"Frischlinge" können sich endlich beweisen

Offizielle Meisterschaften gibt es für die U-10-Starter in der Leichtathletik nicht. Allerdings bot ihnen das Sportfest des LV 90 Erzgebirge eine schöne Bühne.

Von Andreas Bauer

erschienen am 15.05.2017



Gelenau. Fast hätte Petrus den jungen Leichtathleten wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach den witterungsbedingten Absagen der Wettkämpfe in Stollberg und in Chemnitz trieben angekündigte örtliche Unwetter den Verantwortlichen des LV 90 Erzgebirge kurzzeitig Sorgenfalten auf die Stirn. Doch daraus wurde eher Sonnenbrand, denn Petrus hatte offensichtlich ein Einsehen. Bei sommerlichem Wetter ging am Samstag das 6. Schüler-Sportfest in Gelenau reibungslos über die Bühne. "Zum Glück zogen die dunklen Wolken vorbei", sagte Organisator Maik Werner vom LV 90, der den Wettkampf als wichtige Standortbestimmung für die jüngsten Sportler aller Vereine bezeichnete.

Zu den 80 Teilnehmern, die aus dem gesamten Erzgebirge angereist waren, gehörten auch Vertreter aus dem U-12-Bereich. Auf sie wartete jedoch der Höhepunkt des Wochenendes tags darauf mit der Regionalmeisterschaft in Zwickau. Solche Titelkämpfe gibt es für die U-10-Athleten nicht, sodass sie alle Kraft und Leidenschaft ins Schüler-Sportfest steckten. "Dieser Wettkampf ist in erster Linie für noch etwas unerfahrenere Sportler gedacht, die erst einmal Wettkampfpraxis brauchen. Der Vergleich mit der Konkurrenz hilft ihnen dabei, sich weiterzuentwickeln", erläuterte Werner.

Nikolas Fenzl als "Frischling" zu bezeichnen, wäre nicht ganz korrekt. Schließlich bestreitet der M-8-Starter von der WSG Schwarzenberg-Wildenau bereits seine zweite Freiluftsaison. Doch auch er muss sich auf der größeren Bühne erst noch beweisen. "Wir nutzen jede Gelegenheit, damit er starten kann", sagt Mutter Claudia Fenzl. Obwohl sich der Rest der Trainingsgruppe von Bärbel Knoth am Wochenende freigenommen hatte, waren die Fenzls aus ihrem Heimatort Johanngeorgenstadt nach Gelenau gekommen. "Die Wettkämpfe des LV 90 Erzgebirge sind immer sehr gut organisiert und familiär. Wir waren auch schon zum Nikolaus-Sportfest", erklärt Claudia Fenzl, die bis 2012 selbst noch aktiv war. Als ehemalige Leichtathletin weiß sie, dass es ohne Hektik und Gebrüll am meisten Spaß macht - gerade, wenn es um Kinder geht.

Die optimalen äußeren Bedingungen wusste der Junior der Familie zu nutzen. Nachdem er sich im Vorjahr meistens mit Platzierungen im Mittelfeld begnügen musste, kam es diesmal zu einer wahren Leistungsexplosion. Neben den beiden Siegen im Weitsprung (2,71 m) und im Schlagballwurf (19,50 m) standen für Nikolas Fenzl noch zweite Plätze über die 50 und über die 600 Meter zu Buche.

Ähnlich wie der Johanngeorgenstädter nutzten viele andere die Gelegenheit, um mächtig Selbstvertrauen zu tanken. So konnten sich Rudi Schramm (M 10) und Lena Sachse (W 8) vom TTL Ehrenfriedersdorf in allen vier Disziplinen Gold sichern. Während es in einigen Wettbewerben eng zuging, hatte Lena im 600-Meter-Lauf (2:11,19 min) mehr als sieben Sekunden Vorsprung. Noch schneller war Almut Reichel. In 2:03,46 Minuten sicherte die W-9-Starterin vom TSV 1872 Pobershau einen ihrer drei Siege. Mit Jannick Tobisch (M 11) stellte auch der LV 90 einen Dreifach-Gewinner.