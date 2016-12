Fußballer erinnern an Weihnachtsfrieden

Chelsea London, FC Sunderland, West Bromwich Albion, FC Metz - wer würde nicht gern gegen englische und französische Spitzenklubs spielen? Für einige junge Erzgebirger wird dieser Traum jetzt wahr. Und Geschichtsunterricht gibt's nebenbei.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 10.12.2016



Aue. Gestern ging's los. 16 Spieler plus je ein Elternteil sowie die Betreuer und die Trainer fuhren 6 Uhr am Sparkassen-Erzgebirgsstadion in Aue ab. Ihr Ziel: das Christmas Truce Tournament im belgischen Westhoek, ausgerichtet von der englischen Premier League. Zu den Teilnehmern gehört die D-1-Junioren- oder U-13-Mannschaft des FC Erzgebirge Aue, die die besten Spieler aus einem Dutzend Erzgebirgsorte bündelt. "Es ist eine Ehre für uns, dabei sein zu dürfen. Und für die Jungs natürlich der Höhepunkt ihres bisherigen Fußballerlebens schlechthin", sagt Trainer Michael Scheffler.

Für die von ihm sowie von Steffen Goldhahn, Stephan Rauchfuß und Teamleiter Alexander Weiß betreute U 13 läuft die Saison bisher grandios. Punktgleich mit RB Leipzig und Dynamo Dresden liegen die Veilchen in der sächsischen Talenteliga an der Spitze, haben die Pokalendrunde - auch durch ein 30:0 bei Bärenstein/Königswalde - erreicht und dürften ins Meisterschaftsendturnier einziehen. "Nur gegen RB haben wir 2:3 verloren, in Dresden 4:3 gewonnen und den Chemnitzer FC 4:0 besiegt", nennt Scheffler einige Stationen.

Um dies schaffen zu können, wird montags, dienstags, donnerstags und freitags trainiert, an den Wochenenden gespielt. Die Jungs kommen aus Gornau, Bockau, Thum, Stollberg, Zwönitz, Aue, Schlettau, Elterlein, Oelsnitz, Lößnitz, Bernsbach und Chemnitz. Und im Gegensatz zu früheren Jahrgängen, die beispielsweise wie den jetzt für RB auflaufenden Nationalspieler Oliver Bias aus Johanngeorgenstadt herausragende Einzelkönner in ihren Reihen hatten, loben die Betreuer nun die Geschlossenheit. "Keiner ist unersetzlich, alle sind zweikampfstark und sehr schnell. Es herrscht permanente Konkurrenz, und die sorgt dafür, dass jeder ständig an sein Limit gehen muss. Das wiederum bringt die Mannschaft voran", betont Scheffler.

Nun sind alle gespannt, wie die Auer in Belgien gegen Klubs mit internationalem Renommee abschneiden werden. Zu Chelsea, Albion, Sunderland und Metz gesellen sich Fulham, Valenciennes und Hertha BSC. Die Fäden zu den Veranstaltern haben FCE-Geschäftsführer Michael Voigt und Nachwuchschef Carsten Müller geknüpft. "Eine gute Kooperation von FCE und Fanprojekt", so Scheffler.

Anlass für das Christmas Truce Tournament ist eine historische Begebenheit - Sport an Schützengräben. 1914 gab es an der Westfront des Ersten Weltkriegs einen kurzen Weihnachtsfrieden, in dem die verfeindeten Soldaten friedlich Fußball spielten: Sachsen gegen Schotten. Das Resultat ist nicht überliefert und ohnehin nebensächlich. Doch das Geschehen hat Kurt Zehmisch in einem Kriegstagebuch notiert. Der Weischlitzer war als Leutnant in Flandern stationiert, als diese besondere Episode am 24. Dezember 1914 den Krieg für Augenblicke einhalten ließ. Und mit Zehmisch erlebten dies einige Erzgebirger, die in Sachsens Infanterieregiment 134 dienten. "Wir nehmen als Überraschung für die Gastgeber eine Kopie von Zehmischs Tagebuch mit", sagt Scheffler. Der Sozialpädagoge, der zudem das Fanprojekt Aue leitet, kann damit den Bogen von dieser 102 Jahre alten Geschichte mit vielen Erzgebirgern zum Fußballclub aus dem Erzgebirge spannen.

Mindestens fünf Spiele bestreiten die Jungs des Geburtsjahrgangs 2004 in Belgien. "Es sind die Besten aus dem Erzgebirgskreis", betont Scheffler. Vor den Zwölfjährigen und ihren Begleitern lag zunächst eine 900 Kilometer lange Anreise. Viel Zeit, um zu reden. Und um morgen auf der Rückfahrt die Partien auszuwerten. Dafür gibt's am Montag dann schulfrei.