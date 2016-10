Komplette Familie freut sich über passablen Six-Days-Auftritt

Dass Vater und Sohn gemeinsam an Enduro-Rennen teilnehmen, ist keine Seltenheit. Für ein Gelenauer Team geht jedoch eine komplette Familie auf Erfolgsjagd.

Von Peter Teichmann

erschienen am 19.10.2016



Gelenau. Das Enduro-Team Fleischer aus Gelenau hat eine motorsportverrückte Familie in seinen Reihen, die deutschlandweit ihresgleichen sucht. Gemeint sind die Maiers aus Rutersheim bei Stuttgart. Diese Gegend im Herzen Baden-Württembergs ist keineswegs eine typische Endurosport-Region. Dennoch suchen Achim Maier, Sohn Nico und Tochter Nadine die Herausforderung im Gelände. Einzig Mutter Monika stellt eine kleine Ausnahme dar. Sie ist lieber mit ihrem Motorrad auf der Straße unterwegs. Doch wie verschlägt es eine Familie aus dem Südwesten Deutschlands ins Erzgebirge? "Reiner Zufall", sagt Felix Fleischer, Sohn von Teamchef Peter Thiele.

"2013 hatten wir Sören Vollhardt aus Lunzenau in unsere Truppe aufgenommen. Der hat uns damals gefragt, ob wir nicht auch seinen Kumpel Nico Maier betreuen könnten. Ja, warum eigentlich nicht?" Und so wurde umgehend mit dem Jüngsten der Familie Maier Kontakt aufgenommen. Die Chemie stimmte zwischen dem damals 17-Jährigen und dem Team sofort.

"Wir wurden von der ersten Minute an sehr herzlich aufgenommen", blickt Familienoberhaupt Achim noch heute glücklich und zugleich auch etwas gerührt zurück. Bis heute hat sich an der guten Atmosphäre nichts geändert: "Wir fühlen uns sehr wohl bei Peter und dessen Team. Es ist wie unsere zweite Familie." Der 49-Jährige selbst hat sich vor über 25 Jahren mit dem Enduro-Virus "infiziert" und seitdem immer wieder am Deutschen Enduro-Pokal teilgenommen. "Dabei stand aber weniger der Kampf um Sekunden und Platzierungen im Vordergrund als vielmehr der Spaß am Geländefahren", betont der selbstständige Unternehmer, der das Enduro Fleischer-Team aktuell im Enduro-Senioren-Cup vertritt. Sohn Nico ist auch schon lange auf zwei Rädern unterwegs. Er begann im zarten Alter von fünf Jahren.

Die zwei Jahre ältere Schwester wiederum setzte zunächst auf weniger Pferdestärken. Genauer gesagt auf ein PS: "Ich habe acht Jahre lang das Voltigieren betrieben. Das ist eine Art Reitsport, bei dem akrobatische Übungen auf dem Pferd geturnt werden. Doch als sich meine Sportgruppe aufgelöst hatte, musste ich mir etwas Neues suchen."

So war es naheliegend, den gleichen Weg wie die Männer der Familie einzuschlagen. "Allerdings hatte ich zunächst unheimlichen Respekt vorm Motorradfahren. Bis ich mein erstes Rennen bestritt, hat es eine ganze Weile gedauert", gibt die 23-Jährige zu, die mittlerweile jedoch großen Gefallen am Endurosport gefunden hat. "Für meinen Mann ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen", kommentiert Ehefrau Monika angesichts der Tatsache, dass nun beide Kinder der Leidenschaft des Vaters frönen. "Wo gibt es das schon noch, dass der Nachwuchs mit Anfang zwanzig die Wochenenden mit seinen Eltern verbringt", fragt sich die Gattin schmunzelnd und stolz zugleich.

Für Nico, der zuletzt in Burg sogar einen Lauf der Klasse E1B gewinnen konnte und schon mehrfach auf dem Podium stand, ist unterdessen ein ganz anderer Traum in Erfüllung gegangen: Ein Start in Spanien bei den Six Days. "Ich habe schon immer mit der Mannschaftsweltmeisterschaft geliebäugelt. Als sich in diesem Jahr die Möglichkeit ergab, konnte ich einfach nicht widerstehen", strahlt der gelernte Modellbauer angesichts dieser Gelegenheit. Er hat sie genutzt, denn in der Region Navarra konnte er gemeinsam mit Sascha Eckert und Kai Bräutigam immerhin Platz 23 unter den 123 Klubmannschaften belegen.