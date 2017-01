Busfahrer der Veilchen plagt Fernweh

Mit Thalheim-Fahne fliegt Heiko Martin morgen nach Hongkong. Im Sommer ist der Groundhopper bei der WM-Qualifikation auf den Fidschi-Inseln dabei.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 14.01.2017



Aue/Thalheim. Echte Fußball-Fans kennen sie garantiert: die schlichte weiße Zaunfahne mit den dicken schwarzen Lettern, die das Wort Thalheim bilden. Thalheim - ganz schlicht und ganz ergreifend. Die Fahne gehört, wie könnte es anders sein, einem Thalheimer, sie gehört Heiko Martin.

Bei jedem Spiel des FC Erzgebirge Aue ziert sie seit Juli 2012 den Zaun. Denn seither ist Martin im Auftrag der RVE GmbH der offizielle Veilchen-Busfahrer, bringt die Lila-Weißen in die Stadien und hat seither kein einziges Spiel seiner Lieblingsmannschaft verpasst. Im Laufe einer Saison kommen knapp 25.000 "Veilchen-Kilometer" zusammen. "Für einen richtigen Fußballfan kann es natürlich nichts Besseres geben. Da verschmelzen Beruf und Hobby", sagt der 43-Jährige, der zwei Söhne hat, Dominik (15) und Benjamin (7).

Doch nicht nur bei Partien des FC Erzgebirge Aue taucht die Thalheim-Fahne immer wieder auf, auch in Bundesliga-Stadien hängt sie, zieht bei internationalen Duellen die Blicke auf sich, flattert bei sport- lichen Großereignissen im Wind. "Für meine erste Fahne, die es seit 1993 gibt, hat damals meine Freundin, die im Krankenhaus gearbeitet hat, alte Bettlaken mitgebracht. Die Buchstaben habe ich dann mit Klebeband abgeklebt und sie mit Au- tolack aufgesprüht", berichtet der 43-Jährige. Es nicht nur bei dem einem Exemplar geblieben. Heute nennt Heiko Martin drei Fahnen im gleichen schlichten Stil sein Eigen. Denn Heiko Martin ist ein sogenannter Groundhopper, also ein Sportfan, der von Land zu Land reist, von Stadion zu Stadion "springt" und dabei Länderpunkte sammelt. "Ein Spiel bringt einen Punkt. Allerdings muss es sich um eine offizielle Begegnung im jeweiligen Land handeln", erklärt Heiko Martin. Als Beweis der Teilnahme zählen Fahnen-Fotos aus dem Stadion und Eintrittskarten. Der Thalheimer hat bereits 96 Länderpunkte gesammelt und ist schon auf allen fünf Kontinenten unterwegs gewesen.

"Meine erste große Flugreise war 1997 zum Weltpokalspiel in Tokio", sagt der Erzgebirger. "Dortmund gewann gegen Belo Horizonte 2:0." Damals ging Martin noch mit drei Freunden auf Reisen: Daniel Reichenauer, Falko Berthel und Rico Sternitzky. Alle waren damals schon treue Fans des FC Erzgebirge Aue.

Der nächste Coup steht an diesem Sonntag auf dem Programm: Dann steigt Heiko Martin in den Flieger, der ihn zunächst nach Dubai und anschließend nach Hongkong bringt. Den Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und die Anreise zum Frankfurter Flughafen mal ganz außer Acht gelas- sen, liegt die reine Flugzeit bei rund 13 Stunden. Von Hongkong aus geht es mit der Fähre auch für ein Spiel nach Macau. Martin wird die Reise gemeinsam mit dem 36-jährigen Benny Hein aus Langenbach antreten. Es ist kein Zufall, dass ganz oft in der Nähe der Thalheim-Fahne die Langenbach-Fahne hängt. Martin und Hein sind seit geraumer Zeit ein unschlagbares Team, mit gemeinsamen Träumen und Zielen.

Ein billiges Hobby ist das Ganze nicht: Mehrere tausend Euro investiert Martin alljährlich in seine Reisen. "Dafür bin ich in anderer Hinsicht sehr sparsam", erklärt er auf Nachfrage lächelnd. "Ich brauche keine zehn verschiedenen Jeanshosen, und ich würde mir auch nie für 2,60 Euro an der Autobahnraststätte einen Kaffee kaufen." Zudem wandert jedes noch so kleine Trinkgeld, das es für Busfahrer im Reiseverkehr gibt, ins große Groundhopper-Sparschwein. Trotzdem wird es noch eine Weile dauern, bis Heiko Martin alle seine Wunschziele erreicht hat, wozu unter anderem Mauritius, die Malediven und das Aztekenstadion in Mexiko gehören. "Da ich keine Partie des FCE verpassen will, muss ich die Reisen gut koordinieren", sagt Martin.

Bereits heute steht fest, dass er im Juni die Fidschi-Inseln und Neukaledonien ansteuern wird. Dabei stellt schon die Anreise eine Herausforderung dar. An einen Direktflug ist nicht zu denken. "Das macht es aber auch aus. Außerdem stehen dort die WM-Qualifikationsspiele der beiden an." Am 5. Juni ist das Hin- und am 13. Juni das Rückspiel. "Wir wollen beide sehen", sagt Martin und erwartet keinen großen Fußball, aber viele neue Eindrücke. "Uns geht es auch immer darum, Land und Leute kennenzulernen", betont der Erzgebirger, der in diesem Jahr auch noch ein eigenes sportliches Ziel hat: "Ich will einen Marathon absolvieren." Dafür trainiert er momentan sogar auf Schnee und Eis. So legt er vier- bis fünfmal in der Woche jeweils 20 bis 30 Kilometer im Laufschritt zurück.