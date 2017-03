Große Gegner für kleine Amtsberger

Das Hallenspektakel eines befreundeten Vereins hat den F-Jugend-Kickern des FVA unter anderem ein Duell mit dem FC Bayern München beschert. In dem international besetzten Turnier warteten noch andere namhafte Gegner.

Von Andreas Bauer

erschienen am 15.03.2017



Germering/Amtsberg. Anfang des Jahres haben sich die F-Jugend-Fußballer des FV Amtsberg zum zweiten Mal in Folge den Siegerpokal beim Erzgebirgs-Hallencup geschnappt. Wer die Titelverteidigung jedoch für den absoluten Höhepunkt der Hallensaison hielt, wurde nun eines Besseren belehrt. Der Ausflug ins bayrische Germering dürfte sich wohl noch etwas mehr in die Erinnerung der jungen Kicker aus dem Erzgebirge einbrennen, trafen sie dort doch auf so prominente Konkurrenz wie den FC Bayern München oder Austria Wien.

"Sowohl für unsere Nachwuchsspieler als auch für die mitgereiste Fangemeinde war es ein tolles und unvergessliches Erlebnis", sagt Erik Stöckel über den Merkle-Cup, der seit nunmehr 25 Jahren im Landkreis Fürstenfeldbruck für die unteren Altersklassen ausgetragen wird. Der 2. Vorsitzende des FV Amtsberg freute sich natürlich, dass sich neben der U 13 und der U 11 im Jubiläumsjahr erstmals auch Mannschaften der U 9 beweisen durften. Denn so wurden die Amtsberger vom SV Germering eingeladen. "Aufgrund der bereits seit einigen Jahren bestehenden Verbindung zwischen den Altherren-Mannschaften beider Vereine hat sich die Teilnahmemöglichkeit ergeben", erläutert Stöckel die Vorgeschichte.

Im voll besetzten Reisebus ging es in die Region westlich von München. Mit Freundschaftsschals, die den SV Germering und den FV Amtsberg im wahrsten Sinne des Wortes vereinten, wurden Spieler, Eltern, Betreuer und Fans herzlich empfangen. Genauso hatten die Gastgeber eigens Mützen anfertigen lassen. Noch beeindruckender waren tags darauf die Eröffnung sowie am Ende die Siegerehrung des Merkle-Cups. "Eine beeindruckende Zeremonie, von der sich mancher Kreisverband etwas abschauen könnte", fand Erik Stöckel.

Was speziell für die jungen Kicker zählte, waren freilich die gut zehn Stunden zwischen dem Auftakt und dem Abschluss, zumal namhafte Gegner warteten. Teams wie der 1. FC Nürnberg oder der FC Augsburg waren zwar der anderen Vorrunden-Gruppe zugelost worden. Dafür ging es gleich zum Auftakt gegen den FC Wacker Innsbruck. "Aufgrund der beeindruckenden Kulisse war das Spiel verständlicherweise von einer gewissen Nervosität geprägt", berichtet Stöckel. Dennoch boten die Erzgebirger den Österreichern Paroli. Erst eine Unkonzentriertheit kurz vor Schluss führte zu einer vermeidbaren 0:1-Niederlage. Dass es in der zweiten Partie deutlicher wurde (0:7), lag am Gegner. "FC Bayern München gegen FV Amtsberg - was für eine Ansetzung", schwärmte Stöckel trotz der klaren Niederlage gegen den späteren Turniersieger.

Wie kurz darauf beim 0:8 gegen Austria Wien war gegen die Bayern wenig zu holen. "Die technisch-athletische Spielweise sowie die taktische Disziplin, mit der diese Teams bereits in der U 9 auftreten, ist beeindruckend", schildert der 2. Amtsberger Vorsitzende seine Eindrücke. Allerdings betont er auch, dass der Nachwuchs seines Vereins mit den Mannschaften ab Platz 5 mithalten konnte. So habe sich der FVA beim 1:3 gegen den SSV Jahn Regensburg gleichwertig gezeigt, lange sogar dominiert. Im letzten Gruppenspiel wurde die gute Leistung gegen die Gastgeber endlich mit dem ersten Punkt belohnt. Zwar setzte es in der Trostrunde gegen den FC Wacker München erneut eine unglückliche 2:3-Niederlage, doch beendeten die Amtsberger ihren Auftritt mit einem versöhnlichen 4:0-Sieg gegen den SC Unterpfaffenhofen. "Weil das der Erzrivale des SV Germering ist, jubelte die ganze Halle", erzählt Stöckel. Im nächsten Jahr würden er und die anderen Amtsberger gern wiederkommen, um dann vielleicht sogar mehr zu erreichen als Platz 11.