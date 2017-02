Förderspektrum ruht auf vier Säulen

Sport ohne Geld? Nicht vorstellbar. Deshalb ist es gut, dass sich einige trotz schwieriger Bedingungen zur Unterstützung der Talente bekennen. Allen voran die Sparkasse.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 15.02.2017



Erzgebirge. Annähernd 1,1 Millionen Euro hat die Erzgebirgssparkasse 2016 für den Sport im Landkreis bereitgestellt. "Als öffentlich-rechtliches Institut und regionaler Marktführer für Finanzdienstleistungen engagieren wir uns stark für regionale Themen. 74 Prozent unseres gesamten Engagements sind dabei in die Sportförderung investiert worden", sagt der Vorstandsvorsitzende der Erzgebirgssparkasse, Roland Manz. Dabei ruhe das Spektrum auf vier Säulen: Sponsoring, Spenden, Zweckerträge und Stiftungsausschüttungen. "Damit unterstützen wir den Breiten- und Spitzensport gleichermaßen, unterscheiden allerdings zwischen Projekt- und Vereinsförderung. Die Beiträge reichen dabei von 100 €Euro für kleinere Events bis hin zu sechsstelligen Summen für spezielle Vereine."

Prinzipiell, daran lässt Manz keinen Zweifel, spiele die Nachwuchssportförderung eine zentrale Rolle in den Überlegungen des Finanzinstituts. Auch wenn sich die dafür investierten Summen nicht genau beziffern lassen, fließt doch ein Großteil der Mittel in die Ausbildung und Ausrüstung von Sporttalenten. Zwei aktuelle Beispiele zeigen, wie in der Vergangenheit geförderte Talente jetzt im Erwachsenenbereich erfolgreich mitmischen. "Katharina Hennig vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal und Terence Weber vom SSV Geyer profitierten über Jahre von unserer Unterstützung in ihren Heimatvereinen. Jetzt starten sie bereits in Weltcuprennen", so Manz.

Er kann eine Menge Beispiele nennen, die das Engagement der Sparkasse für die Sportförderung belegen. Große Vereine wie der Kreissportbund, der FC Erzgebirge Aue, der WSC Oberwiesenthal, der EHV Aue, der EHV Schönheide, der LV 90 Erzgebirge, der WSV 08 Johanngeorgenstadt und der SV Tanne Thalheim, aber auch kleinere wie die Ringervereine in Thalheim und Gelenau, das Schwimmteam Erzgebirge, der MSC Lugau, der RSV Venusberg und der MC Grünhain haben Hilfe bekommen. Zudem sind Events wie der Thumer Werfertag, der Sommer-Grand-Prix in Oberwiesenthal, der Ladies-Cup in Pöhla und der Erzgebirgs-Bike-Marathon im vorigen Jahr bezuschusst worden.

Es gibt noch viele andere Dinge, die aufgezählt werden können. Eine kleine Übersicht gibt Aufschluss. Spenden gab es beispielsweise für den Gelenauer Querfeldeinpreis, die Zwönitztal-Radtour, den Miriquidi-Lauf Wiesenbad, der Fichtelberglauf Neudorf, das Reit- und Springturnier Wiesa und den Thalheimer Cross-Duathlon. Geld aus dem Zweckertrag gab es für T-Shirts der Schachtalente aus Annaberg-Buchholz, für Netze der Volleyballer in Zschopau, für den Cup der Zwönitzer Handballer, für Trikots der Fußballer in Zschopau, fürs Fußball-Camp des FC Stollberg, für Vereinsjacken des Daibutso Karate Dojo Annaberg. Aus den Erträgen der sechs Sparkassenstiftungen wurden der Förderkreis des Olympiastützpunktes, das Mehrzweckgebäude des FC Greifenstein, eine Zeitmessanlage des Pferdesportkreisverbands und die Kegelbahnsanierung des SV Auerbach bezuschusst. "Insgesamt sind 858.000 Euro an Sponsoring, 96.000 Euro an Spenden, 94.000 Euro aus dem Zweckertrag und 40.000 Euro aus unseren Stiftungen in den Sportbetrieb 2016 geflossen", sagt Manz.

Bis zum 3. März können die beliebtesten Sporttalente des Jahres 2016 gewählt werden. Dies ist per Internetvotum möglich. Zur Wahl stehen 18 Mädchen, 16 Jungen und 9 Mannschaften. In jeder Kategorie müssen die Abstimmenden die Reihenfolge ihrer sechs Favoriten festlegen. Diese erhalten für die Plätze 1 bis 6 jeweils 8, 6, 4, 3, 2 oder 1 Punkt(e). www.ksberzgebirge.de