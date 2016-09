FÃ¼r die Idylle Sloweniens bleibt wenig Zeit

Für die Idylle Sloweniens bleibt wenig Zeit

Über Medaillen bei der anstehenden Deutschen Meisterschaft würden sich die Orientierungsläufer des SV Lengefeld natürlich freuen. Genauso wichtig sind ihnen aber die Erfahrungen, die sie zuletzt im Ausland gesammelt haben.

Von Andreas Bauer

erschienen am 10.09.2016



Lengefeld. "Für unsere Kadersportler geht ein aufregender Sommer zu Ende", sagt Jörg Hänsel. Der Trainer des SV Lengefeld spielt damit auf die Orientierungsläufer seines Vereins an, die in ihrer jeweiligen Altersklasse in die Sachsen-Auswahl berufen wurden. Für Tochter Hannah Hänsel, die es sogar in die Nationalmannschaft geschafft hat, stellte die Jugend-Europameisterschaft im polnischen Jaroslaw den Saisonhöhepunkt dar. Im Sprint gelang ihr mit Platz 19 die beste deutsche Platzierung. Doch auch die sächsischen Kadersportler des SVL durften sich während der Sommerferien über einen Einsatz im Ausland freuen. Anlass war ein Trainingslager in Slowenien, bei dem sie sich auf anstehende Herausforderungen vorbereiteten.

In Seesen im Harz werden heute die deutschen Meister auf der Sprint-Distanz ermittelt. Nach dem morgigen Bundesranglistenlauf folgt am kommenden Wochenende ein weiterer wichtiger Wettkampf. Die Rede ist vom Jugend- und Junioren-Ländervergleichskampf, bei dem sich seit 1977 der Nachwuchs der verschiedenen Bundesländer misst. Dass Sachsen wie in den vergangenen Jahren ganz vorn mitmischt, dazu wollen neben Hannah Hänsel auch Luise Steinert, Lena Neumann und Dennis Bräuer beitragen. Die Lengefelder, die dank ihrer guten Resultate den Sprung in den sächsischen Kader geschafft haben, hoffen aber schon heute im Harz auf Erfolge. "Fit genug sind sie auf jeden Fall", meint Jörg Hänsel. Schließlich blieben die Sommerferien nicht ungenutzt. Statt sich zu erholen, schwitzten sie wochenlang in Slowenien und trafen anschließend auf internationale Konkurrenz.

"Die Trainingseinheiten in Slowenien wurden zwischen türkisblauen Seen, steilen Hängen und romantischen Alpenwiesen durchgeführt", berichtet Lengefelds Trainer. Viel Zeit, die Idylle zu genießen, blieb den Nachwuchssportlern allerdings nicht. Schließlich wurden vor Ort Kraft, Ausdauer und Koordinationsvermögen geschult. "Stadt-Sprints an der Adria rundeten das Trainingslager ab", verweist Hänsel auf die Wettbewerbe in Izola und Piran. Hatten diese eher Übungs-charakter, so wurde es wenig später ernst. Der sogenannten Orienteering-Online-Cup (OCC) hielt die Jugendlichen fünf Tage lang auf Trab. Im Dreiländereck Österreich, Italien, Slowenien hielten die Erzgebirger ordentlich mit.

"Die besten Ergebnisse erliefen sich Luise Steinert mit einem neunten Platz und und Dennis Bräuer als Zwölfter", bilanziert Jörg Hänsel nach dem OCC, der im österreichischen Villach eröffnet worden war. Von dort aus wurde das Wettkampfzentrum am nächsten Tag nach Planica an die dortige berühmte Skiflug-Schanze verlegt. "Von hier aus ging es mit Shuttle-Bussen zum Start auf die italienische Seite", so der SVL-Trainer. Doch die Sportler und Betreuer bekamen noch mehr wunderbare Orte Sloweniens zu sehen. So wurden die letzten beiden Wettbewerbe südlich des Triglav ausgetragen - dem einzigen slowenischen Nationalpark, gelegen in den Julischen Alpen.

Nach dem Abschied von dieser traumhaften Kulisse ging der Wettkampfalltag zunächst mit einem Landesranglistenlauf bei Görlitz weiter. Dank der Siege von Luise Steinert und Hannah Hänsel blieb die Stimmung im SVL-Lager prächtig. "Außerdem haben wir das Wochenende ja gleichzeitig für einen Badeurlaub am Bertzdorfer See genutzt", ergänzt Jörg Hänsel schmunzelnd. Für solch ein Rahmenprogramm bleibt an den kommenden Wochenenden keine Zeit, denn die Saison der Orientierungsläufer nimmt noch einmal an Fahrt auf. Die auf internationaler Ebene gesammelten Erfahrungen sollen nun helfen, auf nationaler Ebene gut abzuschneiden. Die erste Gelegenheit bietet sich heute im Harz.