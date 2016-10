Getzen-Wald brennt vor Begeisterung

Mehr als 10.000 Fans haben das Endurospektakel in Grießbach miterlebt. Dabei wurden sie Zeugen eines Hattricks.

Von Thomas Fritzsch

erschienen am 01.11.2016



Griessbach. Mehr als 10.000 Leute für 39 Fahrer - das ist Extremenduro in Grießbach, nennt sich Getzen- Rodeo. Dabei könnte es langweilig sein, denn es gewinnt immer Graham Jarvis. Auch diesmal, denn mit einer grandiosen Leistung im Finale der zwölf Besten holte der Husqvarna-Pilot zum dritten Mal in Folge souverän den Gesamtsieg. Zunächst hatte sich der Brite im zweistündigen Vorlauf mit Platz 3 etwas zurückgehalten und den Spanier Alfredo Gomez und Jonny Walker ziehen lassen. Doch alle tobten. Denn egal, ob "Getzen-Pfanne", "Speckschwarte" oder "Kartoffelreibe", die zwölf besonders benannten Stationen wurden flankiert von Menschenmassen. Und einige Fahrer brachte Punkt Nr. 7 mit dem treffenden Namen "Fettnapf" ins Grübeln. Ein Schlammloch, an dem vielen tatsächlich ein Fauxpas unterlief.

Obwohl sich neben den Favoriten auch die Erzgebirger gut verkauften, zog niemand ins Finale ein. Marcel Teucher verpasste es mit Platz 15 knapp: "Leider hatte ich einen richtig miesen Start, fand später meinen Rhythmus und war in der letzten Runde acht Minuten schneller als in der ersten. Gereicht hat es für den Endlauf aber nicht mehr. Was die Organisatoren auf die Beine gestellt haben, ist aber einzigartig", so das Fazit des Wiesaers. Dirk Grocholski sah die Strecke um einiges komplizierter gegenüber den Vorjahren, und Kenny Lötzsch aus Drebach bewertete sie als gut, aber kräftezehrend: "Die ,heiße Röhre' war für mich der Knackpunkt. Da musste ich alles geben, um überhaupt hoch zu kommen. Ohne die Zuschauer, die uns angetrieben haben, hätte ich das nicht geschafft. Wahnsinn." Florian Görner aus Scharfenstein will auf jeden Fall wieder das Getzen-Rodeo bestreiten, obwohl er es als sehr hart empfand. "An der langen Felsabfahrt brauchte man Selbstüberwindung. Ich hatte mir drei Runden vorgenommen, dass daraus fünf geworden sind, freut mich natürlich", so der mit 16 Jahren jüngste Starter des Feldes.

Mitorganisator Falko Haase vom Getzen-Rodeo-Verein ist erleichtert. "Wir hatten mehr als 70 Streckenhelfer im Einsatz. Es gab leider Verletzte, darunter zwei Zuschauer, ein Fahrer und ein Helfer. Es ist eben Extremenduro", so Haase. Es wird gemunkelt, dass es bald eine Weltmeisterschaft geben soll. "Das wäre für uns durchaus reizvoll. Doch zunächst wollen wir das jetzige Rennen genießen und die Sieger ehren."