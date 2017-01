Junge Tannenbergerin mischt ihre Gegnerinnen kräftig auf

Die Tischtennisspielerin Maria Franz gilt derzeit als Leistungsträgerin unter den TTSV-Damen. Bilanz: 18 Siege, 0 Niederlagen. Der Erfolg fällt aber nicht vom Himmel.

Von Thomas Lesch

erschienen am 13.01.2017



Tannenberg. Auf eine sogenannte "reine Weste" können nicht viele verweisen. Maria Franz schon. Mit Souveränität und Routine ist sie in der Landesligasaison bislang ungeschlagen geblieben. "Ich hatte aber auch etliche Fünfsatz-Spiele, in denen ich wirklich kämpfen musste. Die Partien sind keine Selbstläufer, da ich nicht mehr so oft trainiere wie früher", sagt die 19-Jährige. Sie ist kein unbekanntes Blatt, schmetterte bis vor einem Jahr für Rapid Chemnitz noch in der Oberliga.

Nun ist sie wieder in Tannenberg. "Da ich unter der Woche wegen meines Studiums in Zwickau bin, freue ich mich am Wochenende auf zu Hause. Der Weg zu den Heimspielen in die Turnhalle am Teichweg ist deutlich kürzer als der nach Chemnitz", sagt die Studentin für Gesundheitsmanagement, die im dritten Semester an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau lernt. Mit sechs Jahren hat Maria Franz angefangen, Tischtennis zu spielen. "Durch meine Schwester Linda und Nachbarin Tina Martin bin ich dazu gekommen. Die haben mich zum Training mitgenommen", erinnert sich die junge Frau. Und der Funke der Begeisterung sprang schnell über. Dafür sorgten auch Karl Hartmann, der als Übungsleiter die "Küken" betreute, sowie die Familie Gerber, die die Talente mit einer Engelsgeduld fördert. Als sich der erste Erfolg einstellte, blieb das Tischtennis ein regelmäßiger Begleiter: "Es war ein erster Platz im Doppel zur Kreismeisterschaft mit Marie Gerber", erinnert sich Maria Franz noch ganz genau. Sie fasziniert an diesem Sport, dass viele Dinge geschult werden - Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit und Kraft. Und sie lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, hat noch nie eine gelbe Karte kassiert. "Zum Glück gab es auch keine Unfälle und nur selten Pannen. Ich erinnere mich aber, dass wir mal im Schnee steckengeblieben sind, als es zur Landesmeisterschaft nach Ostsachsen ging", so Maria Franz.

Sie stammt aus einer ganz sportlichen Familie. Denn mit ihrer Schwester Linda, die ebenso zum Landesligateam gehört, sowie Bruder Christian, der in der Männerbezirksliga spielt, und Vater Jens, der in der Kreisklasse schmettert, könnte fast eine Franz-Mannschaft an die Platte gestellt werden. Die größten Erfolge von Maria Franz waren der Gewinn der Landesrangliste in der U 18 sowie der Landesmeistertitel im Doppel. Zweimal gewann sie zudem zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft mit den Chemnitzern Bronze. Dennoch setzt sie sich neue Ziele, will sich mit der Mannschaft immer weiter steigern und in der Landesliga nach vorn rutschen. "Vielleicht haben wir ja irgendwann noch die Chance aufzusteigen", sagt die 19-Jährige, die nächste Woche zu den Landesmeisterschaften der Damen nach Brandis fährt.

Spielt sie nicht Tischtennis, dann liest Maria gern Bücher oder vergnügt sich beim Volleyball. "Besonders historische Romane haben es mir angetan", sagt die Studentin, die einen guten Abschluss schaffen möchte. "Mir schwebt dann eine Arbeit bei einer Krankenkasse oder im Krankenhaus vor. Erst das Praktikum wird wohl darüber Klarheit schaffen", sagt die selbstbewusste junge Frau. Doch das Tischtennisspiel will Maria Franz nicht vernachlässigen. "Ich möchte wieder häufiger trainieren und gute Resultate für das Team und mich erspielen". Vielleicht bleibt sie ja auch in der Rückrunde ungeschlagen.