Landkreis lässt sich sportliche Entwicklung eine Menge kosten

Mit 400.000 Euro sind im vorigen Jahr erzgebirgische Sportler unterstützt worden. Weitaus größere Investitionen erfordern jedoch die Trainings- und Wettkampfanlagen.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 08.02.2017



Erzgebirge. Medaillen kosten Geld. Sehr viel Geld. Damit ist nicht der Wert der Plaketten an sich gemeint, sondern all das, was vor dem Erfolg investiert werden musste, ehe Sylke Otto, Jens Weißflog und Eric Frenzel mit Olympiasiegen und Weltmeistertiteln zu Topathleten wurden. Derzeit werden ihre möglichen Nachfolger gesucht, zunächst als die beliebtesten Sporttalente des Jahres 2016. Jungen und Mädchen, die so erfolgreich wie ihre Vorbilder werden möchten.

Sie brauchen Sportanlagen, doch die sind teuer und werden teils wegen des Risikofaktors nur von wenigen Personen genutzt. Wer aber Leistungssport und Medaillen vorweisen will, muss Leistungssport und Medaillen finanzieren. Das kostet Millionen, die etwa in Schanzenanlagen fließen. Den Erzgebirgskreis - mal abgesehen von ständig genutzten und von vielen frequentierten Einrichtungen wie dem Stadion in Aue - kostet die Infrastruktur des Wintersports am meisten. Dies lässt sich an den Zuschüssen ablesen, die die Kreisräte Jahr für Jahr für die Modernisierungen in Oberwiesenthal absegnen.

Allein in den Schanzenkomplex am Bundesstützpunkt wird viel investiert. Es ist das Großprojekt am Fichtelberg, für das die Stadt selbst nur einen Bruchteil beisteuert. Doch die Kreisräte, mit dem Landrat und gleichzeitigen Kreissportbundvorsitzenden Frank Vogel an der Spitze, stehen dazu. Für den Neubau der Aufstiegshilfe - ein Mountainstepper wird den eliminierten Lift für die Skispringer ersetzen - sind 2016 knapp 488.000 Euro ausgezahlt worden. Die Gesamtinvestitionssumme für das Gerät, das ab kommendem Sommer für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung stehen soll, beträgt rund 3,3 Millionen Euro. Der Erzgebirgskreis bezahlt davon mehr als ein Drittel. Für die Bande im Aufsprunghang und die Sanierung des Kampfrichterturms mit Gesamtkosten von 333.000 und 48.000 Euro hat der Landkreis weitere 155.000 Euro beigesteuert.

Doch wo soll der Nachwuchs üben, wenn nicht auf kleineren Schanzen? Nirgends wäre dies möglich, gäbe es nicht Skisportvereine wie in Geyer oder in Scheibenberg. Auch diese Kommunen müssen Geld für die Sportanlagen aufbringen, unterstützt vom Landkreis. Geyer erhielt knapp 8000 Euro für Rollskibahn, Kampfrichterturm, Bande und Podeste der Weitenmesser. Für die Scheibenberger steht das Erneuern der Anlaufspur ganz obenan. Der Kreis hat dafür knapp 6000 Euro zugesichert. Großer Sport fängt eben im Kleinen an.

Laufende Zuschüsse sind deshalb auch für andere Vorhaben in allen anderen Sportarten möglich. "Für 2017 und 2018 gibt es jeweils 450.000 Euro als Sportförderung", versichert Vogel. Mit dem Geld werde der Breitensport unterstützt. 2016 sind laut Verwaltung aus dem Gesamtbudget von 400.000 Euro beispielsweise 140.000 Euro für fast 700 Übungsgruppen bewilligt worden, weitere 36.000 Euro gab es fürs Ausrichten der Erzgebirgsspiele.

Bis zum 3. März können die beliebtesten Sporttalente des Jahres 2016 gewählt werden. Dies ist per Internetvotum möglich. Zur Wahl stehen diesmal 18 Mädchen, 16 Jungen und 9 Mannschaften. In jeder Kategorie müssen die Abstimmenden die konkrete Reihenfolge ihrer sechs Favoriten festlegen. Diese erhalten für die Plätze 1 bis 6 jeweils 8, 6, 4, 3, 2 oder 1 Punkt(e). Möglich ist das Mitmachen unter www.ksberzgebirge.de