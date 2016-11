"Jetzt bringe ich die Erfahrung ins Spiel"

Bodybuilding: Mit 44 Jahren tritt Mirko Wohlgemuth aus Zschopau heute bei der Deutschen Meisterschaft gegen jüngere Konkurrenz an

erschienen am 26.11.2016



Eine Knie-Operation und ein Bandscheibenvorfall haben Mirko Wohlgemuth vor einigen Monaten noch zu schaffen gemacht. Trotzdem hat sich der 44-jährige Zschopauer für die heutige nationale Meisterschaft des Deutschen Bodybuilding und Fitness-Verbandes qualifiziert. Im Gespräch mit Andreas Bauer verrät der Fitness-Fachwirt, warum und wie er sich dieser Herausforderung stellt.

Freie Presse: Wie sieht heute der Ablauf der Deutschen Meisterschaft in Bochum aus?

Mirko Wohlgemuth: Gewogen wurden wir gestern schon. Heute mittag geht es auf die Bühne. Die Body-Klasse II bis 80 Kilogramm, in der ich starte, ist 12.30 Uhr dran. Bei der Vorwahl müssen alle Teilnehmer sieben Vergleichsposen zeigen. Die besten sechs schaffen es ins Finale, in dem ab 20 Uhr jeder neben den Posen auch seine Kür präsentiert.

Wie lautet Ihr Ziel?

Eigentlich bin ich ohne große Erwartungen angereist, denn die Leistungsdichte ist in der nationalen Spitze natürlich enorm. Auf mich warten viele jüngere Konkurrenten, Altersklassen gibt es bei der Deutschen Meisterschaft nicht. Trotzdem habe ich mir die Top Sechs vorgenommen - das Finale will ich mir nicht entgehen lassen.

Bei der Ostdeutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende in Weimar gehörten Sie noch zu den Ü-40-Senioren?

Das stimmt. Aber schon da gab es eine Gesamtwertung, in der wir altersunabhängig verglichen wurden. Neben dem Senioren-Titel konnte ich mir so noch Silber bei den Männern holen. Nur Paul Kastner aus Dresden war mit seinen 26 Jahren besser als ich. Es war ein spannendes Duell mit 3:2 Jury-Stimmen zu seinen Gunsten. Trotzdem verstehe ich mich super mit Paul. Ich kann ihm einige Tipps geben, vor allem was das Posing betrifft. Generell helfen wir 22 Athleten des ostdeutschen Verbandes uns heute gegenseitig.

Mit 44 Jahren können Sie bestimmt viel Erfahrung weitergeben. Warum tun Sie sich eigentlich noch Wettkämpfe an?

Das hat vor allem mit Jürgen Ihrig zu tun, der mir 2014 viel geholfen hat, als ich vom NAC- in den DBF-Verband gewechselt bin. Leider ist er gestorben. Mein Versprechen an ihn, dass ich noch einmal mitmachen werde, löse ich nun ein.

Warum erst jetzt?

2015 war nicht gerade mein Jahr, um es mal so zu formulieren. Erst musste ich mich ich einer Knie-Operation unterziehen, und dann kam wenige Wochen später auch noch ein Bandscheibenvorfall dazu. An Training war da kaum zu denken.

Trotz dieser Probleme und des Alters sind Sie auf die Wettkampfbühne zurückgekehrt?

Mit Leistungssport kann man sowieso nicht ohne weiteres aufhören. Und nach solchen gesundheitlichen Sorgen hilft der Sport, wieder in den Normalzustand zu kommen. Natürlich muss man dabei Veränderungen am Trainingsplan vornehmen und auch mal sein Ego ausblenden, immer das Extreme zu wollen. Im Alter lernt man, Trainingsmethoden anzuwenden, bei denen man ohne große Gewichte auskommt.

Aber bestimmt war die Vorbereitung eine Qual, oder?

Es war die schwerste, die ich absolviert habe, seit ich 2009 erstmals zu einer Meisterschaft angetreten bin. Durch die Verletzungen konnte ich den Plan nicht so umsetzen wie erhofft. Aber es funktioniert durchaus, etwas um die Problemzonen drum herum zu trainieren. Mit steigendem Alter fällt allerdings auch die Diät immer schwerer, weil der Stoffwechsel nicht mehr so auf Hochtouren läuft wie mit 25 Jahren.

Wie sieht die Diät aus?

Entscheidend ist, sich lange kohlehydratfrei zu ernähren, um die Speicher komplett zu entleeren. In der letzten Woche vor dem Wettkampf habe ich zum Beispiel pro Tag rund ein Kilogramm Fisch gegessen, dazu viel Brokkoli oder Spinat. Außerdem habe ich etwa zehn Liter Tee oder Wasser getrunken, um das Natrium aus dem Körper zu spülen. Zwei Tage vorher wird die Flüssigkeitszufuhr reduziert und dafür der Kohlehydratspeicher in den nun besonders aufnahmefähigen Muskeln gefüllt. So ist die Struktur unter der dünnen Haut extrem gut sichtbar.

Hat alles geklappt wie erhofft?

Es ist wie mit dem Training: Jetzt bringe ich meine Erfahrung ins Spiel. Man darf sich nicht verrückt machen, wenn das Fett nicht gleich verschwindet. In 16 Wochen bleibt genügend Zeit. Ich weiß, wie der Körper reagiert und dass es klappt. Fest steht aber auch, dass der Körper keine Maschine ist. Auch Faktoren wie Stress spielen eine Rolle. Die perfekten Bedingungen lassen sich maximal fünf, sechs Stunden halten. Ein Bodybuilding-Wettkampf ist immer eine Punktlandung.