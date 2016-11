Lugauer lassen Veranstaltung wie am Schnürchen ablaufen

"Mehr geht nicht", sagt Ole Stark als Vorsitzender des MSC über das hohe Niveau beim 14. Chemnitzer Supercross. Mit Ausnahme einer Schrecksekunde ging alles glatt.

Von Thomas Fritzsch und Thomas Kaufmann

erschienen am 30.11.2016



Chemnitz. Nicht nur der Gesamtsieg des US-Amerikaners Kyle Cunningham in der Klasse SX 1 ist von den Zuschauern des 14. Chemnitzer Supercross' mit viel Beifall bedacht worden. Auch die Jüngsten haben sich am ersten Abend der zweitägigen Veranstaltung in der Messe Chemnitz reichlich Applaus verdient. So wurde Tom Landgraf aus Neuwürschnitz in der Addition beider Nachwuchsläufe Zweiter.

Im ersten Lauf landete der Schüler vom MCSL-Racing-Team auf dem zweiten Rang, schob im Folgelauf Platz drei nach. Vater Ringo Landgraf: "Schade, im zweiten Lauf ist Tom vom Start nicht gut weggekommen und musste das Feld von hinten aufrollen. Wäre das nicht passiert, hätte er um den Sieg mitfahren können." So aber triumphierte der Mülsener Marius Trültzsch, der sich mit den Plätzen 1 und 2 den Gesamtsieg sicherte. Der Zwönitzer Kenny Riedel kam mit der Strecke weniger gut zurecht, wurde mit den Rängen 10 und 11 Gesamt-Elfter.

Gut 11.000 Zuschauer wohnten den beiden vom MSC Lugau organisierten Abenden in der Messehalle bei. Christoph Kunze, zum 14. Mal als Rennleiter aktiv, zog ein positives Fazit: "Es war eine sehr gute Veranstaltung. An beiden Tagen war die Halle voll. Fahrer und Teamchefs haben die Strecke als sehr schwierig eingeschätzt, daher war bei allen höchste Konzentration gefragt."

Ein Abflug des US-Amerikaners Jace Wayne Owen in Richtung eines Kameramanns am Freitagabend sorgte für eine Schrecksekunde. "Zum Glück ist nichts passiert. Da die Fahrer ans Limit gehen, kommt dies durchaus vor. Es war nicht der erste Unfall dieser Art. Damit sich die Fahrer besser auf die Strecke einstellen können, hatten wir zuvor zusätzliche Trainingszeiten ausgewiesen", ergänzt Ole Stark, der von einer Veranstaltung am Limit spricht. "Was das sportliche Niveau betrifft, gibt es hier in Europa kein höheres. Wir könnten zwar noch die Top 10 der USA einladen, aber die können wir uns nicht leisten."

Wie auch Kunze bescheinigte, sei die Gefahrenstelle umgehend entschärft worden: "Ein großes Kompliment an die Zuschauer, die für die einstündige Umbaupause Verständnis gezeigt haben. Man muss aber auch sagen, dass sich Owen in dieser Kurve einfach übernommen hat." Am Samstag selbst sei dann alles wie am Schnürchen gelaufen. Auch die neuen von den Flaggen-Marshalls bedienten LED-Lichtzeichen an den Sprunghügeln seien gut angekommen. Kunze: "Es bleibt lediglich die Frage, wie wir diese zukünftig besser positionieren."

80 Helfer, davon 60 vom MSC, sicherten den Chemnitzer Supercross ab. Um die 400 Meter lange Piste bauen zu können, wurden 4000 Kubikmeter Erde in die Halle gefahren. 700 Heuballen standen zur Sicherheit von Fahrern und Zuschauern. Ole Stark: "Natürlich würden wir uns wünschen, wenn unser Christoph auch zur 15. Auflage die Fäden in der Hand hält."