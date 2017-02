Lokalrivalen müssen sich noch gedulden

Voller Optimismus und Ehrgeiz blicken drei Fußball-Teams aus der Region der Rückrunde in der Landesklasse West entgegen. Allerdings darf zum Auftakt nur der BSV Gelenau ran. Ein mit Spannung erwartetes Derby wird verlegt.

Von Andreas Bauer

Marienberg. Lange haben die Fußballer und Fans auf die Rückrunde warten müssen. Nun, da die Winterpause in der Landesklasse West endlich vorüber ist, werden die SV Olbernhau und der FSV Motor Marienberg noch etwas länger auf die Folter gespannt. Ihr Derby, das am Sonntag ausgetragen werden sollte, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Grund waren nicht etwa die 30 Zentimeter Schnee auf dem Olbernhauer Rasenplatz. Vielmehr bietet die Anlage, die als Ausweichort dienen sollte, derzeit keine ausreichenden Bedingungen.

"Der Kunstrasenplatz in Pockau stellt durch das zu erwartende Zuschauerinteresse bei diesem Derby keine geeignete Alternative dar. Diese Entscheidung wurde in Verbindung einer Platzbegehung durch den Sächsischen Fußball-Verband getroffen", heißt es in der gestrigen Mitteilung von Gastgeber Olbernhau, der bis zu 500 Besucher erwartet hätte. Neben der schwierigen Parkplatzsituation, welche die Verkehrssicherungspflicht erschweren würde, stehe durch Schnee und Eis zudem nur eine Seite des Platzes für Zuschauer zur Verfügung. Das andere Erzgebirgsderby ist dagegen nicht in Gefahr: Morgen, 14 Uhr, empfängt der BSV Gelenau am Volkshaus den FC Stollberg.

BSV Gelenau: In einem fünftägigen Trainingslager hat BSV-Coach Kay Morgenstern seinem Team den letzten Feinschliff verpasst. Erst am Mittwoch kehrten die Gelenauer aus Prag zurück, wo sie seit Freitag an Kraft und Technik, vor allem aber an der mannschaftlichen Geschlossenheit gearbeitet hatten. "Teambuilding" lautet das Schlüsselwort. Neben den täglichen Übungseinheiten standen zum Beispiel ein Curling-Spiel, ein Stadtrundgang und ein Bade-Ausflug auf dem Programm. Laut Morgenstern ein rundum gelungener Ausflug, der der generell guten Vorbereitung noch die Krone aufsetzte. Bei ihren Testspiel-Siegen gegen Börnichen (5:1), Schwarzenberg (9:2), Drebach/Falkenbach (4:1) und Dittmannsdorf (3:2) hatten die BSV-Kicker zuvor ihre gute Form unter Beweis gestellt. Zwar stehen Marcel Walczak, Dominik Messig und Marco Schaarschmidt aufgrund von Verletzungen auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung, doch dafür hat sich Mirko Fritzsche nach langer Pause wieder fit gemeldet. Gegen Stollberg sollen nun drei Punkte her, wobei Morgenstern ein Duell auf Augenhöhe erwartet: "Das ist ein Gegner mit viel Potenzial. Sie stehen defensiv sehr kompakt und sind im Spiel nach vorn technisch sehr stark."

FSV Motor Marienberg: Als Tabellenzweiter hat die Mannschaft in der Hinrunde viele überrascht. Auch in der Vorbereitung lief mit Siegen gegen Udlice, Dittmannsdorf und Drebach alles nach Plan. Dennoch warnt Trainer Patrick Schmidt: "Wir haben selbst erlebt, wie man mit acht sieglosen Spielen in Folge wieder nach unten rutschen kann." Ziel bleibe daher, schnellstmöglich genügend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Erst dann würde der Coach die Ansprüche anpassen - über einen einstelligen Tabellenplatz bis hin zu einer Top-5-Platzierung. Grund für die Zurückhaltung ist die Struktur im Kader. "Wir befinden uns noch in einem Entwicklungsprozess", sagt Schmidt, der bei seinem jungen Team noch "zu viele hektische Phasen" ausmacht. Mit Kapitän Ronny Höfer hat sich nach monatelanger Pause nun aber ein Routinier zurückgemeldet, der "die nötige Ruhe reinbringen kann".

SV Olbernhau: Wie sein Marienberger Gegenüber hatte sich auch Steve Dieske auf das Derby am Sonntag gefreut. "Natürlich wäre es wichtig gewesen, jetzt wieder in den Rhythmus zu kommen", sagt der SVO-Coach, der die Absage trotzdem für vernünftig hält: "Schon beim Nachholspiel gegen Schneeberg war die Situation mit 170 Zuschauern grenzwertig." Auch in sportlicher Hinsicht war Dieske nicht ganz zufrieden. Das 1:1 der Vorwoche bezeichnet er als "holprigen Start", der einerseits am starken Gegner lag. Anderseits waren Mängel im Olbernhauer Spiel zu erkennen. Ganz zu schweigen von der Gelb-roten Karte für Martin Preißler, die die personellen Sorgen verschärfte. Immerhin gibt es mit den jungen Neuzugängen Dominik Fischer und Lukas Porstmann neue Alternativen. "Beide müssen sich aber erst noch an das Tempo gewöhnen", so Dieske.