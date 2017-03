Gastgeber kommen mit blauem Auge davon

Mit 25:24 (14:14) hat der Zwönitzer HSV das Spitzenspiel der Handball- Verbandsliga gegen die HSG Freiberg II gewonnen. Zufrieden war Trainer Frank Riedel jedoch nicht.

Von Ralf Beckmann

erschienen am 06.03.2017



Zwönitz. Die Uhr zeigt 59 Minuten und 56 Sekunden, als der finale Wurf der HSG Freiberg II noch einmal leicht den rechten Außenpfosten des HSV-Gehäuse kratzt. Da der Ball aber nicht den Weg ins Netz findet, bleibt es beim knappen 25:24 (14:14)-Sieg des Zwönitzer Spitzenreiters gegen den Tabellendritten der Verbandsliga. Zwar ging somit der Plan der gastgebenden Bergstädter auf, die Silberstädter um fünf Pluszähler zu distanzieren. Doch reichte die Leistung nicht ansatzweise an den starken Auftritt in der Hinrunde heran, als der HSV auswärts mit 36:24 triumphierte.

"Meine Mannschaft hat heute nicht miteinander agiert, sondern wirkte verkrampft. Statt es wie in Freiberg spielerisch zu lösen, haben wir es viel zu oft mit Einzelaktionen probiert", zeigte sich HSV-Coach Frank Riedel mit dem Auftritt seiner Männer sehr unzufrieden. Gegen die mit nur acht Feldspielern angereisten Gäste fand Zwönitz zunächst recht gut in die Partie. Nach elf Minuten stand ein 7:4 zu Buche, welches jedoch nicht für das nötige Selbstvertrauen sorgte. Die Defensive der Gastgeber hatte schon deutlich bessere Tage erlebt und auch Keeper Michal Kerner sorgte hier und da nicht für den gewohnten Rückhalt. Stattdessen kam Freiberg immer wieder zu vermeidbaren Rückraumtreffern. Mit einem 0:3-Lauf schenkte der HSV eine 9:7-Führung (14.) zum 9:10 (18.) weg.

Glückte vor dem Pausensignal das 14:14, lagen die Parkettherren nach Wiederanpfiff fast durchgängig in Front. Jedoch gelang es nicht, sich von den Gästen zu lösen. Beim 19:16 (43.) setzte sich der HSV auf drei Treffer ab, kassierte aber erneut den Ausgleich zum 19:19 (50.). Trotz lautstarker Anfeuerungsrufe der Heim-Fans zerrten die vergebene Chancen am Nervenkostüm. Glücklicherweise parierte der eingewechselte Sören Stopp im HSV-Gehäuse nun einige wichtige Bälle, einschließlich eines Siebenmeters, was der HSV gut 90 Sekunden vor dem Ende zur 25:23-Führung nutzte. Statt nun mit dem 26:23 für klare Verhältnisse zu sorgen, fing sich der HSV einen Konter ein. 50 Sekunden vor Ende gelang es nicht, die Partie über die Zeit zu retten. Trotz eines weiteren Ballverlustes kam der HSV mit einem blauen Auge davon.

Zwönitz Kerner, Stopp; Viehweger, Kotesovec (2), Schmidt (1), Hartenstein (5), Langer (1), Becher (1), Küntzel, Brecko (7), Löbner (7/4), Schlömer (1); Siebenmeter: HSV 4/4, HSG 2/3; Zwei-Min.-Str.: HSV 2, HSG 5