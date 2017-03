Haustein-Trio geht auf Trophäen-Jagd

Die letzte Figur hat Mario Haustein in Seiffen vor über 20 Jahren gesetzt. Nun möchte er im Spielzeugdorf gewinnen. Mit Hilfe der Familie.

Von Karlheinz Schlegel

erschienen am 04.03.2017



Annaberg-Buchholz. Mario Haustein, Frau Heike und Sohn Marti fahren am Dienstag zum Schachturnier um den Pokal des Handwerks nach Seiffen. Während Mutter Heike das Turnier schon neunmal bestritten hat, kehrt Vater Mario nach 23 Jahren Pause zurück. "1994 bin ich noch mit dem Wartburg nach Seiffen gefahren. Danach habe ich es dienstlich nicht mehr auf die Reihe bekommen obwohl es jedes Jahr juckte", erzählt der 47-Jährige.

Dass er dieses Turnier gewinnen möchte, daran lässt der Spieler des BSV Ehrenfriedersdorf, der in der Bezirksliga am Spitzenbrett sitzt, keinen Zweifel. Immerhin kommt er mit einer Deutschen Wertzahl von knapp 2000 nach Seiffen. Daraus resultiert, dass in der Familie niemand gegen ihn spielen wolle. Die Leistungsstärke kommt nicht von ungefähr. Seit seinem 6. Lebensjahr sitzt der Annaberg-Buchholzer am Schachbrett, hat zu DDR-Zeiten mit seinem Zwillingsbruder Uwe in der DDR-Liga gespielt. "Mit ihm habe ich mir so manche Schach-Schlacht geliefert", sagt er.

Mario Haustein behält seine Fähigkeiten nicht für sich. An zwei Annaberger Schulen leitet er Arbeitsgemeinschaften. Die Schwestern Tanja und Angela Jin, die zur Übungsgruppe gehören, sind hoffnungsvolle Talente. "Ich freue mich zu jedem Training über ihre Fortschritte. Wenn sie dabei bleiben, werden sie einmal sehr gut", ist sich der Finanzberater sicher. Seinen Schützlingen bringt er zudem Respekt im Umgang miteinander bei.

Während Mario also erst das zweite Mal in Seiffen antritt, fühlt sich seine Frau Heike dort bereits heimisch. "Ich freue mich, dass dieses Mal meine beiden Männer mitkommen. Natürlich wollen wir alle gut abschneiden", sagt sie. Im Spielzeugdorf seien das hohe Niveau, die Geselligkeit und das umfangreiche Rahmenprogramm eine Reise wert, auch wenn dafür vier Tage Urlaub geopfert werden müssten, erzählt die 48-Jährige. "Ich möchte in der Zeit auch mal durch den Ort schlendern und wieder einen kleinen Engel als Souvenir mitnehmen. Von denen habe ich schon eine ganze Menge bei mir in der Schrankwand stehen", so die Finanzbuchhalterin, die für Ehrenfriedersdorf in der Erzgebirgsliga am Brett sitzt.

Sohn Marti war schon zweimal in Seiffen dabei. Obwohl er im Blitzschach, dem Rahmenprogramm, bereits gewinnen konnte, war er mit dem Abschneiden nicht ganz zufrieden. "Dieses Jahr möchte ich weiter vorn landen und hoffe auf die moralische Unterstützung der Eltern", so der 26-Jährige, der in der gleichen Mannschaft wie sein Vater spielt, allerdings am siebten Brett sitzt.

Organisationschef Helmut Franke freut sich, dass er die Hausteins begrüßen kann. "Es ist äußerst selten, dass eine ganze Familie an unserem Turnier teilnimmt. Ich wünsche dem Trio viel Erfolg", so der Seiffener. Er erwartet zur 48. Auflage des Turniers mehr als 60 Denksportler aus verschiedenen Gegenden Deutschlands. Neben dem umfangreichen Wettkampfprogramm verspricht er wie jedes Jahr ein abwechslungsreiches Freizeitangebot. Los geht's an den Brettern am Dienstag ab 16.30 Uhr. Von Mittwoch bis Samstag folgen die Runden zwei bis sieben. Am Sonnabendabend sollen 19 Uhr die Sieger geehrt werden. Dann möchten die Hausteins dabei sein. "Sie sind uns herzlich willkommen - so wie alle Schachfans, die auch gern als Zuschauer die Partien um den Pokal des Handwerks verfolgen dürfen", sagt Franke.