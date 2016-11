Erzgebirger helfen in Chemnitz beim Zweitliga-Aufstieg mit

Kegler aus dem Altkreis Aue-Schwarzenberg haben großen Anteil am Erfolg des CSV Siegmar. Nun geht es um den Klassenerhalt.

Von Kjell Riedel

erschienen am 09.11.2016



Aue/Schwarzenberg/Chemnitz. Ob Fußball, Handball, Ringen oder Schach - 2. Bundesliga ist für die Sportfans im Altkreis Aue-Schwarzenberg glücklicherweise vertrautes Terrain. Erst vor wenigen Wochen bejubelten Tausende in Aue die Rückkehr der Veilchen-Kicker in die zweithöchste deutsche Spielklasse. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt haben sich aber auch hiesige Kegler mit ihrem Team in die 2. Bundesliga "geschlichen".

Traditionell spielt der Kegelsport zwischen Spiegelwald und Auersberg eine immens große Rolle. In der jüngeren Vergangenheit war das Aushängeschild bei den Männern stets der ESV Zschorlau, der aktuell auf Landesebene in der 2. Verbandsliga mitmischt. Den Sprung in diese Klasse schafften zuletzt auch die Frauen des Lößnitzer SV. Eine Etage über den Zschorlauern, in der Verbandsliga, kegelten in der vergangenen Meisterschaft die eingangs erwähnten Erzgebirger - und wurden zu "heimlichen" Aufstiegshelden.

Dass vom großen Wurf, der Thomas Mosel, Mathias Colditz und Stefan Werth - alle aus dem hiesigen Altkreis - gelang, in ihrer Heimatregion kaum jemand Notiz nahm, lag vor allem an einer Tatsache: Sie stiegen mit dem Team des CSV Siegmar in die 2. Bundesliga auf. Aber wie kommen denn gleich mehrere Kegler aus dem Erzgebirge in eine Chemnitzer Mannschaft? "Das ist eine längere Geschichte", sagt Stefan Werth. Und die zu erzählen, ist der 36-Jährige genau der Richtige: Denn Werth, der vor einigen Jahren nach Bad Schlema zog, stammt aus Stollberg. Und da begann das Ganze.

Werth selbst sowie Thomas Gerlach, Christian Unglaub, Volker Haase und dessen Vater Michael Haase erlernten in Stollberg das Kegel-Abc. "Ende der 1990er-Jahre spielten wir dann alle zusammen in der ersten Männervertretung des KSC Stollberg auf Bezirksebene. Da kam auch Mathias Colditz dazu", berichtet Werth. Die Familie Colditz war in Keglerkreisen gut bekannt. "Die Eltern von Mathias hatten früher die Bahn im Auer ,Parkschlößchen', und Mathias war schon als Junior in den oberen Spielklassen der DDR aktiv. Er gehörte außerdem zur Nationalmannschaft."

Anfang der 2000er-Jahre hatten die Stollberger die Landesebene erreicht. "Wir waren meist in der zweiten Landesliga, manchmal in der ersten, bestritten regelmäßig Derbys gegen Zschorlau", blickt Werth zurück, der sich als Pressewart des KKSV Aue-Schwarzenberg auch in seinem Heimatkreis ehrenamtlich für seinen Sport engagiert. In der Saison 2006/2007 habe es dann größere Probleme mit dem Bahnbetreiber in Stollberg gegeben. Als Konsequenz wechselten Aktive des KSC zu verschiedenen Vereinen. "Einige nach Lugau, andere nach Neuoelsnitz. Aus Siegmar gab es Interesse, uns aufzunehmen, nicht zuletzt wegen unserer Spielklasse. Es war zudem eine tolle Anlage, also ging alles relativ schnell, und wir schlossen uns mit knapp 20 Leuten dem CSV an." Bereut habe man diesen Schritt nie, stets auf Landesebene gekegelt.

Vor der Saison 2015/2016 stieß dann noch der starke Thomas Mosel zum Team. Werth: "Das war ein weiterer Mosaikstein." Der 32-jährige Mosel sei ein absoluter Leistungsträger. Der 58-jährige Routinier Mathias Colditz aus Lauter, Thomas Mosel aus Lößnitz und Stefan Werth aus Bad Schlema wurden gemeinsam mit den Stollbergern Thomas Gerlach (36) und Michael Haase (54), den Chemnitzern Marcel Jentsch (36) und Steven Schober (31) sowie Christian Unglaub (36) und Volker Haase (28), die inzwischen in Leipzig wohnen, Vize-Landesmeister. Da der ATSV Freiberg II als Erster der Verbandsliga kein Aufstiegsrecht hatte, durften die Erzgebirger und ihre Teamkollegen den Sprung in die zweithöchste deutsche Spielklasse bejubeln.

In der Staffel Ost/Mitte der 2. Bundesliga des Deutschen Keglerbunds Classic stehen für den CSVin dieser Saison bislang drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen zu Buche. "Damit sind wir als Neulinge sehr zufrieden", sagt Stefan Werth. Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Der Grundstein dafür soll möglichst zu Hause gelegt werden. "Prima finden wir, dass auch immer wieder mal Leute aus der Region Aue-Schwarzenberg zum Zuschauen an die Bahn in Siegmar kommen."