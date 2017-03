Interessante Begegnungen mit leicht geändertem Personal

Auf den Fußballplätzen geht es wieder rund. In der Erzgebirgsliga stehen gleich richtungsweisende Begegnungen an.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 10.03.2017



Annaberg-Buchholz. Neue Trainer, neue Spieler - das gibt es nicht nur in den Bundesligen, sondern auch im Erzgebirge. Ab Spieltag 14 wird sich zeigen, ob die Wechsel von Erfolg gekrönt sind. In der Erzgebirgsliga hat nur der VfB Annaberg zum Rückrundenauftakt Heimrecht. Alle Partien beginnen am Sonntag, 15 Uhr.

VfB Annaberg (6./23) - SV Bermsgrün (4./26). Eine völlig ausgeglichene Bilanz mit je einem Sieg, drei Remis und 7:7 Toren lässt auf ein weiteres Unentschieden schließen. Dies möchte Ingo Klöpping jedoch möglichst verhindern. "Natürlich würde ich gern gewinnen", so der Neue an der Seitenlinie des VfB. In seiner Mannschaft hat sich das Feld der Verletzten gelichtet. "Alle sind fit. Nur Braband wird aus beruflichen Gründen wohl verhindert sein", so Klöpping. Wenn der VfB "sein Ding durchzieht" ist der in der Winterpause nach Annaberg gewechselte Trainer optimistisch, dass der Auftakt gelingt. Schließlich hat er eine speilstarke Elf und personell "sieht es richtig gut aus."

Zschopau-Krumhermersdorf (5./ 23) - BW Crottendorf (8./16). Was zwischen diesen beiden Vertretungen passiert, weiß nie einer. Von 3:0 bis 0:6 reicht die Spanne der Resultate, die die Crottendorfer zuletzt in Krumhermersdorf erzielt haben. Insgesamt spricht die Statistik sogar für die Blau-Weißen: 5 Siege, nur 2 Niederlagen. Allerdings muss Trainer Daniel Mannsfeld künftig auf den nach Königswalde gewechselten Benjamin Held und den in Bayreuth studierenden Paul Lindner verzichten. "Zudem ist Simon Smidt gesperrt, Leon Vetter kränkelt", so Mannsfeld. "Ich bin dennoch guter Dinge, auch wenn uns die ,Krummis' sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen dürften."

SV Großrückerswalde (2./27) - BSV Zschopautal (10./13). Die letzten drei Auswärtsspiele in Großrückerswalde hat Zschopautal jeweils mit einem Tor Differenz verloren. Dies soll anders werden. Trainer Mirko Schneider, zugleich Chef des Fanclubs Annaberger Front, hat in London live verfolgt wie das funktioniert. "Ein 5:1 wie die Bayern bei Arsenal würde ich nehmen", sagt er schmunzelnd. Dafür hat er mit Dominik Masek einen Torhüter aus Weipert geholt, da Tony Unger aus familiären und Patrick Salzer aus beruflichen Gründen fehlen könnten. "Andreas Felter und Michael Moritz fallen aus", so Schneider, der mit Marvin Fietz noch eine Mittelfeldergänzung aus Thum geholt hat.