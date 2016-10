Hohndorfer Prolog erweist sich im zweiten Anlauf als Volltreffer

Nachdem die Premiere im Vorjahr für Kritik gesorgt hatte, stellte der Auftakt von "Rund um Zschopau" diesmal einen Höhepunkt dar. Groß war die Freude der Zuschauer und Fahrer - sowie der Veranstalter.

Von Peter Teichmann

erschienen am 26.10.2016



Zschopau. Seit 2009 wird "Rund um Zschopau" mit einem vorabendlichen Prolog eröffnet. Zunächst im MZ-Altwerk ausgetragen, wechselte der Auftakt der großen Enduro-Veranstaltung im vergangenen Jahr nach Hohndorf. Eigentlich wollten die Veranstalter mit dem Umzug neue Akzente setzten. Mit viel Hingabe und großem Aufwand wurde ein Parcours in- und außerhalb einer im Rohbau befindlichen Industriehalle auf dem ehemaligen MZ-Neuwerk errichtet, der Zuschauer und Fahrer gleichermaßen begeistern sollte. Doch der Funke sprang nicht wie erhofft über, was sich in diesem Jahr eindeutig geändert hat.

Viele Fans, die 2015 mit großen Erwartungen zum Prolog gekommen waren, traten damals enttäuscht den Heimweg an. Keine Stimmung, schlecht einsehbarer Kurs oder zu langweilig waren die meist genannten Kritikpunkte. "Das hat mir damals fast das Herz gebrochen", blickt Jan Kolomaznik, Vorstandsvorsitzender des MSC Rund um Zschopau im ADAC, auf die Hohndorfer Prolog-Premiere zurück: "Mir tat es für die vielen Zuschauer leid, die Eintritt gezahlt hatten, um packenden Endurosport hautnah zu erleben, und dann von all dem nichts gesehen haben. Uns war schnell klar, hier besteht dringendst Handlungsbedarf."

Der Prolog wurde zur Chefsache erklärt. Der Vorstand entwarf in enger Zusammenarbeit mit den Streckenbauern ein neues Konzept, das besser auf die Bedürfnisse der Zuschauer abgestimmt sein sollte. "Die Grundidee bestand darin, den Kurs kompakter und nahezu komplett einsehbar zu gestalten", so Fahrtleiter André Rudolph. Das geplante Vorhaben letztlich in die Tat umzusetzen, lag in den Händen von Tom Klädtke und seinem Prolog-Aufbau-Team. Bereits im Sommer begannen die ersten Arbeiten im Außenbereich. Baumfällungen waren ebenso nötig wie Erdarbeiten und eine fachgerechte Entsorgung der noch in der Halle lagernden MZ-Altlasten. Erst dann begannen die Arbeiten an der Strecke. "Jedes zweite Wochenende haben wir uns getroffen", so Tom Klädtke, der mit "wir" ein gutes Dutzend fleißige Helfer meint, die für den Parallel-Prolog der besten deutschen Enduro-Fahrer einen Großteil ihrer Freizeit opferten. "Etwa 1000 Tonnen Erde haben wir bewegt, 15 Tonnen Holz und 50 Kilogramm Schrauben verbaut. Hinzu kamen etwa 100 Pkw-Reifen für Absperrung und Sicherung der Säulen, etliche Liter Diesel für Radlader, Bagger und Kettensägen sowie gute 10 Kilometer verlegte Kabel." Zahlen, die nur erahnen lassen, wie viel Arbeitszeit nötig war.

Doch der enorme Aufwand machte sich mehr als bezahlt. Auch mit der Auswahl und Platzierung der verschiedenen Hindernisse haben die Streckenbauer ein goldenes Händchen bewiesen. Mit spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Schikane wurde das begeisterte Publikum erstklassig unterhalten. Und als im drittletzten Duell des Abends Vorjahres-Prologsieger Marco Neubert die Bestzeit des Südafrikaners Blake Gutzeit unterbot, brach frenetischer Jubel unter den Tausenden Zuschauern aus. Spätestens in diesem Moment sprang beim letzten Skeptiker der Funke über. "Geil", schwärmte Jan Kolomaznik, als er in diesem Moment seinen Blick über die gut gefüllten Tribünen schweifen ließ: "Ich bin sehr zufrieden und überglücklich, wie gut das Publikum diesmal den Prolog angenommen hat." "Geil", meinte auch Marco Neubert, als feststand, dass es keinem Kontrahent mehr gelang, seine Bestzeit zu knacken. Damit wurde der Publikumsliebling aus Affalter zum ersten Fahrer, der den Prolog zweimal gewinnen konnte. "Geil", meinte auch eine Vielzahl der Zuschauer, die diesmal, vollgepackt mit tollen Eindrücken, zufrieden ihren Heimweg antraten.