Heimfinale beschert den Auern das Duell mit dem Staffelsieger

Noch einmal dürfen die Ringer des FC Erzgebirge in dieser Saison in der 2. Bundesliga Nord auf eigener Matte ran. Dabei kämpfen sie heute gegen den RSV Rotation Greiz.

Von Ralf Wendland

erschienen am 10.12.2016



Aue. Vor den Ringern des FC Erzgebirge Aue liegt heute ihr letzter Heimkampf in dieser Saison in der 2. Bundesliga Nord. Dieser beginnt ausnahmsweise bereits 16 Uhr und hat es wahrlich in sich. Mit dem RSV Rotation Greiz empfangen die Auer jenes Team, das vorzeitig den Staffelsieg sicher hat. Aber genau das motiviert die Gastgeber nur noch mehr.

"Wenn wir es schaffen, gegen Greiz zu gewinnen, könnten wir auch am Ende in den Medaillenrängen bleiben. Wir hoffen, wir erwischen wieder so einen super Tag wie vorigen Sonnabend, als wir daheim gegen den KAV Mansfelder Land gewonnen haben", sagt FCE-Trainer Björn Schöniger. Aus dem Greizer Kader hebt der Coach zum Beispiel die beiden starken moldawischen Ringer heraus. Mit Vladimir Codre-anu bekommt es der Auer Emanuel Krause zu tun. "Emanuel ist gut drauf und hat ein breites Repertoire an Techniken. Er kann den Greizer besiegen", so Schöniger. Es werde aber definitiv spannend, denn es treffen zwei Techniker aufeinander. Der andere Moldawier ist Vladimir Gotisan, und gegen ihn wird es Phi-lipp Herzog nicht leicht haben. In der Hinrunde gab Herzog sein Bestes, musste sich aber nach Punkten geschlagen geben. Auch Gabor Madarasi vom FCE hat seitdem eine Rechnung offen. Der Ungar verlor knapp gegen Tom Linke. Brian Bliefner - mittlerweile eine der Stützen des Auer Teams - muss sich im letzten Kampf des Tages Daniel Sartakov stellen. "Beide haben den gleichen Stil, da ist viel Bewegung drin", erklärt Schöniger. Mit Martin Obst habe Greiz zudem einen amtierenden deutschen Meister im Kader.

Ihren letzten Heimauftritt in dieser Saison nutzen die FCE-Ringer auch für die Wahl des Publikumslieblings. Die Zuschauer können abstimmen und dabei tolle Preise gewinnen. Darüber hinaus zeichnet die Abteilung Ringen den engagiertesten Fan der Saison aus. Der darf sich ebenfalls auf einen attrakti- ven Preis freuen. Die anschließende Weihnachtsfeier der Ringer steigt im "Bistro Moments" in Aue.

Tabelle vor dem vorletzten Kampf

1. RSV Rotation Greiz16306:14628:4

2. AVG Markneukirchen16259:19124:8

3. FC Erzgebirge Aue16280:15921:11

4. RV Thalheim16224:20421:11

5. RV Lübtheen16276:20820:12

6. KAV Mansfeld. Land16252:18820:12

7. WKG Pausa/Plauen16247:21112:20

8. KFC Leipzig16190:28910:22

9. AC Germ. Artern16159:2772:30

10. RSK Gelenau1682:402 0:32