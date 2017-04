Derby-Ausgang rückt in den Hintergrund

Mehr als 600 Zuschauer waren gekommen, um das Landesklasse-Duell der Fußballer aus Olbernhau und Marienberg zu erleben. Wichtiger als das Resultat war für sie am Ende die Frage, wie es dem Gäste-Torhüter geht.

Von Andreas Bauer

erschienen am 15.04.2017



Olbernhau. Wenn das Publikum lange nach dem Abpfiff einer Fußball-Partie klatscht, um einen Spieler vom Rasen zu geleiten, dann ist es oft ein grandioser Abgang. Oder ein besonders tragischer - so wie im Fall des Marienberger Torhüters Dominik Schleinitz, der am Donnerstagabend eine halbe Stunde nach Spielende in einem Rettungswagen aus dem Olbernhauer Stadion gefahren wurde. Dass das Derby 1:1 (0:1) ausgegangen war, stellte da längst eine Nebensache dar. Viel größer war die Sorge um den Keeper, der unmittelbar vor dem Abpfiff unglücklich mit einem Gegenspieler zusammengeprallt war.

Sogar die SVO-Anhänger, die sich in den 90 Minuten zuvor so manchen Spruch gegen Marienberg hatten einfallen lassen, erhoben sich zum Beifall und wünschten gute Genesung, als der Wagen mit Blaulicht davonfuhr. "Da merkt man, wie bedeutungslos Fußball eigentlich ist", meinte Patrick Schmidt in diesem Moment. Dem Motor-Trainer ging es allein um die Gesundheit seines Schützlings, zu der er allerdings wenig sagen konnte. Immerhin sei der 19-Jährige, der aus seinem Strafraum geeilt war, um per Kopf zu klären, ansprechbar gewesen, nachdem er frontal auf einen Olbernhauer geprallt war und benommen liegen blieb. Zunächst wurde noch heftig diskutiert, weil SVO-Kicker Max Flade in dieser Szene zunächst die Gelbe und Sekunden später wegen Gestikulierens die Gelb-rote Karte sah. Doch schon bald wurde allen Beteiligten der Ernst der Lage klar, und der Schiedsrichter pfiff ab.

Ähnlich war schon die erste Halbzeit zu Ende gegangen. Auch da nutzte der Referee seine Pfeife, um die Gemüter zu beruhigen. Aus dieser Rudelbildung waren ebenfalls ein Verletzter und ein Spieler mit Platzverweis hervorgegangen - beides in einer Person. Der Marienberger Pierre Bauer, der aufgrund eines unbeabsichtigten Ellenbogenschlags einen halben Zahn verloren hatte, schubste einen der Gegenspieler, weil diese ihm Schauspielerei vorwarfen - dafür gab's glatt Rot. Es war einer von vielen Aufregern in einem Derby, das deutlich mehr Kampf als spielerische Klasse zu bieten hatte. "Das war auf diesem unebenen Rasen ja auch gar nicht möglich", sagt Schmidt, dessen Elf nach leichten Startschwierigkeiten dennoch Oberwasser bekam.

Sogar SVO-Coach Steve Dieske räumte ein, dass die von A-Jugend-Stürmer Pascal Hofmann nach Querpass von Kevin Werner erzielte Gäste-Führung (31.) verdient war, "auch wenn das in dieser Szene schlecht von uns verteidigt war". Erst die Überzahl in der zweiten Hälfte sowie die Unterstützung der Fans brachten die Hausherren zurück ins Spiel. "Bei elf gegen elf wäre es sicher schwer geworden. Gegen zehn Marienberger konnten wir aber bei einer geilen Derby-Stimmung mehr Druck aufbauen", so Dieske. Während die Motor-Kicker nach Einschätzung ihres Trainers einige gute Konter-Ansätze "schlecht zu Ende spielten", kamen die Gastgeber nun häufiger in den gegnerischen Strafraum. Als der Referee dabei ein Foul erkannte, zeigte er auf den Punkt - und Flade ließ sich die Chance gegen Schleinitz nicht nehmen (74.). Eine Viertelstunde später rückte das Duo wieder in den Fokus. Durch die unglückliche Verletzung waren die beiden zuvor teils heftig diskutierenden Lager am Ende vereint - in der Hoffnung, dass es dem Motor-Keeper bald besser geht.

Olbernhau: Kaden; Preißler (80. Kaulfuß), Pasc. Spartmann, Patr. Spartmann, Lippmann (87. Porstmann), Matz, Sensfuß (46. Göhler), Flade (90. Gelb-rot), Winzer, Schäfer, Fiebig; Marienberg: Schleinitz; Werner, Bauer (45. Rote Karte), Richter, Schröter, Günther, Gottschalk, Fischer, Höfer (46. Neubauer), Wagner, Hofmann; SR: Schiebe (Graupa); Z: 678; T: 0:1 Hofmann (31.), 1:1 Flade (74./FE).