich zu Deutschlandpokalläufen nach Goldlauter auf. Für die Mädchen und Jungen des Bundesstützpunkts geht es ab der U 16 darum, Punkte zu sammeln. Nach den Disziplinen, die in der Oberhofer Arena ausgetragen werden, ist etwa Halbzeit für die Serienwertung. Lutz Hänel, der Verantwortliche am Fichtelberg, vergleicht die Wettbewerbe mit einem normalen "Spieltag in der Fußball-Bundesliga". Im Programm stehen morgen ein Nordic Cross über 1,5 Kilometer, der ein vielseitiges skifahrerisches Können erfordert. "Die lange Strecke am Sonntag in der klassischen Technik verlangt hingegen eher die Willensqualitäten ab, die besonders wichtig im Skilanglauf sind", so Hänel. Von der dreifachen deutschen Jugendmeisterin Linda Schumacher aus Geyer über die Neudorfer Samuel Weber und Franz Bergelt bis zum erfahrenen Andy Kühne aus Oberwiesenthal reicht die Palette der Hoffnungsträger auf vordere Platzierungen.

Für die Schüler der U 10 bis U 15 geht es zum Rehhübellauf nach Grünbach. "Dieser ist wichtig für die Sachsenpokalwertung", so Landestrainer Lars Lehmann. Ausgeschrieben ist ein Klassik-Sprint mit Prolog- und Ausscheidungsläufen. "Erstmals gibt es Doppelstockverbotszonen, um die Diagonalschritttechnik zu erhalten", schaut Lehmann voraus. Seinen Schützlingen traut er aber gute Resultate zu.