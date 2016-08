"Gegen Dynamo kÃ¶nnen wir das nicht machen"

"Gegen Dynamo können wir das nicht machen"

Fürth ist Ziel der zweiten Veilchen-Biker-Tour gewesen. Anders als die Auer Zweitliga-Kicker verbuchten aber die Motorradfahrer ihre Reise nach Franken als Erfolg.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 30.08.2016



Fürth. Ein beschaulicher Stadtteil in Fürth, der Himmel blau, die Vorgärten gepflegt. Da tauchten Sonnabendmittag plötzlich rund 80 Biker auf Motorrädern auf. Anwohner wurden aufmerksam, die 65 Maschinen nahmen beide Spuren der Straße ein, das Dröhnen der Motoren ließ einen das eigene Wort nicht verstehen - die Ankunft der Veilchen-Biker vor dem Fußball-Zweitligaspiel des FC Erzgebirge Aue bei Greuther Fürth wirkte fast wie eine Filmszene, in der Rockergangs in die Idylle einfallen. "Wir sind keine Rocker, sondern ganz normale Freizeit-Biker", sagte Uwe Stübner, nachdem er seine Aprilia vorm Sportpark am Ronhof abgestellt hatte. "Das sind alles aufnahmefähige Leute."

Mit Michael Rüdiger organisierte Stübner diese Veilchen-Biker-Tour 2016. Los ging's am Samstagmorgen am Erzgebirgsstadion, es folgten etwa 250 Kilometer Autobahn bis ins fränkische Fürth. "Es hat alles problemlos geklappt: Der Korso hat funktioniert, wir haben keinen abgehängt und sind pünktlich zum Spiel da", berichtete der 56-Jährige vorm Anpfiff über die Fahrt, die alle 60 Kilometer von einer kurzen Rast mit Verpflegung unterbrochen wurde. Einen kurzen Schock gab es für Stübner vor der Abfahrt, als zum Treffpunkt eine historische Maschine rollte, die gerade einmal zwölf PS auf die Straße bringt: "Da ist mir kurz das Gesicht eingeschlafen. Aber auch sie haben gut mitgehalten." Ohnehin bestand die Gruppe aus Krafträdern jeglicher Art: vom bequemen Chopper bis hin zu Rennmaschinen mit 1000 Kubikzentimer Hubraum. Aufnahmeregeln gab es nicht, nur bis 120 Kilometer pro Stunde sollten die Motorräder schnell sein, damit ein Korso funktioniere, so Stübner.

Obwohl die Biker zeitig eintrafen und ihnen Parkplätze direkt vorm Stadion zur Verfügung standen, hatten sie es logischerweise eilig, bei mehr als 30 Grad Celsius im Schatten ihre Lederkombis abzulegen. "Regen wäre viel schlimmer gewesen", nahm Stübner die Hitze mit Humor, während ihm die Schweißperlen vom Kinn tropften. "Bei der Fahrt ist es nicht das große Problem. Nur wenn man steht und die Hitze von der Maschine hochsteigt, wird es doch etwas unangenehm."

Wie geplant machten sich die Biker nach dem 2:3 der FCE-Profis einzeln auf den Heimweg. Trotz der sportlichen Niederlage verbuchte Stübner die zweite Veilchen-Biker-Tour als Erfolg. Die erste hatte im Mai 2015 zu Union Berlin geführt. 45 Maschinen rollten Richtung "Alte Försterei", eine ebenso große Gruppe "Eiserner Biker" kam den Erzgebirgern entgegen, um dann gemeinsam das Stadion anzusteuern. Stübner kann sich vorstellen, dass noch in dieser Saison die dritte Tour folgt. "Die Strecke darf nicht länger als 300 Kilometer sein - sonst wird es zu anstrengend", erklärte der Malermeister aus Alberoda und machte noch eine Einschränkung: "Bei den sogenannten Risikospielen geht es natürlich auch nicht - gegen Dynamo können wir das nicht machen."