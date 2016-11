Der "bunte Hund" macht sich auf den Weg zu neuen Zielen

Roy Löser verlässt wegen der Liebe seine Heimat. Mit ihm wandert ein Zeitgenosse aus, der den Ort deutlich mitgeprägt hat.

Von Karlheinz Schlegel

erschienen am 12.11.2016



Großrückerswalde. Gemeinderat, Bürgermeisterkandidat, Gassenlauforganisator, Faustballer, Abteilungs- und Übungsleiter - Roy Löser dürfte in Großrückerswalde das sein, was landläufig als bunter Hund bezeichnet wird. Rund 2o Jahre ist er in seinem Heimatort ehrenamtlich tätig gewesen, sein Name ist weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Doch damit ist Schluss: Er hat einige Ehrenämter aufgegeben. Vor knapp zwei Jahren hat Roy Löser in Antonia, einer Österreicherin, seine große Liebe gefunden. Im schweizerischen Lienz wollen sich die beiden ein Zuhause aufbauen.

Der 35-Jährige freut sich, dass die Nachfolge einiger seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten geregelt worden ist. Seit rund 25 Jahren spielt er aktiv Faustball und ist seit mehr als 15 Jahren als Abteilungs- und Übungsleiter tätig. Diese Arbeit übernimmt Sylvio Grimm. Roy Löser hofft, dass die vier Jugendlichen, die für die Männermannschaft bereit stehen, sich gut integrieren. Die 13 Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren werden von Michael Nestler betreut. Seine Schützlinge abzugeben, tut dem 35-Jährigen enorm weh, wie er gesteht. "Sie kommen gern ins Training, sind begeisterungsfähig und mir sehr ans Herz gewachsen", erzählt der Großrückerswalder.

Seit sieben Jahren hat Roy Löser zudem mit einem Team den Gassenlauf gemanagt. Beeindruckt habe ihn dabei die positive Resonanz. Die Neuen Medien machen es möglich, dass er sich auch in den kommenden Jahren, fernab der alten Heimat, für den Gassenlauf engagieren kann. "Ich werde weiterhin hier als Chef fungieren", sagt er. Schließlich lebe er künftig nicht auf einem fernen Kontinent, sondern die rund 600 Kilometer zwischen Lienz und Großrückerswalde seien jederzeit mit dem Pkw überwindbar.

Einige Jahre betreute Löser eine Lauf- und Radsportgruppe in der Therapieeinrichtung für Drogenabhängige im Ort. "Es war für mich ergreifend, deren Schicksale kennenzulernen", erzählt er. Der Faschingsklub, dem er zwölf Jahre angehörte, ist so gut aufgestellt, dass es genug junge Leute gebe, die ihn im Männerballett ersetzen können. Auch im Evangelischen Schulverein werde es sicherlich bald einen Nachfolger für ihn geben. Dort engagierte sich der 35-Jährige unter anderem für die Organisation von Benefizkonzerten und Spendenläufen.

In der Kommunalpolitik mischte der gelernte Kfz-Mechaniker ebenfalls mit. Sieben Jahre war er als Parteiloser mit FDP-Mandat im Gemeinderat, kandidierte im vergangenen Jahr für das Amt des Bürgermeisters. Er erhielt damals 38,3 Prozent der Stimmen. Darüber freut er sich, zieht ansonsten ein ernüchterndes Fazit: "Leider konnte ich als Gemeinderat nur wenig bewegen."

Der ehemalige Leiter der Evangelischen Schule, Christfried Siegert, kennt Löser seit dessen Kindheit. "Was Roy in all den Jahren für die Gemeinde getan hat, ist ganz enorm. Als aktiver Sportler trug er den Namen Großrückerswalde über die Grenzen hinaus und im Ehrenamt hat er in vielen Bereichen viel für den Ort getan, was kaum gewürdigt wurde."