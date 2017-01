Ende der Verletztenmisere weckt leise Siegeshoffnung

Um sich die Chance auf den Einzug in den DHB-Pokal zu erhalten, müssen die Marienberger Handballerinen das neue Team ihres Ex-Trainers schlagen.

Von Karlgeorg Frank

erschienen am 06.01.2017



Marienberg. Auf ein Heimspiel dürfen sich die Marienberger Handball-Fans durchaus freuen. Schließlich empfängt die zweite Damen-Mannschaft des HSV 1956 am Sonntag ab 15 Uhr den Sachsenliga-Dritten SV Plauen-Oberlosa 04 zu einem Testspiel. Der Knüller steht allerdings zeitgleich in Waldenburg auf dem Programm. Auf neutralem Boden tritt die Oberliga-Vertretung des HSV zum DHB-Qualifikationsspiel gegen den SC Markranstädt an. Mit den sogenannten Piranhas wartet in der zweiten Runde der Tabellensechste der Dritten Liga Ost auf die Marienbergerinnen, die ihrerseits in der Mitteldeutschen Oberliga auf Rang 5 abgerutscht sind.

Ende 2015 trafen beide Teams letztmals aufeinander - aber mit umgekehrten Vorzeichen. Damals war der SCM noch Viertligist, während die Erzgebirgerinnen eine Etage höher auf Torejagd gingen. Dass die Piranhas schon dieses Duell knapp mit 22:20 für sich entschieden, lässt erahnen, wie schwer es auch morgen wieder für die HSV-Damen wird. Statt Petr Hazl, der jetzt bei Zweitligist EHV Aue als Co-Trainer fungiert, sitzt nun Daniela Filip auf der Bank. Auch sonst hat sich viel verändert, sind doch aus dem damaligen Kader nur noch Torhüterin Jessica Flemming sowie die beiden Feldspielerinnen Marcela Splechtova und Stephanie Gaitzsch übrig geblieben. Letztere ist zudem die einzige, die 2014 schon einmal in Waldheim zu einem DHB-Qualifikationsspiel für Marienberg antrat. Auch damals war Markranstädt der Gegner. Allerdings behielt der HSV mit 31:27 die Oberhand.

Trainiert wurden die Erzgebirgerinnen 2014 von Robert Flämmich, der nun bei den Piranhas die sportlichen Fäden in der Hand hält. Im aktuellen Pokal-Wettbewerb hat sein Team mit einem souveränen 39:20-Kantersieg gegen den BSV Sachsen Zwickau II seine ganze Klasse unter Beweis gestellt. Nun soll auch Marienberg bezwungen werden, um in den DHB-Pokal einzuziehen. Dafür muss dann aber erst ein Sieg gegen den Sachsenpokalsieger her, der noch zu ermitteln ist. Beim HSV gibt es Hoffnung, selbst in dieses entscheidende Duell einzuziehen.

"Wenn alle ihr Leistungsvermögen zu 100 Prozent abrufen, sind wir nicht chancenlos", sagt Daniela Filip. Die Marienberger Trainerin sieht das Qualifikationsspiel als optimalen Jahresauftakt: "Wir wollen wieder Spaß am Handballspiel bekommen und in die Erfolgsspur zurückfinden. Hoffentlich haben sich alle während der Spielpause erholt, sodass die zuvor Verletzten wieder an ihre alten Leistungen anknüpfen können." Erstmals nach langer Zeit könnte es passieren, dass Daniela Filip wieder das beste Aufgebot aufs Feld schickt. Gleichzeitig betont sie: "Für mich ist es ein Spiel wie jedes andere. Ich will immer gewinnen - egal, wie der Gegner heißt."