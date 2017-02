Gastgeber lassen die Konkurrenz zurück

Mit sechs Medaillen, davon drei goldene, haben die Schachspieler des SC Annaberg-Buchholz die von ihnen organisierte Bezirksmeisterschaft in der Jugendherberge Hormersdorf dominiert.

Von Jan Görner

erschienen am 18.02.2017



Hormersdorf. Kurz vor halb zehn hat die Uhr am Dienstagvormittag gezeigt, als Matthea Schubert leise in sich hinein gejubelt. Schließlich wollte sie die anderen Spieler nicht stören. Zu diesem Zeitpunkt stand die Cunersdorferin nach ihrem sechsten Sieg in der AK U 12 als erste von insgesamt elf Bezirksmeistern, die in der Hormersdorfer Jugendherberge ermittelt wurden, fest. Gleichzeitig sicherte sich die Zehnjährige vom SC Annaberg-Buchholz auf diese Weise das Ticket für die Sachsenmeisterschaft, die in den Osterferien in Sebnitz stattfindet.

Matthea freute sich riesig über ihren Erfolg, schließlich gelang ihr am Nachmittag auch in der siebenten Runde der siebente Sieg. "Sie war damit die einzige, die das geschafft hat und damit auch besser als alle Jungs", so Volker Berndt als Jugendwart des Annaberg-Buchholzer Schachvereins, der als Ausrichter der Titelkämpfe fungiert hat.

Zum mittlerweile elften Mal diente die Jugendherberge nahe dem Greifenbachstauweiher als Kulisse. Vier Tage lang spielten die 108 Starter aus 21 Vereinen in sieben Runden die Sieger aus. Mit sechs Medaillen, dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze avancierten die Annaberg-Buchholzer zum erfolgreichsten Verein, dicht gefolgt von der USG Chemnitz (3xGold/1xSilber/1xBronze) und dem SK König Plauen (2/1/2). Insgesamt elf Starter aus dem Erzgebirge haben es in die Medaillenränge und damit direkt zur Landesmeisterschaft geschafft.

Dass die Grippewelle das Starterfeld ein wenig reduziert hatte, fand Volker Berndt bedauerlich. Allerdings hatten sich die Organisatoren dazu entschieden, das Feld nicht einfach so aufzustocken. Schließlich musste sich jeder Teilnehmer im Vorfeld mit vorderen Rängen bei Kreismeisterschaften qualifizieren. "Wir wollten die Besten der Region hier haben", sagte der Annaberg-Buchholzer. Gleichzeitig versicherte er, dass das Niveau seit Jahren konstant hoch sei und erwartungsgemäß mit steigendem Alter wachse. Auch kann sich der 57-Jährige nicht über mangelndes Interesse vor allem bei den Jüngeren beschweren. Das sei unter anderem anhand der starken Nachfrage des Schachspiels als Ganztagsangebot in den Grundschulen zu spüren. Problematisch werde es dann, wenn die Kinder auf weiterführende Schulen gingen und dann von Eltern oder Großeltern zu verschiedenen Aktivitäten gefahren werden müssen.

Eine Vielzahl von Vereinen in der Region hat seit der Wende aufgeben müssen. Starke Klubs sind neben der USG, König Plauen und den Kreisstädtern auch Wilkau-Haßlau und Niederwiesa, die auch diesmal die meisten Akteure auf dem Siegerpodest gestellt haben. Für Matthea Schubert ist das Treppchen kein Neuland. Sie gilt als großes Talent, wie Volker Berndt bescheinigt. Im Kindergartenalter hat die Schülerin mit dem Schach begonnen, so wie fast alle ihre fünf Geschwister. Bei den Schuberts hat dies Tradition. "Mein Vater hat es mich gelehrt, mein Großvater meinem Vater und ich wieder meinen Kindern", sagt Familienoberhaupt Michael Schubert. Mittlerweile ist der Nachwuchs ein mehr als nur ernst zu nehmender Gegner. "Wenn ich Zeit zum Nachdenken habe, dann steigen meine Chancen. Läuft die Uhr mit, dann wird es eng", so der Cunersdorfer.

Dass sich Matthea ebenso wie Schwester Arlene (U 14) nun für die Sachsenmeisterschaft qualifiziert hat, freut sie sehr. Das Ziel ist klar. Sie möchte so gut wie möglich abschneiden. "Eine Medaille wäre nicht schlecht", sagte sie. Im vergangenen Jahr hat sie diese nur ganz knapp verfehlt. Und sollte es auch dieses Mal in Sebnitz nicht klappen, dann wird sie nächstes Jahr erneut angreifen. Schließlich liebt sie das Schachspiel. "Das wird nie langweilig", begründet Matthea, die ebenso gern Ski, Inliner oder Fahrrad fährt.