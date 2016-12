Johanngeorgenstädter geben Wintersportlern eine Chance

Der Schwibbogenlauf kann am Freitag in angepasster Form ausgetragen werden. Die Entscheidung über das Skispringen fällt der WSV erst heute.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 28.12.2016



Johanngeorgenstadt. Die rührigen Mitglieder des Wintersportvereins (WSV) Johanngeorgenstadt, der städtische Bauhof und drei ortsansässige Unternehmer haben die Loipe auf der Rollerbahn in den Tagen vor Weihnachten so gut präpariert, dass WSV-Pressesprecher René Eska trotz der heftigen Regenschauer während der Feiertage gestern stolz verkünden konnte: "Der Schwibbogenlauf in klassischer Technik findet statt, da passiert nichts mehr."

Die Rollerbahn sei komplett mit Schnee belegt. "Die Loipe wird von uns noch mal aufgefahren und gespurt." Möglich ist das aber nur, weil es nach wie vor Kunstschneereserven gibt. Zuletzt konnte die Schneekanone nämlich nicht arbeiten. "Es war einfach zu warm dafür", so Eska. Die Johanngeorgenstädter sehen sich in ihren Anstrengungen durch die Anmeldungen bestärkt. "Sie kommen auch aus angrenzenden Bundesländern", berichtet der Vereinssprecher. "Wir gehen daher davon aus, dass es einen großen Bedarf an der Veranstaltung gibt. Es war ja bisher noch nichts weiter möglich, und wir hoffen deshalb, dass unser Angebot vor dem Jahreswechsel richtig gut genutzt wird."

Der fehlende Naturschnee bereitet aber trotzdem einige Probleme. So kann der Schwibbogenlauf nicht als Massenstartrennen ausgetragen werden - wie ursprünglich geplant. Dazu ist das weiße Band einfach nicht breit genug. "Es gehen daher zeitgleich immer zwei Langläufer auf die Strecke", erklärt Eska. Deshalb werde sich das Ganze auch ein bisschen in die Länge ziehen, denn an den ausgeschriebenen Distanzen von 500 Metern bis zu fünf Kilometern wird festgehalten. "Wir müssen ja nach jeder Altersklasse warten, bis die Letzten im Ziel sind, ehe die nächste Altersklasse starten kann", erklärt der Sprecher. Planmäßig 9.45 Uhr wird es am Freitag den ersten Start geben.

Etwa 20 bis 25 Kampfrichter sollen einen Tag vor Silvester für einen reibungslosen Ablauf sorgen. 2014 hatte der Schwibbogenlauf stattgefunden, im vergangenen Jahr fiel er aufgrund von Schneemangel aus. "Vor zwei Jahren waren die Bedingungen ähnlich schlecht wie dieses Jahr, allerdings gab es damals zumindest ein bisschen Naturschnee, den wir zusammengetragen haben", erinnert sich Eska.

Ein dickes Fragezeichen stand bis gestern Abend indessen hinter einer anderen traditionsreichen Veranstaltung des WSV Johanngeorgenstadt - dem für morgen geplanten Sprunglauf zum Jahreswechsel. "Durch den ganzen Regen sind die Schanzen am Eisstadion komplett vereist. So können wir nicht springen, das wäre viel zu gefährlich für die Kinder", sagt René Eska. Da al-lerdings Neuschnee angekündigt ist, wollten die Organisatoren nicht vorschnell absagen, sondern sich bis heute mit der endgültigen Entscheidung Zeit lassen. "Freie Presse" wird im Lokalteil morgen darüber informieren.