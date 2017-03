Krokusse hoffen auf eine lange Blütezeit

Angesichts von derzeit sechs Punkten Vorsprung ist Drebach/Falkenbach in der Fußball-Erzgebirgsliga Titelanwärter Nummer 1. Jedoch könnte die morgen beginnende Rückrunde neben neuen Gesichtern auch Spannung bieten.

Von Andreas Bauer

erschienen am 11.03.2017



Zschopau. Mit Heimspielen beginnt für die meisten Lokalvertreter morgen die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Erzgebirgsliga. Wenn ab 15 Uhr der Ball rollt, sind einige neue und doch altbekannte Gesichter zu erwarten. So soll der SV Blau-Weiß Deutschneudorf von einem ehemaligen Spieler aus dem Tabellenkeller geführt werden: Jiri Andrusak übernimmt beim Abstiegskandidaten den Trainerposten. Auch Tirol Dittmannsdorf und der FSV Zschopau/Krumhermersdorf können Neuzugänge bieten, die den Fans durchaus bekannt sind. Keine personellen Veränderungen gab es dagegen in Großrückerswalde sowie beim Spitzenreiter Drebach/Falkenbach, der als einzige Mannschaft der Region auswärts ran muss.

FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach: Mit der Partie in Deutschneudorf beginnt für die Krokusse die Rückrunde, die laut André Feig nicht als Aufstiegsmission zu betrachten ist. Trotz der sechs Punkte Vorsprung des Tabellenführers gibt sich der Trainer zurückhaltend und bleibt bei dem im Sommer ausgegebenen Saisonziel: "Wir wollen unter die ersten Drei kommen." Dass der Meistertitel besser wäre als Silber oder Bronze, ist klar: "Natürlich wollen wir diese Chance nutzen und unsere Position behaupten." Allerdings werde es schwer, direkt an die ausgezeichnete Hinrunde anzuknüpfen. Verlief die Vorbereitung im Sommer optimal, so stehen die Vorzeichen im Frühjahr "nicht ganz so gut". Aufgrund von Studium, Ausbildung und Verletzungen waren einige Spieler mitunter verhindert. Und auch die Testspiele offenbarten so manche Schwäche. "Die Arbeit gegen den Ball ist verbesserungsfähig", sagt Feig, der zudem mit ehrgeizigen Gegnern rechnet: "Alle wollen uns schlagen." Wie weit die Krokusse ihre Blütezeit verlängern können, werde laut Feig schon der März mit den wartenden starken Gegnern zeigen: "Es geht gleich richtig los."

SV Großrückerswalde 49: Von der Bescheidenheit, die Tobias Moritz kurz vor Saisonbeginn an den Tag legte, ist schon lange nichts mehr zu spüren. Der Trainer, der zunächst Punkte für den Klassenerhalt sammeln wollte, wurde rasch eines Besseren belehrt. "Angesichts der personellen und psychischen Situation im Sommer hätten wir auch schnell nach unten rutschen können", so Moritz. Doch mit dem wichtigen Pokal-Erfolg in Königswalde und dem Auftaktsieg gegen Zschopautal habe sein Team "sofort die Kurve gekriegt". Es folgten eine gute Punktausbeute sowie zumeist auch spielerisch gute Leistungen. Allerdings gebe es keinen Grund abzuheben: "Das Problem ist, dass der kleine Kader mit 15 Spielern keine höhere Zielstellung zulässt." Den Druck des Favoriten verspüre der SV nicht. Da das Team dennoch "gefestigt ist und gut spielt", geht Tobias Moritz "so entspannt wie selten zuvor in die Rückrunde".

SV Tirol Dittmannsdorf: Als "überragend" bezeichnet Trainer Steffen Richter die Hinrunde seiner Mannschaft, in der die Heimniederlage gegen Schlusslicht Gornsdorf den einzigen Ausrutscher darstellte. Dass bis zum Winter "alles lief wie erhofft, haben wir uns in der Sommer-Vorbereitung erarbeitet". Nicht ganz so gut liefen die Trainingswochen im Winter, die von Verletzungen und geringerer Beteiligung geprägt waren. Noch schwerer wiegt jedoch der Abgang von Defensiv-Allrounder David Conka, der zu einem Viertligisten in die tschechische Heimat wechselte. "Da wollten wir ihm keine Steine in den Weg legen", sagt Richter. Dieser Abgang sei nicht zu kompensieren, auch wenn Mathias Großmann noch einmal die Töppen für den SV Tirol schnürt. Der 45-Jährige, der zuletzt in Erdmannsdorf spielte, wollte seine Laufbahn eigentlich beenden. Nun soll der Rückkehrer helfen, im vorderen Tabellendrittel zu bleiben. Aktuell liegt Dittmannsdorf zwar auf Bronzekurs. "Aber wir sind realistisch", betont der Trainer: "Was wir in den letzten vier Wochen geleistet haben, wird nicht reichen, um das Niveau der Hinrunde zu halten."

FSV Zschopau/Krumhermersdorf: Wie viele Kollegen hadert FSV-Coach Uwe Kiesel mit der Vorbereitung im Winter: "Es lief nicht gerade ideal. Erstmal sehen, wie wir in die Rückrunde reinkommen." Der Gewinn des Erzgebirgs-Hallencups wurde teuer bezahlt: Max Desczyk zog sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu und erweiterte die Verletzenliste, die vor allem im Mittelfeld große Lücken reißt. Immerhin konnte für diesen Bereich in der Winterpause der Ex-Zschopauer Martin Winterhoff aus Erdmannsdorf verpflichtet werden. "Trotzdem gab es in den Testspielen immer wechselnde Formationen", sagt Kiesel, der auch in den kommenden Partien improvisieren muss. Dennoch hält er einen der Plätze 3 bis 5 für realistisch. "Als Aufsteiger liegen wir voll im Soll. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht so konteranfällig spielen", sagt der Trainer.

SV Blau-Weiß Deutschneudorf: Zog Jiri Andrusak 2010/11 noch auf dem Spielfeld die Fäden für den SV Blau-Weiß, so gibt er nun von der Bank aus die Kommandos. Der 45-jährige Tscheche, der schon bei Budissa Bautzen als Co-Trainer fungierte, löst Christian Zenker als Coach ab. "Als Kumpeltyp kann man vielleicht doch nicht die letzten Prozent herauskitzeln, die am Ende fehlten. Jetzt muss sich jeder Spieler neu beweisen", sagt Zenker, der das Team weiterhin als Co-Trainer unterstützen wird. Neben Simon Lorenz, der aus Schottland zurückgekehrt ist, gehört auch Pavel Sedlik nun zum Kader. Der tschechische Angreifer soll seinen Landsmann David Stastny ersetzen und für mehr Tore sorgen. "Die Chancen hatten wir ja, es fehlte aber die Effektivität", sagt Zenker, der sich unter Andrusak auch taktische Fortschritte erhofft, um die Klasse zu halten.