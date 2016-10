Ex-Teamkollegen bleiben auch an der Seitenlinie unzertrennlich

Einst haben die Fußballer Mirko Ullmann und Hendrik Liebers gemeinsam den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. Auch heute noch vereint sie der Sport.

Von Andreas Bauer und Thomas Schmidt

erschienen am 15.10.2016



Stollberg. Weder die Frisur noch die inzwischen etwas weiter ausfallenden Hemden erinnern an die glorreichen Tage. Doch wer in die Augen des Trainergespanns vom FC Stollberg blickt, erkennt darin noch immer das Feuer, das die beiden Herren einst zu manchen Erfolgen mit ihren Clubs trieb. Überhaupt ist einiges wie früher. Etwas weiter vorn steht Mirko Ullmann, der alles dafür gibt, dass der Ball im Tor landet - statt Fuß und Kopf verwendet er dafür aber nun Kommandos und Gesten. Links neben dem Chefcoach und oft einen Schritt weiter hinten erledigt Hendrik Liebers in ruhiger Manier seine Arbeit. Schlug der Linksfuß einst gefährliche Flanken, so hilft er heute als Co-Trainer mit seinen Anregungen. Und gejubelt wird immer noch ausgiebig, wenn Stollberg ein Tor schießt - oder der FCE oder auch der CFC. Bei den zwei rivalisierenden Clubs der Region haben die beiden gespielt.

"Mein Kontakt nach Chemnitz ist immer noch eng. Mein Sohn Niclas spielt dort in der C1-Jugend", erklärt Liebers, selbst in Karl-Marx-Stadt geboren. "Talent hat Niclas, aber von mir gibt es keinen Druck. Er soll einfach nur Spaß haben", sagt der 40-Jährige, der sich auch das alljährliche FCK-Treffen nicht entgehen lässt. Schließlich gibt es viel zu erzählen. Etwa vom Turnier 1995 in der Schloßteichhalle im Ifa-Trikot, bei dem das schon abgeschriebene Talent als bester Spieler von Christoph Franke zur CFC-Rückkehr bewegt wurde, vom Aufstieg 1999 in die 2. Bundesliga - über die Wechsel zu Duisburg und Aue bis hin zur Rückkehr 2008. Für Erzgebirge Aue schnürte Liebers 70-mal die Töppen, erzielte 2 Tore. 2004 war der Linksfuß von Unterhaching zu Aue gekommen - und bis zum bitteren Abstieg 2008 geblieben, bevor er in der Regionalliga-Elf des CFC seine aktive Laufbahn abklingen ließ.

Frühzeitig musste Mirko Ullmann seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. "Als 28-Jähriger hatte ich mir das Kreuzband gerissen, in der Reha gleich noch einmal", so der in Marienberg geborene und in Geyer aufgewachsene Stürmer. Über Annaberg kam er zum Nachwuchs in Aue, schaffte es als 17-Jähriger sogar zum FC Bayern München. "Eine spannende Zeit, in der ich mit den Profis wie Lothar Matthäus trainieren durfte", erinnert sich Ullmann an frühere Stationen. Zu denen gehörten auch Chemnitz und Aue. Wie es sich anfühlt, in die zweite Liga aufzusteigen, erlebte Ullmann das erste Mal 1999 mit dem CFC. Doch wie Liebers suchte er wenig später sein Glück in der Fremde - genauer gesagt bei Hannover 96. "Dort habe ich unter Ralf Rangnick und Mirko Slomka gespielt", erzählt der Ex-Stürmer, der von jedem Trainer "etwas mitnahm", beim FC Bayern die "rabiate und knallharte Art" von Hermann Gerland. "Nicht immer angenehm, aber sie hat mich weitergebracht", sagt Ullmann, der später insgesamt auf 36 Zweitliga-Einsätze mit dem CFC, Hannover 96, Babelsberg und dem FCE Aue kam und dabei 2 Tore erzielte. 2002/2003 bestritt er für die Veilchen 17 Einsätze in der Regionalliga Nord, stieg mit ihnen unter Trainer Gerd Schädlich erneut in die 2. Bundesliga auf. "Mitsamt denen aus der Jugend habe ich meine halbe Karriere in Aue verbracht. Logisch, dass ich beobachte, was sich dort tut", so Ullmann. "Für uns hat Mirko 90 Pflichtspiele bestritten und dabei 30 Treffer erzielt. Richtig erfolgreich war er 1993/1994 in der Amateuroberliga, als er mit 20 Treffern Platz 2 in der Torjägerliste belegte", klärt Aues Chefstatistiker Bernd Friedrich auf.

Seine Erfahrungen versucht Ullmann nun als Trainer zu nutzen. Der 41-Jährige liegt offenbar oft gut. Mit dem SV Olbernhau stieg er binnen vier Jahren von der Kreisliga in die Landesklasse auf. Krönung war das Triple, bestehend aus Hallen- und Freilufttitel sowie Erzgebirgspokalsieg. Mittendrin in der Jubeltraube stand stets Hendrik Liebers, den Ullmann 2012 als erfahrenen Spieler hinzugeholt hatte. Der Einsiedler ist mittlerweile Ullmanns Co-Trainer - und das Duo hat nach dem Wechsel zum FC Stollberg mit dem 3:2 in Kottengrün gerade den zweiten Saisonsieg gefeiert. "Nach Olbernhau waren es hin und zurück immer 140 Kilometer. Jetzt ist das Stadion gleich um die Ecke", sagt Ullmann, der wie Liebers nach dem Fußball auf Sport- und Fitnesskaufmann umgeschult hat. Gemeinsam beobachten sie, was in den Stadien passiert. "Es ist bewundernswert, wie das kleine Aue die zweite Liga stemmt. Danach lecken sich viele Großstädte im Westen die Finger", sagt Ullmann. Selbst eine berufliche Trainerlaufbahn kann er sich gut vorstellen: "Wenn sich eine Chance bietet, zum Beispiel im Nachwuchs, hätte ich Bock drauf." Denn da sieht er in Aue Nachholbedarf, während das in Chemnitz bei den Profis so ist.