Helfer und Aktive meistern Wasserschlacht mit Bravour

Der Dauerregen hat die 21. Auflage des Drei-Talsperren-Marathons rund um Eibenstock für alle Beteiligten zum unvergesslichen Erlebnis gemacht. Rund 900 Läufer und Radfahrer trotzten am Samstag dem miesen Wetter. Pitschnass, aber glücklich erreichten 885 Starter das Ziel.

Von Eberhard Mädler

Eibenstock/Carlsfeld. Zu einer wahren Wasserschlacht hat sich am Samstag der 21. Drei-Talsperren-Marathon (DTM) in und um Eibenstock entwickelt. Dennoch gab es über die "langen Kanten" Favoritensiege. So holte sich Holger Zander vom Läuferbund Schwarzenberg seinen sechsten Triumph über die Marathondistanz. Übertroffen wurde der Klingenthaler nur durch Sebastian Stark. Der Ex-Brünloser sicherte sich das siebente Mal die Krone der Mountainbiker. Für die durch Baustellen von 100 auf 95 Kilometer verkürzte große Radroute benötigte er nur 3,27:50 Stunden.

Fast zwei Stunden länger waren die beiden einzigen Frauen unterwegs: Franziska Nehl aus Dresden siegte vor der Carlsfelderin Katharina Baumgärtel. Letztere wurde in ihrem Heimatdorf von der örtlichen Feuerwehrkapelle begrüßt, die den Sportlern bergan trotz Regens unterwegs "den Marsch" blies.

Dies gefiel auch David Seidel, der vorgestern immerhin zum vierten Mal Champion der 50-Kilometer-Strecke wurde. Bis kurz vorm Ziel strampelte der Annaberg-Buchholzer in einer Fünfer-Gruppe. "Dann fiel daraus einer nach dem anderen ab", so Seidel. "Aber ein Sprint blieb mir dennoch nicht erspart." Den entschied er nach 1:46,31 Stunden hauchdünn gegen Markus Werner für sich. Der Grünaer hatte zuvor die Bergwertung auf dem Auersberg-Gipfel und einen sogenannten "Fresskorb" gewonnen, den er zur Siegerehrung gleich austeilen musste. Da sprach Frauen-Siegerin Claudia Moser von "geilem Wetter" für ihren Wettkampf. "Das gehört zur artgerechten Haltung", kommentierte die Dresdnerin ihren Premierenerfolg nach 2:10,24 Stunden und schmunzelte. Damit hatte sie satte sieben Minuten Vorsprung auf Sina Unger aus Stützengrün.

Über 30 Kilometer kamen der Geraer Sebastian Böhme (1,08:35 h) und Christiane Wolf aus Leipzig (1:14,19 h) als Erste zum Zieleinlauf, den es diesmal für jeden Teilnehmer als Videoclip in der Internet-Ergebnisliste als Erinnerungsgeschenk gab. Besonders einmalig bleibt dies für Jörg Elsner und seine Tochter Johanna: Die Schönheider radelten Hand in Hand in die Bretschneider-Sportstätte. Dahin gelangte Holger Zander nach den klassischen 42 Kilometern und 2:39,08 Stunden zu Fuß. "Als wenn ich Gummistiefel anhätte", sagte er zu seinem Laufgefühl und beschrieb damit die Bedingungen entlang vieler durch den Dauerregen aufgeweichter Waldwege. "Das ist mir aber immer noch lieber als Hitze", so der Klingenthaler. Letztlich ließ der Dauersieger seine Kontrahenten um fast eine Viertelstunde hinter sich, ebenso wie Antje Müller. Die Leipzigerin gewann den Damen-Marathon (3:13,39 h). Zu Siegen liefen außerdem im Halbmarathon die Berlinerin Sindy Kermer (1:34,02 h) und Stefan Seidel (Adelsberg/1:18,47 h) sowie im 8000-Meter-Crosslauf Lisa Schubert (Adelsberg/33:33 min) und Benjamin Heinz (Schwarzenberg/31:20 min).

Insgesamt waren 1086 Teilnehmer gemeldet, 885 davon beendeten ihren Wettkampf. Darunter drei Tschechen, zwei Österreicher und ein Schwede. "Die tollste Leistung boten die 200 Helfer", so Eibenstocks Bürgermeister Uwe Staab. "Die meisten von ihnen waren total durchnässt, blieben aber gut gelaunt." Wettermäßig hatte der DTM in 21 Jahren mit Hitze, Nebel und Kälte schon alles erlebt - heuer kam noch die Feuertaufe bei Dauerregen dazu.

