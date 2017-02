Drei Generationen als Mannschaft vereint

Zur Sachsenmeisterschaft im Skilanglauf will ein ganz spezielles Trio an den Start gehen - die Kretzschmar-Staffel. Sohn, Vater und Großvater müssen nun aber warten.

Von Karlheinz Schlegel

erschienen am 24.02.2017



Oberwiesenthal. Drei Generationen in einem Team, sicherlich ein Novum und etwas ganz Besonderes. Selbst für die Kretzschmars, die für den Staffellauf über dreimal fünf Kilometer gemeldet haben. Ihnen liegt das Skilaufen einfach im Blut: Opa Joachim, Sohn Kai und Enkel Ruben bilden das Trio. Angefeuert von Schwiegertochter, Ehefrau und Mama Doreen sowie Enkelin, Tochter und Schwester Rebecca. Je nachdem, welchen Bezug der Betrachter gerade wählt.

"Ich stamme aus Thalheim, habe dort das Skifahren eher gelernt als das Laufen", erzählt Familienoberhaupt Joachim Kretzschmar mit einem Schmunzeln. In den Jugendjahren war er Mitglied der Nationalmannschaft, ist bis heute "loipensüchtig" geblieben. Es gibt kaum ein Seniorenrennen in der Region, das der 70-Jährige auslässt. 1993 in Finsterau hat er zur Senioren-Weltmeisterschaft Silber gewonnen, 2012 ist er zur WM in Oberwiesenthal sogar Weltmeister mit der Staffel geworden. "Training und Wettkampf bedeuten für mich Spaß und Freude. Es ist ein wunderbares Gefühl, über den Schnee zu gleiten und die Natur zu genießen. Ich liebe das Erzgebirge, meine Heimat", erzählt der heutige Pensionär, der seit mehr als fünf Jahrzehnten am Fichtelberg sein Zuhause gefunden hat. Und wenn er nicht auf den Skiern steht, ist er dennoch aktiv - draußen spazieren mit dem Hund oder drinnen mit Gattin Renate beim Tanz.

Sohn Kai stand genauso früh auf Skiern wie sein Vater. Kinder- und Jugendsportschule Oberwiesenthal folgten. Den Familiensinn hat der 46-Jährige geerbt. Er ist nicht nur im Winter mit Ehefrau Doreen zum Training und zu Wettkämpfen unterwegs, sondern auch im Sommer zum Fichtelberg-, Pöhlberg- oder Adelsberglauf. Diesbezüglich gibt es zwischen Frau und Mann einen steten Erfahrungsaustausch, werden Zeiten verglichen, Abstände ausgewertet: "Und am Sonntagabend klingelt oftmals das Telefon. Da wird manche Liste durchforstet, weil sich Freunde und Bekannte für unsere Ergebnisse interessieren."

Inzwischen beobachten alle genau die Entwicklung des 14-jährigen Ruben, der an der Eliteschule des Wintersports trainiert. "Er fand erst vor zwei Jahren den Weg in die Loipe, ist aber sehr ehrgeizig. Wir würden uns freuen, wenn er sein Engagement fürs Skilaufen behält", sagt die Mutter. Sie hat sich in vielen Jahren einen Namen gemacht. Und da sie sich von ihren Männern nicht unterbuttern lassen will, will sie mit zwei anderen Frauen des SC Norweger Annaberg ebenfalls eine Staffel bilden. Über die KJS Klingenthal, wo sie unter anderem unter den Fittichen von Weltklasseläufer Gert-Dietmar Klause trainierte, verlief ihr Weg. Drei Teilnahmen an Universiaden hat sie aufzuweisen. Dabei belegte sie 1997 in Südkorea einen dritten Platz mit der Staffel und ist noch heute stolz, dass sie damals die deutsche Fahne tragen durfte.

Diesmal aber sollen die Männer im Fokus stehen. Dabei ist dem Kretzschmar-Trio nicht egal, wo ihre Staffel landet. Dafür sind sie zu ehrgeizig. Auch die 16-jährige Tochter Rebecca, die als "Chefköchin" der Familie für ausreichend Kraftreserven sorgt. Auch sie steigt in die Loipe und hat zudem den Crosslauf für sich entdeckt. Doch diesmal kann sie ein paar Pfund Nudeln weniger kochen: Die Staffelläufe sind gestern abgesagt worden - schade, speziell für die Kretzschmars. (mit mas)