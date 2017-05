Für fünf Minuten im Rampenlicht

Auch morgen darf sich ein Nachwuchs-Team der Region darauf freuen, die Auer Zweitliga-Fußballer auf den Rasen zu geleiten. Den E-Junioren aus Lauterbach und Gebirge/Gelobtland wurde diese Ehre bereits zuteil. Vor allem für den SV Lauterbach war es ein wichtiges Zeichen.

Von Andreas Bauer

erschienen am 13.05.2017



Lauterbach/Aue. Aus dem Stadion dringen die letzten Zeilen des Steigerlieds durch, mit denen sich die Fans in Stimmung bringen. Während der Schiedsrichter noch einmal schaut, ob jeder da ist, fangen die Fernsehkameras die Gesichtsausdrücke der Spieler ein. Konzentration ist da zu erkennen - sowohl bei den Kickern des FC Erzgebirge Aue als auch bei den Gästen. Verbissenheit und unbedingter Wille prägen die Blicke. Doch da sind auch noch diese leuchtenden Augen etwas weiter unten - voller Stolz auf diesen großen Moment, mitunter auch etwas verunsichert durch die außergewöhnliche Kulisse.

"Natürlich waren die Kinder aufgeregt", sagt Pierre Franke über die E-Junioren der Spielgemeinschaft Lauterbach/Gebirge/Gelobtland. Als sogenannte Einlauf-Kids durften sie die Akteure im Heimspiel gegen Hannover 96 auf den Rasen führen. Die einen hatten etwas mehr Glück und konnten die Profis der Veilchen an die Hand nehmen. Für die anderen blieben "nur" die 96er, doch auch die Gäste aus Niedersachsen sorgten für unvergessliche Eindrücke. Und ganz so nervös waren die E-Jugend-Kicker während ihrer fünf Minuten im Rampenlicht dann doch nicht. "Sie hatten kurz zuvor in der Turnhalle neben dem Stadion schon den Vereinspräsidenten Helge Leonhardt getroffen. Er hat die Stimmung aufgelockert", berichtet Franke, der als Vorsitzender des SV Lauterbach (SVL) mit dabei war.

Insgesamt waren vom SVL und vom ATSV Gebirge/Gelobtland etwa 100 Mitglieder in zwei Bussen angereist. Mit dabei war auch Marko Richter, der eigentlich zur Lauterbacher Volleyball-Sektion gehört. Doch genau dort brachte er den Stein ins Rollen, denn einer der Freizeitspieler am Netz ist Torsten Enders, der Geschäftsführer des Auer Trikotsponsors Wätas. Aus einer Idee wurde bald Realität. "Im Dezember konnten wir den Kindern quasi als Weihnachtsgeschenk mitteilen, dass sie im Auer Stadion einlaufen werden", so Franke.

Gerade für den SVL war der Auftritt ein besonderes Erlebnis, denn er zeigte, dass der Verein wieder die richtige Richtung eingeschlagen hat. Der Kreismeister von 2001, der anschließend zwei Jahre in der Bezirksklasse spielte, war vor vier Jahren ganz unten angekommen. "Sukzessive ging es bergab", sagt Franke über den Niedergang bis in die 2. Kreisklasse. Leistungsträger gibt es kaum noch. Was aber 2013 noch schlimmer war: Es fehlte der Nachwuchs. "Da haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, alles Mögliche zu versuchen", berichtet der 40-jährige Vereinsvorsitzende. Zunächst wurde eine B-Jugend ins Leben gerufen, die inzwischen einen Großteil der ersten Männer-Mannschaft bildet. Außerdem entstanden die Bambini sowie die heutigen E-Junioren, die in Aue allen zeigten: den Lauterbacher Fußball gibt es immer noch.