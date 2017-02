Fans geben Veilchen Rückendeckung

Groß war das Interesse am Fanstammtisch im Neuwürschnitzer "Anger". Vor dem morgigen Derby gegen Dresden fühlten die Anwesenden den Trainern und Profis auf den Zahn.

Von Philip Meyer

erschienen am 25.02.2017



Neuwürschnitz. Mit dem von den Fans lauthals mitgesungenen Steigermarsch sind am Mittwoch die Spieler Albert Bunjaku und Dimitrij Nazarov sowie Chef-Coach Pavel Dotchev und Athletiktrainer Werner Schoupa beim Fanstammtisch im Neuwürschnitzer "Anger" begrüßt worden. Angesichts der aktuellen sportlichen Situation - der FC Erzgebirge Aue steht in der 2. Bundesliga auf dem 18. und damit letzten Tabellenplatz - war das Interesse der Anhängerschaft groß. Mit gut 100 Anwesenden war die Gaststätte quasi "ausverkauft".

Ein "ausverkauftes Haus" steht morgen auch im Sparkassen-Erzgebirgsstadion bevor, wenn es für die Veilchen im Sachsen-Derby gegen die SG Dynamo Dresden geht. "Natürlich ist es ein spezielles Spiel, aber es gibt auch nur drei Punkte zu gewinnen. Es wird sicher eine hitzige Partie und wir müssen die nötige Härte mitbringen. Wir brauchen eure Rückendeckung", appellierte Dimitrij Nazarov. Gerade in den jüngsten Spielen gegen Heidenheim und Braunschweig war der Sommer-Neuzugang der Mann für die wichtigen Tore. Warum es zur Zeit bei ihm besser läuft, als in der Hinrunde, wollten die Fans von ihm wissen: "In der Winterpause habe ich meine Athletik deutlich verbessert. Zudem war es zunächst schwierig, in der eingespielten Mannschaft einen Platz in der Startelf zu erhalten. Jetzt darf ich auch zentral spielen. Da fühle ich mich deutlich wohler, als auf den Außenpositionen. Und natürlich möchte ich auch von Beginn an ran", so der 26-Jährige, der vom Karlsruher SC ins Lößnitztal kam.

Lobende Worte für "Dima" Nazarov gab es auch von FCE-Chef-Coach Pavel Dotchev hinsichtlich dessen Trainingsbereitschaft. Auf die Frage, warum die Mannschaft, oftmals verunsichert wirke, räumte Dotchev ein: "Ich musste viel probieren und die Mannschaft immer wieder umstellen." Ebenso ergänzte er: "Wir haben richtig viele gute Spiele gemacht und keine Punkte geholt. Jetzt müssen wir auch mal dreckig spielen und punkten. Dennoch wollen wir eine gute Mischung finden."

Wie der Kontakt zum FC Erzgebirge zustande kam, verriet Winter-Neuverpflichtung Albert Bunjaku: "Ich kannte Pavel schon sehr gut und wir haben den Kontakt gehalten. Er hat mich angerufen und ich habe mich für Aue entschieden. Ich will einfach zeigen, dass ich es noch drauf habe. Die 2. Liga ist noch einmal eine Herausforderung." Ob es Veränderungen in der Trainingsintensität gab, wollen unter anderem die Fans von "Fitness-Guru" Werner Schoupa wissen: "Das Pensum an sich hat sich nicht verändert, aber wir trainieren jetzt gezielter. Mehr Kraft, Schnelligkeit und Sprungkraft, da viele Mannschaften robuster spielen und im Durchschnitt größer sind als wir."

Alles in allem kamen 27 Fragen zusammen, die Gastgeber Thomas Scheiter mit je zehn Euros fürs FCE-Leistungszentrum "vergütete". Der ebenfalls anwesende FCE-Präsident Helge Leonhardt appellierte an alle, weiter geschlossen hinter der Mannschaft zu stehen, was mit kräftigem Beifall begleitet wurde. Die Rückendeckung der Fans war spürbar.