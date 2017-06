Im Zschopautal grassiert der "Druck des Gewinnen-Müssens"

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Erzgebirgsliga fallen wichtige Entscheidungen. Für eine Mannschaft der Region geht es um eine Medaille, für die anderen um den Verbleib in der Klasse.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 09.06.2017



Wiesa. Die 25. Runde hat es in sich. In Wiesa und Jahnsdorf treffen Tabellennachbarn aufeinander, doch auch aus Deutschneudorf könnten positive Signale für die Vertreter aus dem Altkreis Annaberg kommen. Die sind auch nötig, denn nach Lage der Dinge in den Ligen darüber könnte es passieren, dass drei statt der bisher vermuteten zwei Vereine aus der Erzgebirgsliga absteigen müssen. Anpfiff auf allen drei Plätzen ist am Sonntag, 15 Uhr.

BSV Zschopautal (13./22) - FSV Zwönitz (12./23). Die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften dürfte den Zschopautalern Mut machen. Denn vor dem Abstiegskrimi steht es nach Siegen 5:3 für die Wiesaer. Daheim haben sie zudem immer gewonnen, wenn es gegen den FSV Zwönitz ging. Bleibt dies so, dann hat die Elf gute Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen. Verliert sie, liegt der Verbleib in der Erzgebirgsliga nicht mehr in ihrer eigenen Hand. Laut Co-Trainer Jan Müller ist deshalb Dampf auf dem Kessel: "Der Druck des Gewinnen-Müssens ist da. Und das wollen wir schaffen, mit allen Mitteln die Klasse halten." Personell sieht es bei den Wiesaern wieder besser aus. Zwei Sperren sind abgelaufen, nur Lucas Herrmann muss noch zusehen. Verletzt zuschauen muss nur Bernd Baensch. Er hatte beim 0:4 in Oelsnitz als Interimstrainer keinen guten Einstand zu verzeichnen. Allerdings: Es kann für die bislang schlechteste Rückrunden-Elf nur besser werden.

TSV Jahnsdorf (9./27) - SV Crottendorf (10./26). Gegen den Abstieg aus der Erzgebirgsliga geht es auch im Erich-Franke-Stadion in Jahnsdorf, wo die Crottendorfer anzutreten haben. Recht ausgeglichen - 2 Siege/3 Remis/3 Niederlagen bei 17:17 Toren - geht es zwischen den beiden zu, so wie es auch die Tabelle der aktuellen Saison aussagt. "Gewinnen wir, sind wir zu 99 Prozent durch. Verlieren wir, schlingern wir wieder straff mit drei F in den Abstiegsstrudel", so Crottendorfs Trainer Daniel Mannsfeld. Das Hinspiel-4:0 zählt nichts mehr. "Zudem fehlen Volte, Smidt, Bretschneider, Heinrich sowie Lindner. Und Pelka hat sich zu allem Unglück noch die Hand gebrochen", so Mannsfeld. Trotz aller Unwägbarkeiten will er nicht erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt machen.

SV Deutschneudorf (11./25) - VfB Annaberg (3./45). Ein klares Plus weist die Statistik für den VfB auf: Seit 2005 gab es 41:19 Tore, 8 Siege, nur 2 Niederlagen gegen Deutschneudorf. Mit den Kreisstädtern fiebern andere, schließlich ist Deutschneudorf ein Abstiegskonkurrent. Dem VfB fehlen Schubert und Braband. "Ansonsten dürften alle da sein. Wir wollen gewinnen, ohne für oder gegen andere zu spielen. Ich befasse mich ohnehin nur mit meiner Elf", sagt VfB-Trainer Ingo Klöpping. Sein Ziel ist klar: 50 Punkte am Saisonende. "Um das zu erreichen, brauchen wir in den beiden letzten Spielen Siege. Auch bei den heimstarken Deutschneudorfern."