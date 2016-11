Clemens Fandrich genießt Startelf-Debüt

Der Rückkehrer hat in Würzburg beim 1:1 der Auer Zweitliga-Fußballer auf der ungewohnt rechten Außenbahn gespielt. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten fuchste er sich immer besser ein.

Von Thomas Treptow

erschienen am 28.11.2016



Würzburg/Aue. Beim FC Erzgebirge Aue sind sie immer für eine Überraschung gut, das zeigte nicht zuletzt die lange, turbulente und denkwürdige Mitgliederversammlung am Samstag. Am Abend zuvor hatte aber auch schon Pavel Dotchev in die "Fußball-Trickkiste" gegriffen. Beim schwer erkämpften 1:1 (1:1) bei den Würzburger Kickers in der 2. Bundesliga beorderte der FCE-Trainer zwei Spieler in die Anfangsformation, die dort nicht unbedingt zu erwarten gewesen waren. Dimitrij Nazarov spielte zentral hinter Torjäger Pascal Köpke, Clemens Fandrich auf der rechten Außenbahn. "In Hannover haben mir Cebio Soukou und Fabio Kaufmann auf diesen Positionen nicht so gefallen. Sie waren zwar nicht schlecht, aber ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Und auf Mario Kvesic habe ich diesmal verzichtet, weil wir mehr mit langen Bällen agieren wollten und mussten", erklärte der Coach die personellen Änderungen.

Während Nazarov, der international für Aserbaidschan spielt, in der 2. Liga bereits zweimal in den Genuss eines Startelf-Einsatzes gekommen war (bei Greuther Fürth und in Karlsruhe), stand Fandrich nach seiner Rückkehr vom FC Luzern ins Lößnitztal zum ersten Mal für Aue vom Anpfiff weg auf dem Platz. "Ein fantastisches Gefühl, das muss ich ehrlich sagen. Es tut gut, von Beginn an Zweitliga-Luft zu spüren, die Kulisse mitzunehmen", freute sich der 25-Jährige, der bisher nicht über zwei Einwechslungen hinausgekommen war, nach der Partie.

In der nicht schönen, aber intensiven Begegnung mit vielen Zweikämpfen fuchste sich der gebürtige Berliner indes nach und nach auf der ungewohnten Außenposition ein. "Im Lauf der Zeit ist es besser geworden. Und in der zweiten Halbzeit hatte er es auch ein bisschen einfacher, weil er auf meiner Seite gespielt hat. Da konnte ich ihm helfen", wertete Dotchev mit einem Lächeln und fügte ernst an. "Wir wissen alle, dass das nicht seine Position ist. Aber wenn sich der Spieler damit identifiziert, dann kann das klappen", fügte der Trainer an.

Es klappte zumindest defensiv recht gut. Der ehemalige Leipziger nahm die Zweikämpfe an und leistete sich kaum Nachlässigkeiten. Es war zu spüren und an seiner ganzen Körpersprache abzulesen, dass er die Chance nutzen wollte. Im Vorwärtsgang kann ein spielintelligenter, technisch beschlagener Kicker wie Fandrich freilich noch wirkungsvoller auftreten. Doch dafür muss auch der Gegner mitspielen, was die robusten Würzburger am Freitagabend nicht taten. Mit ihrer Dynamik, Athletik und Kompromisslosigkeit beschäftigten sie die Veilchen mehr, als dem Gast lieb war. Allerdings stemmten sich die Auer nach dem unglücklichen Eigentor von Adam Susac mit Vehemenz gegen die drohende Niederlage. "Ich denke, mit dem Punkt können wir alle glücklich und zufrieden sein", meinte Fandrich nach dem Abpfiff, den er wie den Anpfiff auf dem Platz erlebte. Durchaus ein Fingerzeig des Trainers, sowohl an den neuen Rechtsaußen als auch an die Spieler, die für Würzburg keine Berücksichtigung gefunden hatten.